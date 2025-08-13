Chân dung doanh nghiệp sẽ xuất khẩu 5.000 UAV sang Hàn Quốc

Đây là lần đầu tiên doanh nghiệp Việt Nam xuất khẩu máy bay không người lái (UAV) sang Hàn Quốc.

Ông Trần Kim Chung, Chủ tịch CT Group. Ảnh: CT Group.

Ngày 12/8, CTCP Tập đoàn CT Group và một công ty công nghệ máy bay không người lái (UAV) mới nổi ở Hàn Quốc đã ký kết bản ghi nhớ về đơn hàng xuất khẩu 5.000 UAV. Đây là lần đầu tiên một doanh nghiệp Việt Nam xuất khẩu UAV sang Hàn Quốc.

Song song đó, CT Group cũng cho biết có đơn hàng ATP xuất khẩu 100 triệu chip bán dẫn cho đối tác Hàn Quốc.

Trên trang web chính thức, CT Group tự giới thiệu là "một trong những tập đoàn công nghệ và đổi mới sáng tạo hàng đầu Việt Nam". Doanh nghiệp này có trụ sở chính đặt tại TP.HCM, hiện sở hữu 68 công ty thành viên.

CT Group tiền thân là Công ty TNHH Thương Mại Sài Gòn, được thành lập năm 1992, đổi tên thành C&T vào năm 1993. Đến 2006, cái tên CT Group chính thức ra đời.

Nhiều năm qua, tập đoàn được biết đến trong lĩnh vực bất động sản, với các dự án nhà ở, thương mại, du lịch..., đa phần do CTCP Bất động sản C.T (C.T Land) đảm nhận.

Các dự án bất động sản của CT Group chủ yếu tập trung ở khu vực TP.HCM, như Léman Luxury Apartments, Metro Star, C.T Plaza, I-Home, Bee Home, và Léman Cap Resort & Spa, Space Ship One Mega Mall và trung tâm phức hợp hậu cần C.T Sóng Thần...

Tháng 6/2022, tập đoàn chính thức khép lại "Kế hoạch 30 năm lần I" và công bố "Kế hoạch 30 năm lần II" (2022-2052), với trọng tâm là các ngành công nghệ cao: Bán dẫn; trí tuệ nhân tạo; máy bay không người lái; tiền số xanh; sàn tín chỉ carbon; nhà xếp không phát thải; ôtô điện - tàu điện, máy tính lượng tử; năng lượng mới; gen & tế bào; digital twin 15...

Bên cạnh đó, CT Group cho biết vẫn duy trì 3 lĩnh vực truyền thống là phát triển đô thị, hạ tầng và thực phẩm - chăm sóc sức khỏe.

Mẫu Prototype tỷ lệ 1/6 của máy bay không người lái chở người CT-2W1 - UAV cánh bằng. Ảnh: CT Group.

Đại diện CT Group từng cho biết đã có sự chuẩn bị từ trước dịch và nghiên cứu suốt 2 năm dịch Covid-19.

Đến cuối năm ngoái, tại Triển lãm Quốc phòng Quốc tế Việt Nam 2024, doanh nghiệp bắt đầu ra mắt các công ty thành viên trong 4 lĩnh vực công nghệ cao, gồm máy bay không người lái của CT UAV, chip bán dẫn của CT Semiconductor, tín chỉ carbon với CTCP Sàn Giao dịch Tín chỉ Carbon ASEAN - CCTPA và trí tuệ nhân tạo (AI) với CTOptimal.

Trong đó, CT UAV mang đến các sản phẩm UAV được giới thiệu do đơn vị nghiên cứu và phát triển, đáng chú ý là mẫu Prototype tỷ lệ 1/6 của máy bay không người lái chở người CT-2W1 - UAV cánh bằng.

Đây là mẫu UAV chở người cánh bằng đầu tiên tại ASEAN. UAV này có khả năng bay với vận tốc 200 km/h, chở được 5 người và thời gian bay tối đa đến 2 giờ. Thời điểm đó, CT UAV dự kiến bắt đầu sản xuất đại trà vào cuối năm 2025, đầu năm 2026.