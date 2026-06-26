Bất ngờ một công ty hơn 1.800 cổ đông nhưng không ai đi họp đại hội

Sở hữu gần 1.850 cổ đông nhưng CTCP Quốc tế Holding không ghi nhận bất kỳ cổ đông nào tham dự ĐHĐCĐ thường niên lần thứ nhất năm 2026.

Quốc tế Holding tiền thân là Landmark Holding. Ảnh: LMH.

CTCP Quốc tế Holding (UPCoM: LMH) vừa có văn bản gửi Ủy ban Chứng khoán Nhà nước thông báo ĐHĐCĐ thường niên năm 2026 lần thứ nhất không thể tiến hành do không đủ điều kiện tổ chức.

Theo danh sách cổ đông chốt quyền ngày 25/5, doanh nghiệp có 1.847 cổ đông, sở hữu và đại diện cho hơn 25,6 triệu cổ phần có quyền biểu quyết. Tuy nhiên, tại đại hội diễn ra ngày 22/6 ở TP.HCM, không có bất kỳ cổ đông nào tham dự, tương ứng tỷ lệ tham dự 0% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Do không đáp ứng điều kiện tiến hành theo quy định, đại hội buộc phải hủy và công ty cho biết sẽ tiếp tục gửi thông báo triệu tập ĐHĐCĐ lần thứ hai.

Đáng chú ý, đây không phải lần đầu Quốc tế Holding gặp khó trong việc tổ chức đại hội cổ đông. Trong 2 năm liên tiếp 2024 và 2025, doanh nghiệp đều phải triệu tập đến lần thứ ba mới có thể tổ chức thành công ĐHĐCĐ thường niên.

Cụ thể, năm 2024, hai lần triệu tập đầu tiên đều bất thành khi chỉ có 9 cổ đông tham dự, đại diện cho 21.800 cổ phần, tương ứng 0,085% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết. Đến lần triệu tập thứ ba, đại hội mới được tổ chức với 11 cổ đông tham dự, đại diện cho 511.000 cổ phần, tương ứng 1,994% vốn có quyền biểu quyết.

Kịch bản tương tự lặp lại trong năm 2025. Hai lần triệu tập đầu tiên không đủ điều kiện khi chỉ có 9 cổ đông tham dự, đại diện cho 21.800 cổ phần. Đáng chú ý, ngay cả khi đại hội lần thứ ba được tổ chức thành công, số cổ đông tham dự vẫn chỉ là 9 người, đại diện vỏn vẹn 0,085% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Điều này trái ngược hoàn toàn với giai đoạn trước đó. Từ khi niêm yết trên UPCoM năm 2018 đến năm 2023, Quốc tế Holding đều tổ chức thành công ĐHĐCĐ ngay trong lần triệu tập đầu tiên với tỷ lệ tham dự ở mức cao. Năm 2023, có 72 cổ đông tham dự, đại diện cho 71,271% vốn điều lệ. Năm 2022 ghi nhận 51 cổ đông tham dự, đại diện 62,8% vốn, trong khi năm 2021 chỉ có 12 cổ đông nhưng vẫn đại diện tới 70,77% vốn có quyền biểu quyết.

Theo tài liệu chuẩn bị cho ĐHĐCĐ thường niên năm 2026, Quốc tế Holding dự kiến trình cổ đông thông qua việc miễn nhiệm và bầu bổ sung Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2026-2030.

Cụ thể, doanh nghiệp dự kiến miễn nhiệm chức danh Chủ tịch HĐQT đối với bà Nguyễn Thị Bích Phượng, đồng thời miễn nhiệm tư cách thành viên HĐQT của bà Nguyễn Thị Duyên và ông Đinh Văn Hiếu. Sau đó, công ty sẽ bầu bổ sung 3 thành viên HĐQT mới thay thế các vị trí trên.

Quốc tế Holding tiền thân là CTCP Dịch vụ Tổng hợp Dầu khí Thăng Long, được thành lập năm 2012 với vốn điều lệ ban đầu 30 tỷ đồng . Đến năm 2017, doanh nghiệp đổi tên thành Landmark Holding và trở thành công ty đại chúng vào năm 2018. Cùng năm, cổ phiếu LMH được niêm yết trên HoSE, trước khi chuyển sang giao dịch trên thị trường UPCoM từ năm 2020. Đến năm 2021, doanh nghiệp tiếp tục đổi tên thành CTCP Quốc tế Holding và giữ tên gọi này cho đến nay.

Về tình hình hoạt động, công ty vẫn chưa công bố báo cáo tài chính quý IV/2025 và báo cáo tài chính kiểm toán năm 2025 . Vì vậy, cổ phiếu LMH đang bị đưa vào diện hạn chế giao dịch và chỉ được phép giao dịch vào phiên thứ sáu hàng tuần.

Ngoài ra, doanh nghiệp còn tồn tại nhiều vi phạm về nghĩa vụ công bố thông tin như chậm nộp báo cáo tài chính bán niên năm 2025, ghi nhận lỗ lũy kế trên báo cáo tài chính kiểm toán năm 2024 và báo cáo tài chính bị đơn vị kiểm toán từ chối đưa ra ý kiến. Đây đều là những yếu tố khiến cổ phiếu LMH tiếp tục nằm trong diện bị kiểm soát chặt trên thị trường.