Cổ phiếu 'họ Vin' giải cứu VN-Index

Đà tăng của nhóm cổ phiếu "họ Vin" tiếp tục trở thành bệ đỡ quan trọng, giúp VN-Index duy trì sắc xanh trong bối cảnh phần lớn thị trường giao dịch phân hóa và thiếu động lực.

Cổ phiếu nhóm Vingroup giúp VN-Index tránh một phiên giảm điểm. Ảnh: VIC.

Thị trường chứng khoán Việt Nam khép lại phiên giao dịch ngày 26/6 trong sắc xanh, tuy nhiên diễn biến tăng điểm của VN-Index tiếp tục cho thấy sự phụ thuộc vào một số cổ phiếu vốn hóa lớn, đặc biệt là nhóm doanh nghiệp thuộc hệ sinh thái Vingroup.

Phần lớn thời gian giao dịch, dòng tiền vẫn vận động khá thận trọng khi lực cầu chưa lan tỏa rộng. Bức tranh thị trường vì vậy tiếp tục phân hóa mạnh, với đa số nhóm ngành giao dịch giằng co và chưa xuất hiện nhóm cổ phiếu đủ sức đóng vai trò dẫn dắt xu hướng. Điều này khiến đà tăng của chỉ số chủ yếu dựa vào sự bứt phá của một vài mã vốn hóa lớn thay vì phản ánh sức mạnh chung của toàn thị trường.

Thanh khoản cũng chưa ghi nhận nhiều cải thiện so với phiên trước. Tổng giá trị giao dịch trên 3 sàn đạt khoảng 17.700 tỷ đồng , cho thấy dòng tiền vẫn đứng ngoài quan sát và chưa sẵn sàng gia tăng mức độ giải ngân.

Kết thúc phiên, VN-Index tăng 8,84 điểm (+0,5%) lên 1.871,91 điểm. Trong khi đó, HNX-Index giảm 1,61 điểm (-0,5%) xuống 317,83 điểm, còn UPCoM-Index nhích thêm 0,22 điểm (+0,17%) lên 128,92 điểm.

Độ rộng toàn thị trường cũng chưa thực sự tích cực khi bảng điện tử nghiêng nhẹ về phía sắc đỏ với 412 mã tăng giá (trong đó có 23 mã tăng trần), 325 mã giảm (29 mã giảm sàn) và 815 mã đứng giá.

Riêng trong rổ cổ phiếu vốn hóa lớn, lực cầu chiếm ưu thế hơn với 17 mã tăng, 11 mã giảm và 2 mã đứng giá, qua đó giúp VN30-Index tăng gần 4 điểm lên 2.008 điểm.

VN-Index tăng trở lại nhờ sự dẫn dắt của nhóm Vingroup. Ảnh: TradingView.

Động lực quan trọng nhất kéo VN-Index đi lên trong phiên hôm nay tiếp tục đến từ nhóm cổ phiếu "họ Vin". Trong đó, VIC tăng 1,3%, VHM tăng 3,5%, VRE tăng 1,4% và VPL tăng 1%. Chỉ riêng các mã này đã đóng góp hơn 10 điểm vào đà tăng của VN-Index. Điều này đồng nghĩa nếu loại bỏ tác động của nhóm cổ phiếu thuộc hệ sinh thái Vingroup, chỉ số chính nhiều khả năng đã ghi nhận thêm một phiên giảm điểm do áp lực điều chỉnh vẫn chiếm ưu thế ở phần còn lại của thị trường.

Ngoài nhóm "họ Vin", lực đỡ của VN-Index còn đến từ một số cổ phiếu vốn hóa lớn khác như VCB (+1%), STB (+2,1%), MWG (+1,7%), VCK (+1,7%), CRV (+5,9%) và VPX (+2%). Tuy nhiên, mức đóng góp của các mã này tương đối khiêm tốn và chưa đủ tạo ra sự lan tỏa tích cực trên diện rộng.

Ở chiều ngược lại, LPB trở thành tâm điểm điều chỉnh khi giảm mạnh 5,4%, chấm dứt chuỗi tăng kéo dài 9 phiên liên tiếp do áp lực chốt lời gia tăng sau giai đoạn tăng nóng. Đây cũng là cổ phiếu gây ảnh hưởng tiêu cực nhất tới VN-Index trong phiên.

Áp lực giảm điểm còn xuất hiện tại nhiều cổ phiếu vốn hóa lớn khác như GVR (-3%), BSR (-1,4%), BID (-0,5%), GAS (-0,7%), HDB (-0,8%), FRT (-3%), HVN (-0,9%), PLX (-1,2%) và VNM (-0,4%), qua đó phần nào kìm hãm đà tăng của chỉ số.

Về giao dịch của nhà đầu tư nước ngoài, khối ngoại quay trở lại mua ròng hơn 300 tỷ đồng sau nhiều phiên giao dịch giằng co. Dòng tiền ngoại tập trung giải ngân mạnh vào nhóm cổ phiếu Vingroup, trong đó VHM được mua ròng khoảng 379 tỷ đồng , VIC 119 tỷ đồng và POW 75 tỷ đồng .

Ở chiều bán ra, HDB dẫn đầu với giá trị bán ròng khoảng 63 tỷ đồng, tiếp theo là VNM (- 54 tỷ đồng ), MBB (- 29 tỷ đồng ).