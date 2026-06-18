Tài sản ông Phạm Nhật Vượng tăng cả tỷ USD một buổi sáng

Đà tăng bùng nổ của nhóm cổ phiếu "họ Vingroup" trong phiên 18/6 đã giúp tài sản của Chủ tịch Vingroup Phạm Nhật Vượng tăng thêm khoảng 1,4 tỷ USD sáng nay.

Tài sản của Chủ tịch Vingroup Phạm Nhật Vượng đã trở lại mốc 31,8 tỷ USD. Ảnh: VIC.

Khép lại phiên giao dịch sáng 18/6, thị trường chứng khoán Việt Nam bùng nổ với sắc xanh áp đảo khi VN-Index tăng hơn 30 điểm, tiến sát vùng 1.835 điểm. Tuy nhiên, động lực chính của chỉ số không đến từ sự đồng thuận của toàn thị trường mà chủ yếu được dẫn dắt bởi nhóm cổ phiếu thuộc hệ sinh thái Vingroup.

Tâm điểm phiên sáng là bộ 3 cổ phiếu VIC, VHM và VRE của tỷ phú Phạm Nhật Vượng. Trong đó, VHM và VRE đồng loạt tăng kịch trần, còn VIC tăng sát trần 6,8% lên 205.000 đồng/cổ phiếu. Riêng VPL tăng khiêm tốn hơn với mức 0,8%. Đà bứt phá mạnh của nhóm cổ phiếu này đã đóng góp hơn 32 điểm tăng cho VN-Index, bao quát toàn bộ mức tăng của chỉ số chính.

Diễn biến tích cực của cổ phiếu trên sàn chứng khoán đã giúp tài sản của Chủ tịch Vingroup Phạm Nhật Vượng tăng mạnh sáng nay.

Với việc trực tiếp nắm giữ gần 704 triệu cổ phiếu VIC, tương đương hơn 9% vốn điều lệ Vingroup, giá trị lượng cổ phiếu do ông Vượng sở hữu đã tăng thêm hơn 9.100 tỷ đồng chỉ trong một buổi sáng. Theo thị giá hiện tại, khối tài sản từ cổ phiếu VIC của ông Vượng vào khoảng 144.000 tỷ đồng .

Theo dữ liệu cập nhật thời gian thực của Forbes, tài sản ròng của tỷ phú Phạm Nhật Vượng đã tăng thêm khoảng 1,4 tỷ USD trong vòng 24 giờ qua, lên mức 31,8 tỷ USD . Với khối tài sản này, vị doanh nhân Việt Nam hiện đứng thứ 72 trong danh sách những người giàu nhất thế giới và tiếp tục giữ vị trí người giàu nhất Đông Nam Á.

Không chỉ ông Phạm Nhật Vượng, các thành viên khác trong gia đình vị tỷ phú cũng ghi nhận mức tăng tài sản đáng kể nhờ đà thăng hoa của cổ phiếu VIC.

Bà Phạm Thu Hương - Phó chủ tịch HĐQT Vingroup và là vợ ông Vượng - hiện sở hữu hơn 341 triệu cổ phiếu VIC. Giá trị tài sản của bà Hương theo đó đã tăng thêm hơn 178 triệu USD trong ngày, nâng tổng tài sản lên khoảng 3,6 tỷ USD , xếp hạng 1.215 thế giới, theo thống kê của Forbes.

Trong khi đó, bà Phạm Thúy Hằng - Phó chủ tịch HĐQT Vingroup, em gái bà Phạm Thu Hương - cũng hưởng lợi lớn từ diễn biến tích cực của cổ phiếu VIC. Với gần 228,3 triệu cổ phiếu đang nắm giữ, tương đương gần 3% vốn điều lệ Vingroup, tài sản của bà Hằng đã tăng thêm khoảng 126 triệu USD hôm nay, lên mức 2,5 tỷ USD .

Cổ phiếu VIC tăng dựng đứng trong phiên sáng 18/6. Ảnh: TradingView.

Đà tăng mạnh của nhóm cổ phiếu Vingroup diễn ra trong bối cảnh hàng loạt doanh nghiệp trong hệ sinh thái chuẩn bị triển khai kế hoạch chi trả cổ tức quy mô lớn cho cổ đông.

Mới đây, HĐQT Vinhomes đã thông qua phương án chi trả cổ tức năm 2025 bằng tiền mặt với tỷ lệ 60%, tương ứng mỗi cổ phiếu được nhận 6.000 đồng. Với hơn 4,1 tỷ cổ phiếu đang lưu hành, tổng số tiền Vinhomes dự kiến chi cho đợt cổ tức này lên tới khoảng 24.645 tỷ đồng .

Là cổ đông lớn nhất khi trực tiếp sở hữu khoảng 72% vốn Vinhomes, Tập đoàn Vingroup dự kiến nhận về gần 18.000 tỷ đồng tiền mặt từ đợt chia cổ tức trên.

Vinhomes cũng đã lên kế hoạch phát hành cổ phiếu trả cổ tức theo tỷ lệ 1:1. Theo phương án được công bố, doanh nghiệp sẽ phát hành thêm hơn 4,1 tỷ cổ phiếu từ nguồn lợi nhuận sau thuế chưa phân phối lũy kế đến cuối năm 2025.

Sau đợt phát hành, vốn điều lệ của Vinhomes sẽ tăng gấp đôi từ 41.074 tỷ lên 82.148 tỷ đồng . Thời gian thực hiện dự kiến trong quý II và quý III năm nay.

Cùng ngày, HĐQT Vincom Retail cũng thông qua kế hoạch chi trả cổ tức năm 2025 bằng tiền mặt với tỷ lệ 10%, tương ứng 1.000 đồng/cổ phiếu.

Với gần 2,3 tỷ cổ phiếu đang lưu hành, Vincom Retail dự kiến chi khoảng 2.300 tỷ đồng cho đợt thanh toán cổ tức này.

Như vậy, chỉ tính riêng hai doanh nghiệp niêm yết lớn trong hệ sinh thái Vingroup là Vinhomes và Vincom Retail, tổng giá trị cổ tức tiền mặt dự kiến chi trả cho cổ đông trong thời gian tới đã lên tới gần 27.000 tỷ đồng .