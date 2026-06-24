Cổ phiếu 'vua gạo' bị đình chỉ giao dịch

Cổ phiếu LTG của Tập đoàn Lộc Trời rơi vào diện đình chỉ giao dịch từ 26/6 do doanh nghiệp không hoàn tất nghĩa vụ công bố báo cáo tài chính kiểm toán năm 2024.

Cổ phiếu LTG bị đình chỉ giao dịch từ ngày 26/6. Ảnh: Lộc Trời.

Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) vừa ban hành quyết định đưa cổ phiếu LTG của CTCP Tập đoàn Lộc Trời vào diện đình chỉ giao dịch kể từ ngày 26/6.

Nguyên nhân được HNX đưa ra là tại thời điểm kết thúc năm tài chính 2025, Lộc Trời không thực hiện đầy đủ nghĩa vụ báo cáo liên quan đến báo cáo tài chính kiểm toán năm 2024 theo quy định công bố thông tin.

Trước đó, cổ phiếu LTG đã nằm trong diện hạn chế giao dịch, chỉ được phép giao dịch vào phiên thứ sáu hàng tuần, do doanh nghiệp chậm nộp Báo cáo tài chính bán niên 2024-2025 đã được soát xét quá thời hạn 45 ngày kể từ ngày kết thúc thời hạn công bố thông tin.

Diễn biến liên quan đến nghĩa vụ báo cáo của LTG tiếp tục kéo dài khi mới đây, ngày 12/6, HĐQT doanh nghiệp đã thông qua nghị quyết về việc thanh lý các hợp đồng dịch vụ soát xét và kiểm toán báo cáo tài chính năm 2024 với Công ty TNHH Ernst & Young (EY) đối với Lộc Trời và các công ty con, trong bối cảnh EY chưa phát hành báo cáo kiểm toán.

Theo ghi nhận, tại thời điểm đó, giữa Lộc Trời và EY Việt Nam chưa đạt được đồng thuận về thời điểm phát hành báo cáo soát xét giữa niên độ cũng như báo cáo kiểm toán năm 2024.

Việc chậm trễ công bố báo cáo tài chính khiến Lộc Trời đối mặt với hàng loạt hệ lụy, bao gồm vi phạm nghĩa vụ công bố thông tin với cổ đông, ảnh hưởng đến cam kết cung cấp thông tin với các đối tác và ngân hàng tài trợ vốn, đồng thời làm gián đoạn tiến trình tổ chức ĐHĐCĐ thường niên. Trong trường hợp kéo dài, doanh nghiệp còn có nguy cơ bị xem xét hủy tư cách công ty đại chúng.

Sau động thái với EY, LTG đã chuyển sang ký kết hợp đồng dịch vụ kiểm toán và soát xét với Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn UHY để thực hiện báo cáo soát xét giữa niên độ 2024 và báo cáo kiểm toán năm 2024.