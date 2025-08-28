Ngân hàng hướng dẫn liên kết tài khoản nhận an sinh xã hội trên VNeID

BIDV, Vietcombank, VietinBank, MB, Sacombank... vừa gửi hướng dẫn thao tác các bước để khách hàng nhận chi trả an sinh xã hội bằng tài khoản ngân hàng trên VNeID.

Nhiều ngân hàng đưa hướng dẫn tới khách hàng cách liên kết tài khoản ngân hàng nhận an sinh xã hội trên VNeID. Ảnh: Duy Tín.

Cụ thể, với khách hàng sử dụng thẻ VietinBank, chỉ cần đăng nhập VNeID chọn "An sinh xã hội" rồi chọn "Tài khoản hưởng An sinh xã hội". Sau đó chọn VietinBank, nhập số tài khoản ngân hàng và bấm đồng ý chia sẻ dữ liệu. Cuối cùng gửi yêu cầu thành công và nhận kết quả xác nhận từ VneID.

Ngân hàng BIDV cũng gửi hướng dẫn tương tự tới khách hàng, nếu muốn nhận chi trả an sinh xã hội bằng tài khoản ngân hàng trên VNeID thì tiến hành đăng nhập app VNeID, chọn phần "An sinh xã hội", chọn "Tài khoản hưởng An sinh xã hội". Sau đó chọn BIDV, nhập số tài khoản ngân hàng BIDV, bấm Tiếp tục. Kiểm tra thông tin, bấm Tiếp tục và chờ nhận kết quả xác nhận từ VneID.

Đối với khách hàng đã có tài khoản tại Vietcombank và ứng dụng VNeID chỉ cần mở ứng dụng VNeID trên điện thoại, vào mục "An sinh xã hội". Chọn "Tài khoản hưởng An sinh xã hội", chọn "Vietcombank" và nhập số tài khoản để liên kết.

Đối với khách hàng đã có VNeID nhưng chưa có tài khoản Vietcombank, người dân có thể tải ứng dụng VCB Digibank và chọn "Mở tài khoản/Đăng ký VCB Digibank". Sau khi có tài khoản, thực hiện lần lượt các bước hướng dẫn nêu trên.

Tại nhóm ngân hàng tư nhân, MB hướng dẫn khách hàng liên kết bằng cách mở ứng dụng VNeID, đăng nhập như bình thường. Sau đó chọn "An sinh xã hội", vào "Tài khoản hưởng An sinh xã hội". Tiếp đó chọn MBBank. Kiểm tra lại thông tin cá nhân và số tài khoản MBBank rồi bấm xác nhận.

Các ngân hàng thương mại tư nhân khác như Sacombank, TPBank… cũng đã thông báo hướng dẫn các bước để nhận chi trả an sinh xã hội bằng tài khoản ngân hàng trên VNeID. Các bước cơ bản tương tự như các hướng dẫn kể trên.

Được biết, việc kết nối này đã được nhiều ngân hàng triển khai thông qua phối hợp cùng Napas và Bộ Công an. Việc kết nối tài khoản thanh toán trên VneID là để giúp khách hàng nhận các khoản trợ cấp an sinh xã hội, thanh toán dịch vụ công (tiền hưu trí, trợ cấp người nghèo, người có công…) thông qua tài khoản thanh toán liên kết.

Liên quan đến nội dung này, Agribank cũng lưu ý tài khoản liên kết phải là tài khoản VND, cùng chủ sở hữu, đang hoạt động và không bị hạn chế. Ngoài ra, ứng dụng VNeID được phát triển bởi Trung tâm Dữ liệu Quốc gia về Dân cư, có thể tìm kiếm và tải về từ CHPlay (đối với Android) hoặc AppStore (đối với iOS), đều được dán nhãn là ứng dụng Chính phủ hoặc được phát triển bởi cơ quan Nhà nước. Do đó, người dân/khách hàng cần tìm hiểu kỹ thông tin các ứng dụng trước khi tải.

Giải đáp thắc mắc của khách hàng về thời gian phản hồi yêu cầu liên kết trên ứng dụng VneID, Sacombank cho biết thời gian phản hồi là từ 20 giây cho tới 1 phút. Khách hàng có thể truy cập ứng dụng VNeID, sau đó vào lịch sử đăng ký để kiểm tra thông tin liên kết.

Trường hợp khách hàng "bị từ chối" có thể tới từ một số nguyên nhân như dữ liệu liên kết của cá nhân đăng ký tại VNeID không trùng khớp với thông tin của khách hàng đăng ký. Khách hàng nhập sai số tài khoản, tài khoản không còn hoạt động hoặc loại hình tài khoản không được hỗ trợ sử dụng tại thời điểm đăng ký.

Trước đó, Bộ Công an được giao chủ trì, phối hợp với các ngân hàng thương mại triển khai giải pháp để người dân tạo lập tài khoản an sinh xã hội, phấn đấu trong năm 2025 đảm bảo 100% người dân Việt Nam có tài khoản an sinh xã hội. Thực hiện rà soát tài khoản của người dân trên VNeID; tài khoản ngân hàng được liên kết với ứng dụng VNeID để làm sạch phục vụ chi trả an sinh xã hội, đảm bảo tính minh bạch, tránh lừa đảo.