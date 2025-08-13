Thủ tướng làm việc với tập đoàn sắp xuất khẩu 5.000 UAV sang Hàn Quốc

Trưa 13/8, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã có cuộc làm việc với các bộ, ngành, cơ quan liên quan và đại diện CT Group.

Thủ tướng Phạm Minh Chính cùng các bộ, ngành, cơ quan liên quan làm việc với đại diện CT Group. Ảnh: VGP/Nhật Bắc.

Tại cuộc làm việc, CT Group đưa ra các cam kết mạnh mẽ, quy mô lớn về nghiên cứu, phát triển, ứng dụng các công nghệ chiến lược như máy bay không người lái (UAV), xây dựng kinh tế không gian cận biên, công nghiệp bán dẫn, chuyển đổi số toàn diện quốc gia, đầu tư hạ tầng công nghệ cao, công nghệ sinh học…; đồng thời nêu một số đề xuất, kiến nghị.

Sau khi nghe các báo cáo, ý kiến, Thủ tướng Phạm Minh Chính hoan nghênh sự chủ động, chương trình đầu tư, phát triển của CT Group, với các dự án, định hướng phù hợp với chiến lược phát triển công nghệ lõi của Việt Nam, chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.

Thủ tướng chúc mừng tập đoàn đã ký bản ghi nhớ xuất khẩu một số sản phẩm công nghệ cao và đề nghị các bộ ngành có liên quan tiếp tục hỗ trợ, tiếp sức thêm cho CT Group.

Cho ý kiến về các đề xuất của CT, Thủ tướng cho biết các cơ quan đã và đang tiếp tục sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện các luật, nghị định, thông tư liên quan, đề nghị CT tiếp tục góp ý, đề xuất về thể chế, cơ chế, chính sách.

Thủ tướng chỉ đạo Văn phòng Chính phủ, Bộ Khoa học và Công nghệ, Bộ Công Thương, Bộ Ngoại giao, Ngân hàng Nhà nước, các bộ, ngành, cơ quan, địa phương liên quan xem xét, giải quyết, hỗ trợ CT Group trong triển khai xây dựng nhà máy; tiếp cận gói tín dụng ưu đãi 500.000 tỷ đồng cho khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và hạ tầng chiến lược; hỗ trợ xây dựng thương hiệu; đặt hàng, khuyến khích sản xuất trong nước, góp phần đảm bảo an ninh kinh tế.

Thủ tướng yêu cầu các bộ, ngành, cơ quan, địa phương tiếp tục đồng hành cùng các doanh nghiệp nói chung, trong đó có CT Group, giải quyết các công việc theo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, nếu vượt thẩm quyền thì báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định.

Nhấn mạnh doanh nghiệp thành công thì đất nước thành công, Thủ tướng đề nghị CT Group tiên phong trong thực hiện các nghị quyết trụ cột của Bộ Chính trị, thực hiện cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4 với tinh thần "đã nói là làm, đã cam kết thực hiện, đã làm, đã thực hiện là có sản phẩm, kết quả cụ thể, lượng hóa được".