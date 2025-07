Người dân TP.HCM ở các khu vực này xây nhà không cần xin giấy phép

3 cơ sở ở TP.HCM sử dụng hàn the để tẩy trắng hàng trăm kg hoa chuối

Công an Kinh tế Công an TP.HCM phát hiện 3 cơ sở có hành vi ngâm hàng trăm kg hoa chuối với chất hàn the, chất tẩy trắng không rõ nguồn gốc trước khi bán ra thị trường.