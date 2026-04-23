26 tập đoàn hàng đầu Việt Nam - Hàn Quốc 'họp mặt'

26 doanh nghiệp hàng đầu Việt Nam và Hàn Quốc trong các lĩnh vực năng lượng, tài chính, công nghệ, viễn thông, hàng không… vừa tham gia toạ đàm bàn tròn về hợp tác kinh tế, đầu tư.

Thủ tướng Lê Minh Hưng và Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung cùng đại diện các doanh nghiệp 2 nước dự Toạ đàm bàn tròn hợp tác kinh tế, thương mại, đầu tư. Ảnh: VGP/Nhật Bắc.

Chiều 23/4, Thủ tướng Lê Minh Hưng và Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung đã cùng dự Toạ đàm bàn tròn về hợp tác kinh tế, thương mại, đầu tư Việt Nam - Hàn Quốc. Tọa đàm nằm trong khuôn khổ Diễn đàn kinh tế Việt Nam - Hàn Quốc.

Đáng chú ý, tham dự tọa đàm bàn tròn này, ngoài lãnh đạo các bộ, ngành Việt Nam và Hàn Quốc, còn có sự tham gia của lãnh đạo 26 doanh nghiệp hàng đầu hai nước trong các lĩnh vực năng lượng, tài chính, công nghệ, điện tử, viễn thông, chế biến, chế tạo, xây dựng, hạ tầng, thương mại, du lịch, hàng không…

Hợp tác quốc tế là yếu tố then chốt để đất nước bứt phá

Trong đó, đại diện phía Việt Nam có Tập đoàn Công nghiệp Năng lượng Quốc gia Việt Nam (PVN); Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN); Tổng công ty Hàng không Việt Nam (Vietnam Airlines); Tập đoàn Hóa chất Việt Nam (Vinachem); Sun Group; Tập đoàn Thành Công; Tập đoàn Trường Hải (Thaco); Tập đoàn Công nghệ CMC; Tập đoàn FPT; CT Group; Vietjet.

Bên phía Hàn Quốc có lãnh đạo các "chaebol" hàng đầu nước này như Samsung Electronics; LG Corp; Lotte Group; Hyundai Motor Group; HD Hyundai; Daewoo Engineering & Construction Co., Ltd; POSCO Holdings; Hyosung Corporation; Doosan Enerbility; GS Holdings…

Tại toạ đàm, Thủ tướng Lê Minh Hưng đánh giá đây là không gian trao đổi trực tiếp, thực chất và cấp cao nhất giữa Chính phủ và cộng đồng doanh nghiệp hai nước. Sự hiện diện của các tập đoàn, doanh nghiệp hàng đầu hai nước là minh chứng rõ ràng cho niềm tin, sự gắn bó và kỳ vọng lớn hơn: Cùng nhau kiến tạo một giai đoạn phát triển mới, sâu sắc hơn, thực chất hơn, gắn kết hơn giữa hai nền kinh tế.

Thủ tướng Lê Minh Hưng cho rằng đây là thời điểm để Việt Nam và Hàn Quốc trở thành đối tác cùng kiến tạo tương lai. Ảnh: VGP/Nhật Bắc.

Người đứng đầu Chính phủ cho biết Việt Nam đang bước vào giai đoạn phát triển mới, với mục tiêu phát triển nhanh, bền vững, dựa trên khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số làm động lực chính. Việt Nam đang tập trung triển khai mạnh mẽ 3 đột phá chiến lược: Thể chế - hạ tầng - nguồn nhân lực, đồng thời thúc đẩy chuyển đổi mô hình tăng trưởng từ chiều rộng sang chiều sâu, từ gia công lắp ráp sang sáng tạo và giá trị gia tăng cao.

Trong tiến trình đó, Việt Nam xác định rõ: Khu vực kinh tế tư nhân là động lực quan trọng nhất, và hợp tác với các đối tác quốc tế, trong đó có Hàn Quốc, là yếu tố then chốt để bứt phá.

Thủ tướng Lê Minh Hưng cho rằng quan hệ Việt Nam - Hàn Quốc không chỉ dừng lại ở hợp tác thương mại hay đầu tư đơn thuần, mà đã chuyển sang một giai đoạn cao hơn, cùng kiến tạo các chuỗi giá trị mới tại khu vực và trên toàn cầu.

Do đó, Thủ tướng đề nghị các doanh nghiệp Hàn Quốc mở rộng đầu tư theo chiều sâu, tập trung vào các lĩnh vực có giá trị gia tăng cao như công nghệ cao, bán dẫn, trí tuệ nhân tạo và năng lượng sạch; tăng cường chuyển giao công nghệ, phát triển hệ sinh thái nghiên cứu và phát triển (R&D) tại Việt Nam; đẩy mạnh liên kết thực chất giữa doanh nghiệp hai nước, cùng tham gia sâu hơn vào chuỗi giá trị toàn cầu, qua đó tạo sự cộng hưởng phát triển bền vững giữa hai nền kinh tế.

Thủ tướng cam kết tiếp tục hoàn thiện thể chế, cải cách thủ tục hành chính, đơn giản hóa tối đa điều kiện kinh doanh, bảo đảm môi trường đầu tư minh bạch, ổn định và có khả năng dự báo cao trên tinh thần "cùng thắng lợi lâu dài, cùng phát triển bền vững".

Trong bối cảnh thế giới đang tái cấu trúc chuỗi cung ứng, cạnh tranh công nghệ ngày càng gay gắt, Thủ tướng Lê Minh Hưng cho rằng đây là thời điểm để Việt Nam và Hàn Quốc nâng hợp tác lên một tầm cao mới, từ đối tác kinh tế - đầu tư sang đối tác cùng kiến tạo tương lai.

Việt Nam - Hàn Quốc sẽ dẫn đầu chuỗi giá trị toàn cầu

Đáp lời, Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung cho biết bất ổn kinh tế toàn cầu đang gia tăng, do đó, hợp tác kinh tế giữa Hàn Quốc và Việt Nam trở nên quan trọng hơn bao giờ hết. Ông tin tưởng hai nước sẽ là những đối tác tối ưu, dẫn đầu chuỗi giá trị toàn cầu.

Nhấn mạnh Việt Nam là trung tâm sản xuất toàn cầu với năng lực sản xuất ưu việt và nguồn tài nguyên phong phú, vị Tổng thống cho rằng nếu những thế mạnh này kết hợp với kỹ thuật công nghiệp tiên tiến của Hàn Quốc sẽ vượt qua được bất kỳ cuộc khủng hoảng nào và 2 nước sẽ cùng nhau hoàn thiện hệ sinh thái công nghiệp tương lai, tạo ra sự cộng hưởng cho động lực tăng trưởng.

Tổng thống Hàn Quốc kỳ vọng sự hợp tác giữa năng lực sản xuất ưu việt của Việt Nam với kỹ thuật công nghiệp tiên tiến của Hàn Quốc. Ảnh: VGP/Nhật Bắc.

Ông cũng tin tưởng Việt Nam - Hàn Quốc sẽ đạt mục tiêu kim ngạch thương mại song phương 150 tỷ USD vào năm 2030, đồng thời đề nghị hai bên tăng cường hợp tác trong lĩnh vực sản xuất, mở rộng phạm vi hợp tác sang các lĩnh vực công nghiệp tiên tiến như bán dẫn, xe điện; tăng cường kết nối chuỗi cung ứng trong lĩnh vực tài nguyên cho công nghiệp tiên tiến.

Bên cạnh đó, để hỗ trợ môi trường công nghiệp ổn định của Việt Nam, cần xây dựng mạng lưới cung cấp điện hiệu suất cao như nhà máy điện LNG, điện hạt nhân và mở rộng hợp tác cơ sở hạ tầng cho mục tiêu này.

Tổng thống Lee Jae Myung nhấn mạnh các doanh nhân có mặt tại toạ đàm chính là những trụ cột sẽ dẫn dắt tương lai kinh tế của 2 nước.

Năm 2025, kim ngạch thương mại song phương Việt Nam - Hàn Quốc đạt 89,5 tỷ USD . Tính đến hết tháng 3 năm nay, Hàn Quốc tiếp tục là nhà đầu tư lớn nhất của Việt Nam với tổng vốn đăng ký đạt 98,9 tỷ USD , thông qua 10.447 dự án.