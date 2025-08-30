Chủ tịch Phát Đạt bất ngờ muốn bán hơn 9% vốn công ty

Chủ tịch HĐQT Phát Đạt đăng ký bán 88 triệu cổ phiếu, tương đương hơn 9% vốn, với lý do vừa giải quyết tài chính cá nhân vừa hỗ trợ kế hoạch mở rộng của doanh nghiệp.

Ông Nguyễn Văn Đạt, Chủ tịch Phát Đạt đăng ký bán 88 triệu cổ phiếu PDR, qua đó giảm tỷ lệ sở hữu còn 27,7%. Ảnh: PDR.

Ông Nguyễn Văn Đạt, Chủ tịch HĐQT CTCP Phát triển Bất động sản Phát Đạt (HoSE: PDR), vừa đăng ký bán 88 triệu cổ phiếu PDR theo phương thức thỏa thuận trong vòng một tháng kể từ 5/9.

Trước giao dịch, ông Đạt nắm gần 360 triệu cổ phiếu PDR, tương ứng 36,72% vốn doanh nghiệp. Nếu hoàn tất thương vụ thoái vốn kể trên, tỷ lệ sở hữu của ông Đạt tại donh nghiệp sẽ giảm xuống còn 27,7%, tương ứng giảm hơn 9%. Với thị giá 24.550 đồng/cổ phiếu kết phiên giao dịch ngày 29/8, thương vụ có thể mang về cho Chủ tịch Phát Đạt khoảng 2.160 tỷ đồng .

Động thái bán ra của Chủ tịch Phát Đạt xuất hiện trong bối cảnh thị giá PDR đã tăng gần 30% trong một tháng, lên mức cao nhất hơn một năm qua.

Trong thông báo gửi Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM (HoSE), ông Đạt cho biết mục đích thực hiện giao dịch là giải quyết nhu cầu tài chính cá nhân. Còn trên website doanh nghiệp, ông khẳng định đây là sự "hy sinh lợi ích cá nhân ngắn hạn" để hỗ trợ kế hoạch mở rộng quy mô của Phát Đạt.

"Cá nhân tôi có thể hy sinh lợi ích ngắn hạn, nhưng đổi lại, Phát Đạt và cổ đông sẽ có được lợi ích dài hạn, bền vững hơn", ông Đạt khẳng định.

Doanh nghiệp cho biết nguồn lực từ giao dịch sẽ là bệ phóng cho chiến lược bứt phá. Bên cạnh loạt dự án đang triển khai, Phát Đạt vừa quyết định đẩy mạnh hướng đi mới về khu vực trung tâm các đô thị lớn thông qua đàm phán mua lại một số dự án quy mô thuộc vùng lõi đô thị TP.HCM, Bình Dương, Bà Rịa - Vũng Tàu (cũ) và Hà Nội.

Về tình hình kinh doanh, lũy kế 6 tháng đầu năm, Phát Đạt ghi nhận 458 tỷ đồng doanh thu thuần, gấp 2,7 lần cùng kỳ năm 2024. Lợi nhuận sau thuế đạt gần 116 tỷ đồng , tăng 13%.

Năm nay, ông lớn bất động sản phía Nam này đặt mục tiêu doanh thu 3.300 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế 728 tỷ đồng . Như vậy, sau nửa năm, doanh nghiệp mới hoàn thành khoảng 14% kế hoạch doanh thu và gần 16% chỉ tiêu lợi nhuận.

Tại phiên họp Đại hội đồng cổ đông mới đây, ông Nguyễn Văn Đạt cho biết phần lớn kết quả kinh doanh nửa cuối năm dự kiến đến từ dự án Bắc Hà Thanh (Quy Nhơn Iconic), hoạt động chuyển nhượng cổ phần tại các công ty con và mảng dịch vụ khác.

Liên quan đến mục tiêu tổng doanh thu 50.000 tỷ đồng trong các năm tới, ông Đạt nhận định khoản tiền này sẽ đến từ các dự án như Quy Nhơn Iconic, Q1 Tower (Bình Định cũ), Thuận An 1 & 2 (Bình Dương cũ), Serenity Phước Hải (Bà Rịa - Vũng Tàu cũ)... Đây là các dự án đã đủ điều kiện bán hàng và có thể ghi nhận doanh thu trong nhiều năm tới.

Tuy nhiên, ông nhấn mạnh Phát Đạt không chỉ dừng ở mốc 50.000 tỷ đồng doanh thu mà còn hướng đến mục tiêu cao hơn, từ 100.000 tỷ đến 200.000 tỷ đồng trong tương lai gần, nhờ sự bổ sung của nhiều dự án tiềm năng. Ban lãnh đạo công ty tin rằng các mốc doanh thu này không còn xa vời và hoàn toàn có thể đạt được, thậm chí nhân nhiều lần trong tương lai.