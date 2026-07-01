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Kinh doanh

Có 'sóng' ở cổ phiếu ngân hàng

  • Thứ tư, 1/7/2026 16:41 (GMT+7)
  • 11 phút trước

Nhóm cổ phiếu ngân hàng đồng loạt khởi sắc, trở thành động lực chính giúp VN-Index nối dài đà hồi phục bất chấp áp lực từ nhóm Vingroup và thanh khoản suy giảm.

Cổ phiếu ngân hàng nổi sóng trở lại 2 phiên gần đây. Ảnh: Phương Lâm.

Thị trường chứng khoán Việt Nam nối dài đà hồi phục trong phiên giao dịch ngày 1/7, bất chấp diễn biến phân hóa vẫn hiện hữu ở nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn. Trong khi nhóm cổ phiếu Vingroup cùng một số mã thuộc hệ sinh thái Gelex gây sức ép đáng kể lên chỉ số, lực cầu tại nhóm tài chính - ngân hàng, năng lượng và bán lẻ đã phát huy vai trò dẫn dắt, giúp VN-Index duy trì sắc xanh trong phần lớn thời gian giao dịch và khép phiên với mức tăng khá tích cực.

Điểm đáng chú ý là đà tăng của thị trường không đi kèm sự cải thiện về dòng tiền. Thanh khoản tiếp tục suy giảm, phản ánh tâm lý thận trọng của nhà đầu tư khi VN-Index đang dao động quanh vùng điểm số cao. Tổng giá trị giao dịch trên 3 sàn hôm nay chỉ đạt khoảng 18.600 tỷ đồng, giảm gần 11% so với phiên trước và tiếp tục duy trì mức bình quân của nhiều tuần gần đây.

Kết phiên, VN-Index tăng 7,2 điểm (+0,4%) lên 1.867,21 điểm. HNX-Index đi ngang tại 313,16 điểm, trong khi UPCoM-Index giảm 0,37 điểm (-0,3%) xuống 129,57 điểm.

Thị trường hôm nay nghiêng rõ về bên mua khi có 404 mã tăng (gồm 23 mã tăng trần), 875 mã giữ tham chiếu và 271 mã giảm (gồm 9 mã giảm sàn).

Rổ cổ phiếu VN30 tiếp tục đóng vai trò đầu tàu khi ghi nhận 21 mã tăng, 8 mã giảm và duy nhất ACB giữ tham chiếu. Nhờ đó, chỉ số đại diện nhóm vốn hóa lớn tăng hơn 17 điểm lên 2.013 điểm.

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VN-Index tăng 2 phiên liên tiếp. Ảnh: TradingView.

Áp lực lớn nhất đối với VN-Index đến từ nhóm bất động sản và một số cổ phiếu vốn hóa lớn. Trong đó, VIC (-1,3%), VHM (-2%), VPL (-1,8%), LPB (-0,8%), STB (-0,8%), GEE (-1,5%), KBC (-2,3%), MSB (-1,2%), PGV (-2%) và VGC (-2,4%) là những đại diện kìm chân chỉ số hôm nay.

Ở chiều ngược lại, lực kéo chủ yếu đến từ nhóm ngân hàng và một số cổ phiếu dẫn dắt. MCH tăng 5%, trở thành mã đóng góp tích cực nhất cho VN-Index, theo sau là BSR (+5,4%), VCB (+1,3%), TCB (+2,4%), VPB (+2,6%), BID (+1,5%), FPT (+3,9%), MBB (+2,2%), HDB (+2,9%) và CTG (+1,3%).

Bên cạnh đó, nhóm cổ phiếu năng lượng cũng giao dịch khởi sắc khi nhiều cổ phiếu trong ngành đồng loạt tăng như PVD (+2%), PVS (+2,1%), PLX (+1,4%), OIL (+2,3%), PVT (+1,8%) và PVC (+2,4%).

Nhóm cổ phiếu bán lẻ cũng duy trì diễn biến thuận lợi với MWG (+2,4%), PET (+0,4%), FRT (+1,8%), VNM (+0,8%), CTF (+1,5%).

Sau nhiều phiên bán ròng liên tiếp, khối ngoại hôm nay bất ngờ quay trở lại mua ròng trên thị trường chứng khoán Việt Nam với giá trị hơn 130 tỷ đồng. Tâm điểm giải ngân của các nhà đầu tư nước ngoài là VPB với giá trị mua ròng khoảng 302 tỷ đồng, tiếp đến là HDB (+87 tỷ đồng) và VIC (+81 tỷ đồng).

Ở chiều ngược lại, nhà đầu tư nước ngoài tập trung chốt lời MSR với giá trị bán ròng 162 tỷ đồng, đồng thời rút vốn khỏi VHM (-107 tỷ đồng) và HPG (-56 tỷ đồng).

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Minh Khánh

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