Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Kinh doanh

Tài sản ông Phạm Nhật Vượng tăng cả tỷ USD một buổi sáng

  • Thứ năm, 18/6/2026 13:25 (GMT+7)
  • 1 giờ trước

Đà tăng bùng nổ của nhóm cổ phiếu "họ Vingroup" trong phiên 18/6 đã giúp tài sản của Chủ tịch Vingroup Phạm Nhật Vượng tăng thêm khoảng 1,4 tỷ USD sáng nay.

Tài sản của Chủ tịch Vingroup Phạm Nhật Vượng đã trở lại mốc 31,8 tỷ USD. Ảnh: VIC.

Khép lại phiên giao dịch sáng 18/6, thị trường chứng khoán Việt Nam bùng nổ với sắc xanh áp đảo khi VN-Index tăng hơn 30 điểm, tiến sát vùng 1.835 điểm. Tuy nhiên, động lực chính của chỉ số không đến từ sự đồng thuận của toàn thị trường mà chủ yếu được dẫn dắt bởi nhóm cổ phiếu thuộc hệ sinh thái Vingroup.

Tâm điểm phiên sáng là bộ 3 cổ phiếu VIC, VHM và VRE của tỷ phú Phạm Nhật Vượng. Trong đó, VHM và VRE đồng loạt tăng kịch trần, còn VIC tăng sát trần 6,8% lên 205.000 đồng/cổ phiếu. Riêng VPL tăng khiêm tốn hơn với mức 0,8%. Đà bứt phá mạnh của nhóm cổ phiếu này đã đóng góp hơn 32 điểm tăng cho VN-Index, bao quát toàn bộ mức tăng của chỉ số chính.

Diễn biến tích cực của cổ phiếu trên sàn chứng khoán đã giúp tài sản của Chủ tịch Vingroup Phạm Nhật Vượng tăng mạnh sáng nay.

Với việc trực tiếp nắm giữ gần 704 triệu cổ phiếu VIC, tương đương hơn 9% vốn điều lệ Vingroup, giá trị lượng cổ phiếu do ông Vượng sở hữu đã tăng thêm hơn 9.100 tỷ đồng chỉ trong một buổi sáng. Theo thị giá hiện tại, khối tài sản từ cổ phiếu VIC của ông Vượng vào khoảng 144.000 tỷ đồng.

Theo dữ liệu cập nhật thời gian thực của Forbes, tài sản ròng của tỷ phú Phạm Nhật Vượng đã tăng thêm khoảng 1,4 tỷ USD trong vòng 24 giờ qua, lên mức 31,8 tỷ USD. Với khối tài sản này, vị doanh nhân Việt Nam hiện đứng thứ 72 trong danh sách những người giàu nhất thế giới và tiếp tục giữ vị trí người giàu nhất Đông Nam Á.

Không chỉ ông Phạm Nhật Vượng, các thành viên khác trong gia đình vị tỷ phú cũng ghi nhận mức tăng tài sản đáng kể nhờ đà thăng hoa của cổ phiếu VIC.

Bà Phạm Thu Hương - Phó chủ tịch HĐQT Vingroup và là vợ ông Vượng - hiện sở hữu hơn 341 triệu cổ phiếu VIC. Giá trị tài sản của bà Hương theo đó đã tăng thêm hơn 178 triệu USD trong ngày, nâng tổng tài sản lên khoảng 3,6 tỷ USD, xếp hạng 1.215 thế giới, theo thống kê của Forbes.

Trong khi đó, bà Phạm Thúy Hằng - Phó chủ tịch HĐQT Vingroup, em gái bà Phạm Thu Hương - cũng hưởng lợi lớn từ diễn biến tích cực của cổ phiếu VIC. Với gần 228,3 triệu cổ phiếu đang nắm giữ, tương đương gần 3% vốn điều lệ Vingroup, tài sản của bà Hằng đã tăng thêm khoảng 126 triệu USD hôm nay, lên mức 2,5 tỷ USD.

pham nhat vuong anh 1

Cổ phiếu VIC tăng dựng đứng trong phiên sáng 18/6. Ảnh: TradingView.

Đà tăng mạnh của nhóm cổ phiếu Vingroup diễn ra trong bối cảnh hàng loạt doanh nghiệp trong hệ sinh thái chuẩn bị triển khai kế hoạch chi trả cổ tức quy mô lớn cho cổ đông.

Mới đây, HĐQT Vinhomes đã thông qua phương án chi trả cổ tức năm 2025 bằng tiền mặt với tỷ lệ 60%, tương ứng mỗi cổ phiếu được nhận 6.000 đồng. Với hơn 4,1 tỷ cổ phiếu đang lưu hành, tổng số tiền Vinhomes dự kiến chi cho đợt cổ tức này lên tới khoảng 24.645 tỷ đồng.

Là cổ đông lớn nhất khi trực tiếp sở hữu khoảng 72% vốn Vinhomes, Tập đoàn Vingroup dự kiến nhận về gần 18.000 tỷ đồng tiền mặt từ đợt chia cổ tức trên.

Vinhomes cũng đã lên kế hoạch phát hành cổ phiếu trả cổ tức theo tỷ lệ 1:1. Theo phương án được công bố, doanh nghiệp sẽ phát hành thêm hơn 4,1 tỷ cổ phiếu từ nguồn lợi nhuận sau thuế chưa phân phối lũy kế đến cuối năm 2025.

Sau đợt phát hành, vốn điều lệ của Vinhomes sẽ tăng gấp đôi từ 41.074 tỷ lên 82.148 tỷ đồng. Thời gian thực hiện dự kiến trong quý II và quý III năm nay.

Cùng ngày, HĐQT Vincom Retail cũng thông qua kế hoạch chi trả cổ tức năm 2025 bằng tiền mặt với tỷ lệ 10%, tương ứng 1.000 đồng/cổ phiếu.

Với gần 2,3 tỷ cổ phiếu đang lưu hành, Vincom Retail dự kiến chi khoảng 2.300 tỷ đồng cho đợt thanh toán cổ tức này.

Như vậy, chỉ tính riêng hai doanh nghiệp niêm yết lớn trong hệ sinh thái Vingroup là Vinhomes và Vincom Retail, tổng giá trị cổ tức tiền mặt dự kiến chi trả cho cổ đông trong thời gian tới đã lên tới gần 27.000 tỷ đồng.

Nhà đầu tư 'sang tay' hơn 5.000 tỷ đồng cổ phiếu Vingroup

Hơn 5.000 tỷ đồng cổ phiếu Vingroup được nhà đầu tư nước ngoài giao dịch thỏa thuận trong một phiên, kéo giá trị bán ròng của khối ngoại lên mức cao đột biến.

16:34 4/6/2026

Vinhomes sắp thực hiện thương vụ chia tiền mặt lớn nhất lịch sử

Vinhomes và Vincom Retail cùng công bố kế hoạch trả cổ tức tiền mặt năm 2025 với tổng giá trị gần 27.000 tỷ đồng, trong đó, Vingroup dự kiến nhận về hàng chục nghìn tỷ.

13 giờ trước

Tân CEO hãng gọi xe điện Green SM là ai?

Ông Nguyễn Quốc Tuấn, Phó tổng giám đốc Vingroup phụ trách đầu tư và quan hệ quốc tế, vừa được bổ nhiệm làm Tổng giám đốc GSM.

21 giờ trước

Tri Thức - Znews giới thiệu độc giả Tủ sách kiến thức kinh tế với đa dạng cuốn sách, câu chuyện trong lĩnh vực kinh doanh, kinh tế. Là nguồn tư liệu cho những người quan tâm và muốn nâng cao kiến thức trong lĩnh vực kinh tế. Những cuốn sách, câu chuyện trong Tủ sách không chỉ đơn thuần là những tác phẩm của tri thức mà còn chứa đựng bí quyết, kinh nghiệm quý báu từ các tác giả, nhà quản lý có uy tín và kinh nghiệm lâu năm trong ngành.

Đọc sách không chỉ giúp người đọc tiếp cận những kiến thức mới mà còn giúp mở rộng tầm nhìn và phát triển bản thân. Tủ sách kiến thức kinh tế mong muốn lan tỏa tri thức trong lĩnh vực kinh doanh, đồng thời phát triển văn hóa đọc cho người Việt.

Minh Khánh

phạm nhật vượng Phạm Nhật Vượng Vingroup vic vingroup cổ phiếu

  • Phạm Nhật Vượng

    Phạm Nhật Vượng

    Phạm Nhật Vượng là doanh nhân ở Việt Nam. Ông hiện là Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Vingroup, tập đoàn đa ngành hoạt động trong các lĩnh vực bất động sản, du lịch – khách sạn, vui chơi giải trí, y tế, giáo dục, thương mại điện tử… Ông Vượng khởi nghiệp tại Ukraina. Với 10.000 USD vay từ bạn bè, ông và vợ mở nhà hàng Việt Nam. Đến năm 1995, Phạm Nhật Vượng bắt đầu làm mỳ gói với thương hiệu Mivina. Năm 2000, ông Vượng đầu tư về Việt Nam, bắt đầu từ Nha Trang. Theo thống kê của Fobes, tài sản của tỷ phú Phạm Nhật Vượng hiện tại là 4 tỷ USD, là người giàu thứ 541 trên thế giới. Ông Vượng là một trong hai tỷ phú USD của Việt Nam được Forbes vinh danh.

    Bạn có biết: Tỷ phú Phạm Nhật Vượng lần đầu tiên được vinh danh là tỷ phú USD của Việt Nam trên bảng xếp hạng Forbes vào năm 2013, đứng ở vị trí 974 thế giới với tổng tài sản 1,5 tỷ USD.

    • Ngày sinh: 5/8/1968
    • Tài sản: 4 tỷ USD
    • Vợ: Phạm Thu Hương
    • Con: 3

  • Tập đoàn Vingroup

    Tập đoàn Vingroup

    Tiền thân Tập đoàn Vingroup là Tập đoàn Technocom thành lập tại Ukraine trong lĩnh vực thực phẩm. Từ năm 2000, Vingroup đầu tư về Việt Nam và trở thành nhà phát triển bất động sản lớn nhất trong nước. Hiện công ty phát triển nhiều lĩnh vực khác như sản xuất ôtô, điện thoại, y tế, giáo dục…

    • Thành lập: 1993
    • Sáng lập: Phạm Nhật Vượng và cộng sự
    • Mã cổ phiếu: VIC

Đọc tiếp

Chuoi F88 sap co them tien hinh anh

Chuỗi F88 sắp có thêm tiền

59 phút trước 13:29 18/6/2026

0

F88 dự kiến chào bán hơn 22 triệu cổ phiếu với giá 71.000 đồng/cổ phiếu, qua đó huy động gần 1.564 tỷ đồng để bổ sung vốn cho hoạt động kinh doanh cốt lõi.

Gia nha dat Ha Noi cao gap doi TP.HCM hinh anh

Giá nhà đất Hà Nội cao gấp đôi TP.HCM

2 giờ trước 12:42 18/6/2026

0

Giá phổ biến tại Hà Nội vào tháng 5 là 253 triệu/m2, còn tại TP.HCM cũ là 119 triệu/m2. Trong khi giá cho thuê nhà riêng ở Hà Nội và TP.HCM gần như ngang nhau.

Bạn có thể quan tâm

XEM NHIỀU

Xem thêm

Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

Từ chối Đồng ý