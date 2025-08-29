Ngoài nhận quà 100.000 đồng, tài khoản an sinh xã hội VNeID để làm gì

Ngoài việc nhận quà 100.000 đồng/người nhân dịp Tết Độc lập, người dân còn có thể tránh các thủ đoạn lừa đảo khi thực hiện liên kết tài khoản an sinh xã hội VNeID.

Mục tiêu trong năm 2025, 100% người dân Việt Nam, đều có một tài khoản an sinh xã hội. Ảnh: Xuân Sang.

Theo Thông báo 56/TB-VPCP ngày 23/2, Ủy ban Quốc gia về chuyển đổi số và Tổ Công tác triển khai Đề án 6 của Thủ tướng giao Bộ Công an chủ trì, phối hợp với các ngân hàng (VietinBank, Vietcombank, BIDV, Agribank, MB) triển khai giải pháp để người dân tạo lập tài khoản an sinh xã hội.

Mục tiêu trong năm 2025, 100% người dân Việt Nam, mỗi người có một tài khoản an sinh xã hội.

Bên cạnh đó, Bộ Công an thực hiện rà soát tài khoản của người dân trên VNeID; tài khoản ngân hàng được liên kết với ứng dụng VNeID để làm sạch phục vụ chi trả an sinh xã hội, đảm bảo tính minh bạch, tránh lừa đảo.

Ngày 28/8, Thủ tướng có Công điện số 149/CĐ-TTg về việc tặng 100.000 đồng mỗi người dân nhân dịp kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9.

Để kịp thời triển khai ý kiến chỉ đạo của Bộ Chính trị, Thủ tướng yêu cầu Bộ Tài chính, Ngân hàng Nhà nước (NHNN), Bộ Công an và UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương theo chức năng, nhiệm vụ được giao căn cứ ý kiến chỉ đạo của Bộ Chính trị để phối hợp chặt chẽ, triển khai ngay việc rà soát đối tượng nhận quà tặng và thực hiện chuyển phần quà đến người dân bằng biện pháp phù hợp (chuyển khoản hoặc trực tiếp) trong thời gian sớm nhất có thể, hoàn thành trước ngày Quốc khánh 2/9.

Đồng thời, Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan khẩn trương báo cáo cấp có thẩm quyền quyết định trước ngày 29/8, bố trí nguồn kinh phí phù hợp để thực hiện, bảo đảm cân đối ngân sách Nhà nước.

Cùng ngày, một số ngân hàng thông báo nhận chi trả an sinh xã hội bằng tài khoản ngân hàng, dành cho công dân định danh mức 2 trên VNeID.

Đối với khách hàng đã có tài khoản tại Vietcombank và ứng dụng VNeID chỉ cần mở ứng dụng VNeID trên điện thoại, vào mục "An sinh xã hội". Chọn "Tài khoản hưởng An sinh xã hội", chọn "Vietcombank" và nhập số tài khoản để liên kết.

Trong trường hợp đã có VNeID nhưng chưa có tài khoản Vietcombank, người dân có thể tải ứng dụng VCB Digibank và chọn "Mở tài khoản/Đăng ký VCB Digibank". Sau khi có tài khoản, thực hiện lần lượt các bước hướng dẫn nêu trên.

Các ngân hàng thương mại tư nhân khác như Sacombank, TPBank… cũng đã thông báo hướng dẫn các bước để nhận chi trả an sinh xã hội bằng tài khoản ngân hàng trên VNeID. Các bước cơ bản tương tự như các hướng dẫn kể trên.

Việc kết nối đã được nhiều ngân hàng triển khai thông qua phối hợp cùng Napas và Bộ Công an. Khách hàng có thể nhận các khoản trợ cấp an sinh xã hội, thanh toán dịch vụ công (tiền hưu trí, trợ cấp người nghèo, người có công…) thông qua tài khoản thanh toán liên kết.

Liên quan đến nội dung này, Agribank lưu ý tài khoản liên kết phải là tài khoản VND, cùng chủ sở hữu, đang hoạt động và không bị hạn chế.

Ngoài ra, ứng dụng VNeID được phát triển bởi Trung tâm Dữ liệu Quốc gia về Dân cư, có thể tìm kiếm và tải về từ CHPlay (đối với Android) hoặc AppStore (đối với iOS), đều được dán nhãn là ứng dụng Chính phủ hoặc được phát triển bởi cơ quan Nhà nước.

Do đó, người dân/khách hàng cần tìm hiểu kỹ thông tin các ứng dụng trước khi tải.