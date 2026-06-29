Viettel trả thu nhập bình quân nhân viên gần 54 triệu/tháng

Viettel duy trì mức thu nhập bình quân của người lao động ở tập đoàn lên tới 36 triệu đồng/tháng, riêng thu nhập bình quân của nhân viên công ty mẹ đạt 53,7 triệu đồng.

Viettel trả thu nhập gần 54 triệu đồng/tháng cho nhân viên công ty mẹ. Ảnh: Viettel.

Tập đoàn Công nghiệp - Viễn thông Quân đội (Viettel) vừa công bố thông tin định kỳ năm 2025 với nhiều chỉ tiêu tài chính tiếp tục tăng trưởng.

Về kết quả kinh doanh, tổng doanh thu và thu nhập hợp nhất năm 2025 của tập đoàn đạt 223.085 tỷ đồng , vượt kế hoạch gần 9%. Lợi nhuận trước thuế đạt 57.688 tỷ đồng , vượt kế hoạch gần 10% và đánh dấu năm thứ hai liên tiếp vượt mốc 50.000 tỷ. Trong khi đó, lợi nhuận sau thuế đạt 44.638 tỷ đồng , cao hơn kế hoạch khoảng 11%.

Tại thời điểm cuối năm 2025, tổng tài sản hợp nhất của Viettel đạt gần 397.000 tỷ đồng , tăng gần 17% so với đầu năm. Trong đó, tài sản ngắn hạn đạt 286.800 tỷ đồng , tăng gần 17%, còn tài sản dài hạn tăng 16% lên gần 110.200 tỷ đồng .

Một trong những điểm đáng chú ý trên bảng cân đối kế toán là khoản đầu tư tài chính ngắn hạn của tập đoàn tiếp tục gia tăng mạnh, từ 153.000 tỷ đồng lên hơn 177.400 tỷ đồng sau một năm. Khoản mục này hiện chiếm gần 45% tổng tài sản hợp nhất, cho thấy Viettel đang nắm giữ lượng tiền gửi và các khoản đầu tư ngắn hạn rất lớn.

Ngược lại, khoản mục đầu tư tài chính dài hạn của tập đoàn đã giảm mạnh từ gần 23.900 tỷ đồng xuống còn gần 12.100 tỷ đồng , tương đương mức giảm gần 49%.

VIETTEL LẬP KỶ LỤC LỢI NHUẬN KQKD hàng năm của Viettel; Nguồn: BCTC DN. Nhãn 2020 2021 2022 2023 2024 2025 Lợi nhuận trước thuế tỷ đồng 39372 36908 45135 46330 51600 57688

Ở phía nguồn vốn, nợ phải trả hợp nhất đến cuối năm 2025 của Viettel đạt trên 172.000 tỷ đồng , tăng 28%. Trong đó, nợ ngắn hạn tăng từ 98.100 tỷ lên 130.100 tỷ đồng , còn nợ dài hạn tăng từ 36.300 tỷ lên gần 42.000 tỷ đồng .

Dù nợ phải trả tăng, Viettel vẫn duy trì nền tảng tài chính vững khi vốn chủ sở hữu hợp nhất đạt trên 224.900 tỷ đồng , tăng gần 19.000 tỷ đồng so với đầu năm.

Trong năm, Viettel đã nộp ngân sách Nhà nước 42.290 tỷ đồng , vượt kế hoạch đề ra. Đồng thời, thu nhập bình quân của người lao động trong toàn tập đoàn đạt 36 triệu đồng/người/tháng, vượt kế hoạch 33,7 triệu đồng/người/tháng.

Đối với riêng công ty mẹ Viettel, thu nhập bình quân của nhân viên năm ngoái đạt 53,7 triệu đồng/người/tháng, cũng cao hơn kế hoạch đề ra là 52,1 triệu đồng/người/tháng.