Lần đầu Việt Nam xuất khẩu 5.000 UAV sang Hàn Quốc

Tổng Bí thư Tô Lâm và Thủ tướng Hàn Quốc Kim Min Seok chứng kiến các đơn vị, doanh nghiệp trao thỏa thuận hợp tác .Ảnh: VOV.

Ngày 12/8, lần đầu tiên, Việt Nam có đơn hàng xuất khẩu 5.000 máy bay không người lái (UAV) cho Hàn Quốc. Việc làm chủ công nghệ UAV đang mở ra kỷ nguyên mới cho Việt Nam - kỷ nguyên tự động hóa không gian, nơi các robot biết bay tạo bậc năng suất xã hội mới cao hơn hàng nghìn phần trăm so với năng suất cũ.

Bản ghi nhớ về đơn hàng này được ký kết giữa Tập đoàn CT Group Việt Nam và một Công ty công nghệ máy bay không người lái (UAV) mới nổi ở Hàn Quốc. Sự kiện này diễn ra khuôn khổ Diễn đàn Kinh tế Việt Nam – Hàn Quốc ngày 12/8 tại Seoul, Hàn Quốc, dưới sự chứng kiến của Tổng Bí thư Tô Lâm và Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung.

Đây được coi là một mốc son trong lịch sử công nghệ Việt Nam. UAV đã trở thành một trong những công nghệ quan trọng nhất với khả năng ứng dụng rộng khắp từ mọi ngành công nghiệp đến đô thị, tiêu dùng, từ các lĩnh vực quân sự, an ninh cụ thể, đến khả năng phòng thủ của một quốc gia hay một khu vực rộng lớn.

Trên thế giới, UAV đã và đang nhanh chóng được ứng dụng trong nhiều lĩnh vực như giao thông – hành khách; giao thông vận tải hàng hóa, phân phối; nông lâm nghiệp; y tế, giám sát và cứu hộ; phòng cháy chữa cháy; du lịch công nghệ; giám sát và an ninh; tín chỉ carbon…

Việc làm chủ tất cả công nghệ lõi và có đơn hàng xuất khẩu máy bay vận tải không người lái cho một thị trường rất "khó tính" như Hàn Quốc là một minh chứng sống động về một Việt Nam vươn mình trong thời đại mới, đồng thời mở ra cánh cửa rộng lớn để doanh nghiệp Việt xuất khẩu đến nhiều quốc gia khác.

Các loại UAV vận tải hạng nặng từ 60 kg đến 300 kg do Công ty CT UAV (thành viên CT Group) sản xuất với tỷ lệ nội địa hóa đến 85% và công nghệ độc quyền của Việt Nam được nhiều nước bao gồm Hàn Quốc đánh giá cao. Việc tự chủ công nghệ thiết kế chip bán dẫn cho UAV tạo ra cho CT UAV một lợi thế cạnh tranh đặc biệt.

Sự kiện này cho thấy, Việt Nam đã sẵn sàng tham gia vào cuộc chơi công nghệ ở cấp độ cao hơn. Đồng thời, việc làm chủ công nghệ UAV cũng mở ra một kỷ nguyên mới cho Việt Nam - kỷ nguyên tự động hóa không gian, nơi các robot biết bay tạo bậc năng suất xã hội mới cao hơn hàng nghìn phần trăm so với năng suất cũ.

Đặc biệt, CT Group phát triển các dòng UAV tích hợp trí tuệ nhân tạo, có khả năng tự học hỏi và đưa ra quyết định, tiềm năng này còn được nâng lên một tầm cao mới khi hình thành môi trường không gian để phát triển trí tuệ nhân tạo.

Kết hợp với công nghệ bán dẫn và hệ thống định danh địa điểm mạng lưới, công nghệ UAV đặc chủng về chuyển đổi số mặt đất, thành phố, sông biển, đồng bằng, rừng núi…,doanh nghiệp Việt Nam đã tạo nền tảng kỹ thuật mạnh mẽ hỗ trợ quá trình chuyển đổi số toàn diện.

Ngay tại sự kiện lịch sử này, CT Group cũng đã có đơn hàng ATP xuất khẩu 100 triệu chip bán dẫn cho đối tác Hàn Quốc. Việc Việt Nam bước thẳng vào sân chơi bán dẫn khẳng định một Việt Nam dám nghĩ dám làm, đang tiến quân đi chinh phục những ngành công nghệ khó như bán dẫn.