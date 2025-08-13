Thủ tướng: Nghiên cứu mở rộng thí điểm miễn giấy phép xây dựng

Thủ tướng yêu cầu Bộ Xây dựng nghiên cứu mở rộng phạm vi thí điểm miễn giấy phép xây dựng, báo cáo Chính phủ trong quý IV.

Thủ tướng yêu cầu nghiên cứu mở rộng phạm vi áp dụng miễn giấy phép xây dựng. Ảnh: Quỳnh Danh.

Thủ tướng Phạm Minh Chính vừa ký Công điện số 133 về việc đẩy mạnh thực hiện một số nhiệm vụ, giải pháp nhằm thực hiện mục tiêu tăng trưởng kinh tế năm 2025.

Trong công điện, Thủ tướng yêu cầu Bộ Xây dựng cùng TP.HCM và Hà Nội tổng kết, đánh giá việc thí điểm miễn giấy phép xây dựng với người dân tại khu vực đã có quy hoạch chi tiết 1/500. Bộ Xây dựng cũng cần nghiên cứu mở rộng phạm vi áp dụng miễn thủ tục này, báo cáo Chính phủ trong quý IV.

Trước đó, tại Công điện số 78, Thủ tướng đã yêu cầu Bộ Xây dựng khẩn trương rà soát, cắt giảm ít nhất 30% thời gian, chi phí và điều kiện hành chính liên quan lĩnh vực xây dựng, trong đó chú trọng giảm thủ tục cấp giấy phép xây dựng cho các dự án đã có quy hoạch 1/500 hoặc thiết kế đô thị được phê duyệt.

Hồi đầu tháng, Sở Xây dựng TP.HCM công bố danh mục 112 dự án trên 356 dự án nhà riêng lẻ đủ điều kiện miễn giấy phép xây dựng theo quy định. Thành phố cũng đề xuất thí điểm miễn giấy phép này cho nhà riêng lẻ dưới 7 tầng và mở rộng diện áp dụng tại các khu vực có quy hoạch chi tiết hoặc thiết kế đô thị được duyệt.

Sở Xây dựng cho biết thời gian tới sẽ tiếp tục phối hợp chính quyền các xã, phường rà soát, công bố thêm các dự án, khu dân cư đủ điều kiện miễn giấy phép xây dựng. Đồng thời, cơ quan này sẽ tổ chức kiểm tra việc thực hiện và hướng dẫn địa phương tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai.