TP.HCM muốn miễn giấy phép xây dựng cho nhà riêng dưới 7 tầng

TP.HCM kiến nghị thí điểm miễn giấy phép xây dựng với nhà ở riêng lẻ dưới 7 tầng tại khu vực có quy hoạch 1/500 hoặc thiết kế đô thị, đồng thời đề xuất mở rộng phạm vi áp dụng.

Sở Xây dựng TPHCM đề xuất mở rộng diện áp dụng miễn giấy phép xây dựng tại các khu vực đã có thiết kế đô thị. Ảnh: Quỳnh Danh.

Trong báo cáo mới đây, Sở Xây dựng TP.HCM cho biết đã tham mưu UBND thành phố có văn bản gửi Thủ tướng và Bộ Xây dựng, kiến nghị cho phép TP.HCM thí điểm miễn giấy phép xây dựng đối với nhà ở riêng lẻ có quy mô dưới 7 tầng.

Điều kiện đề xuất thí điểm là công trình phải nằm trong khu vực có quy hoạch chi tiết 1/500 hoặc thiết kế đô thị đã được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt, đảm bảo phù hợp với quy định pháp luật hiện hành.

Ngoài ra, Sở cũng đề xuất mở rộng diện áp dụng tại các khu vực đã có thiết kế đô thị (với chỉ tiêu quy hoạch và kiến trúc tương ứng với yêu cầu của quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500).

Theo báo cáo từ Sở Xây dựng, hiện đơn vị vẫn đang phối hợp với UBND xã, phường (kế thừa từ UBND quận, huyện, TP Thủ Đức cũ) tiếp tục rà soát, công bố các dự án đã có quy hoạch chi tiết 1/500 hoặc quy hoạch tổng mặt bằng tỷ lệ 1/500 và phương án kiến trúc công trình đã được phê duyệt hoặc chấp thuận, đủ điều kiện miễn giấy phép xây dựng theo quy định pháp luật.

Đồng thời, tổ chức kiểm tra việc thực hiện và hướng dẫn UBND các phường, xã giải quyết các khó khăn, vướng mắc phát sinh trong quá trình triển khai.

Chủ trương miễn giấy phép xây dựng với các công trình có quy hoạch chi tiết 1/500 hoặc thuộc khu thiết kế đô thị đã được nêu trong Công điện ngày 29/5 của Thủ tướng. Sau đó, Chủ tịch UBND TP.HCM yêu cầu Sở Xây dựng ban hành hướng dẫn cụ thể cho quy trình này, căn cứ vào lộ giới hẻm và quy định kiến trúc theo quy chế quản lý của thành phố.

Hiện, Sở Xây dựng TP.HCM đã công bố danh mục 112 dự án đủ điều kiện được miễn giấy phép xây dựng theo quy định pháp luật và đang tiếp tục rà soát.

Để được miễn giấy phép xây dựng, cá nhân, tổ chức phải có giấy tờ hợp pháp về quyền sử dụng đất, với mục đích sử dụng là đất ở. Đồng thời, công trình sẽ không được xây dựng nếu đất đang có tranh chấp, hoặc bị cơ quan có thẩm quyền ngăn chặn, yêu cầu không thay đổi hiện trạng hoặc chuyển dịch tài sản.

Khi thiết kế và xây dựng nhà ở, cá nhân, tổ chức phải tuân thủ các chỉ tiêu kiến trúc - quy hoạch theo quy hoạch chi tiết 1/500 hoặc quy hoạch tổng mặt bằng đã được phê duyệt. Trước khi khởi công ít nhất 3 ngày, họ cần gửi thông báo thời điểm khởi công và hồ sơ thiết kế xây dựng đến cơ quan quản lý xây dựng tại địa phương.

Theo báo cáo của Sở Xây dựng, trong tháng 7, toàn thành phố TP.HCM (cũ) đã cấp 2.623 giấy phép xây dựng, tăng 13% so với cùng kỳ năm trước.

Tại phiên họp đánh giá tình hình kinh tế - xã hội hồi tháng trước, Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Văn Được cũng đề nghị thực hiện tương tự ở địa bàn tỉnh Bình Dương cũ và Bà Rịa - Vũng Tàu cũ, lập và công bố danh sách các khu vực đủ điều kiện nhằm tạo thuận lợi cho người dân và doanh nghiệp.

"Thậm chí, tại TP.HCM, các khu vực có đường xá rõ ràng, lộ giới xác định, cần công bố ngay lập tức những nơi được phép xây dựng mà không nhất thiết phải chờ có quy hoạch chi tiết 1/500, vì số lượng khu vực có quy hoạch chi tiết rất ít. Mục tiêu là tạo cảm hứng và thực chất hỗ trợ người dân và doanh nghiệp. Làm thực chất, chứ không phải làm để báo cáo", ông nhấn mạnh.