Cổ đông một bệnh viện tim lãi gấp đôi sau một tháng

Cổ phiếu TTD tăng gần 45% sau khi chia cổ phiếu thưởng tỷ lệ 100%, giúp giá trị khoản đầu tư của cổ đông nắm giữ trước ngày chốt quyền tăng gần gấp đôi.

Bệnh viện Tim Tâm Đức đã phát hành cổ phiếu thưởng tỷ lệ 100%. Ảnh: TTD.

Theo báo cáo gửi Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, CTCP Bệnh viện Tim Tâm Đức (UPCoM: TTD) đã hoàn tất đợt phát hành 15,55 triệu cổ phiếu để tăng vốn từ nguồn vốn chủ sở hữu cho 283 cổ đông hiện hữu.

Đợt phát hành được thực hiện theo tỷ lệ 100%, tức cổ đông sở hữu 1 cổ phiếu được nhận thêm 1 cổ phiếu mới. Sau khi hoàn tất, tổng số cổ phiếu lưu hành của doanh nghiệp tăng gấp đôi từ 15,55 triệu lên 31,1 triệu đơn vị, qua đó đưa vốn điều lệ từ 155,5 tỷ đồng lên 311 tỷ đồng .

Ngày giao dịch không hưởng quyền là 19/6. Trước thời điểm điều chỉnh, cổ phiếu TTD kết phiên 18/6 tại 135.100 đồng/đơn vị. Sau khi chia thưởng, giá tham chiếu của cổ phiếu được điều chỉnh về khoảng 67.500 đồng/cổ phiếu theo nguyên tắc kỹ thuật.

Điều đáng chú ý là chỉ sau ít phiên giao dịch, thị giá TTD đã nhanh chóng tăng mạnh. Trong phiên giao dịch sáng nay (29/6), cổ phiếu này đóng cửa ở mức 99.000 đồng/cổ phiếu, tăng gần 47% so với mức giá tham chiếu sau điều chỉnh. Thị giá cổ phiếu này hiện cũng đã tiến sát vùng 102.500 đồng/cổ phiếu - mức giá từng được duy trì trong nhiều phiên giao dịch đầu tháng 6 trước khi doanh nghiệp thực hiện chia cổ phiếu thưởng.

Cổ phiếu TTD lập đỉnh mới sau khi phát hành cổ phiếu thưởng. Ảnh: TradingView.

Diễn biến này phản ánh nhu cầu nắm giữ cổ phiếu TTD vẫn ở mức cao sau khi số lượng cổ phiếu lưu hành tăng gấp đôi. Tuy nhiên, điểm hạn chế là thanh khoản của TTD vẫn rất thấp. Trong phiên 26/6, toàn thị trường chỉ ghi nhận 100 cổ phiếu được khớp lệnh, trong khi nhiều phiên giao dịch trước đó thậm chí không phát sinh giao dịch nào.

Xét về quy mô doanh nghiệp, với mức giá 99.000 đồng/cổ phiếu hiện tại và 31,1 triệu cổ phiếu đang lưu hành sau đợt phát hành, vốn hóa thị trường của Bệnh viện Tim Tâm Đức đạt gần 3.100 tỷ đồng .

Về hoạt động kinh doanh, trong quý I năm nay, Bệnh viện Tim Tâm Đức ghi nhận doanh thu thuần gần 192 tỷ đồng , tăng khoảng 7% so với cùng kỳ năm trước. Tuy nhiên, lợi nhuận sau thuế chỉ đạt hơn 13 tỷ đồng , giảm 19%.

Bệnh viện Tim Tâm Đức được thành lập từ năm 1999 và chính thức hoạt động theo mô hình công ty cổ phần từ năm 2002 với vốn điều lệ ban đầu 28,9 tỷ đồng . Sau hơn 2 thập kỷ hoạt động, doanh nghiệp đã nhiều lần tăng vốn để mở rộng quy mô. Hiện bệnh viện có diện tích sử dụng gần 18.000 m2, quy mô 250 giường bệnh.