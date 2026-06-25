Tỷ phú Phạm Nhật Vượng lãi 1.700 tỷ sau 3 ngày đầu tư cổ phiếu LPBank

Chỉ sau 3 phiên giao dịch kể từ khi xuất hiện trong danh sách cổ đông của LPBank, khoản đầu tư hơn 6.700 tỷ đồng của tỷ phú Phạm Nhật Vượng đã tạm lãi gần 1.700 tỷ đồng.

Khoản đầu tư vào LPBank của ông Vượng đang lãi gần 1.700 tỷ đồng. Ảnh: VIC.

Ngày 23/6, Ngân hàng TMCP Lộc Phát Việt Nam (LPBank - HoSE: LPB) công bố danh sách cổ đông sở hữu từ 1% vốn điều lệ trở lên. Đáng chú ý, danh sách này xuất hiện ông Phạm Nhật Vượng với lượng nắm giữ 146,2 triệu cổ phiếu LPB, tương đương 4,894% vốn điều lệ ngân hàng.

Theo nguồn tin của Tri Thức - Znews, đây là khoản đầu tư cá nhân của ông Phạm Nhật Vượng, Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Vingroup, được thực hiện từ nguồn tiền nhàn rỗi. Sau giao dịch này, ông Vượng sẽ không tham gia hoạt động kinh doanh hay điều hành trong lĩnh vực ngân hàng.

Với tỷ lệ sở hữu 4,894%, ông Phạm Nhật Vượng chưa được xếp vào nhóm cổ đông lớn theo quy định hiện hành do chưa vượt ngưỡng 5% vốn điều lệ. Tuy nhiên, theo quy định mới áp dụng đối với các tổ chức tín dụng, cổ đông sở hữu từ 1% vốn điều lệ trở lên vẫn phải thực hiện công bố thông tin.

Đáng chú ý, lượng cổ phiếu LPB mà ông Vượng nắm giữ trùng khớp với khối lượng cổ phiếu được chuyển nhượng theo phương thức thỏa thuận trong phiên giao dịch ngày 23/6. Trong phiên này, thị trường ghi nhận hàng loạt giao dịch thỏa thuận tại mã LPB với cùng mức giá 46.000 đồng/cổ phiếu. Tổng cộng 146,2 triệu cổ phiếu đã được sang tay, tương ứng giá trị khoảng 6.725 tỷ đồng .

Thông tin ông Phạm Nhật Vượng trở thành cổ đông lớn của LPBank ngay lập tức thu hút sự chú ý của giới đầu tư. Trong bối cảnh VN-Index có nhiều nhịp rung lắc mạnh, cổ phiếu LPB như được “tiếp lửa” và liên tục bứt phá, tăng kịch trần trong phiên 23/6 và tiếp tục tăng hơn 5% trong phiên giao dịch kế tiếp.

Kết thúc phiên sáng ngày 25/6, cổ phiếu LPB tạm dừng tại mức 57.500 đồng/cổ phiếu, tăng thêm 3,6% so với phiên trước. Tạm tính theo mức giá này, giá trị khoản đầu tư của ông Vượng đã tăng lên hơn 8.400 tỷ, cao hơn khoảng 1.700 tỷ đồng so với thời điểm thực hiện giao dịch.

Hiện thị giá LPB cũng đang giao dịch tại vùng giá cao nhất lịch sử. Tính từ đầu năm đến nay, cổ phiếu này đã mang lại mức sinh lời hơn 43% cho nhà đầu tư.

Cổ phiếu LPB lập đỉnh lịch sử sau khi tỷ phú Phạm Nhật Vượng tham gia đầu tư. Ảnh: TradingView.

LPBank tiền thân là Ngân hàng TMCP Bưu điện Liên Việt (LienVietPostBank). Giai đoạn 2021-2024 đánh dấu nhiều thay đổi quan trọng tại nhà băng này, từ việc đổi tên viết tắt thành LPBank, ra mắt bộ nhận diện thương hiệu mới cho tới đổi tên pháp lý thành Ngân hàng TMCP Lộc Phát Việt Nam.

Về quy mô, LPBank hiện có vốn điều lệ 29.873 tỷ đồng , thuộc nhóm ngân hàng có quy mô lớn trên thị trường. Kết thúc quý I/2026, ngân hàng ghi nhận lợi nhuận trước thuế 2.826 tỷ đồng .

Tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2026, LPBank đã thông qua kế hoạch kinh doanh với mục tiêu lợi nhuận trước thuế gần 15.000 tỷ đồng , đồng thời tiếp tục mở rộng quy mô hoạt động. Ngân hàng đặt mục tiêu tổng tài sản đạt 615.600 tỷ đồng và dư nợ tín dụng thị trường 1 đạt 437.581 tỷ đồng trong năm nay.