SJC trả tiền mua vàng trong ngày, kim cương trong 48 giờ

Các sản phẩm vàng sẽ được Công ty SJC thu mua và thanh toán trong ngày, riêng với kim cương, việc thanh toán có thể kéo dài từ 1-2 ngày.

Ngày 23/7, đại diện Công ty TNHH MTV Vàng bạc Đá quý Sài Gòn (SJC) cho biết, hiện tại, doanh nghiệp này vẫn áp dụng chính sách thu mua vàng tại địa điểm 420 Nguyễn Thị Minh Khai (phường Bàn Cờ, TP.HCM).

Người dân đến giao dịch vàng, kim cương tại SJC. Ảnh: H.L.

Theo đại diện SJC, đối với sản phẩm vàng miếng, vàng nhẫn, các loại nữ trang gia công: sau khi các thủ tục thu mua hoàn tất sẽ chuyển tiền cho khách trong ngày. Nếu sau 15h hoặc số tiền trên 500 triệu đồng, khách hàng sẽ được thanh toán vào hôm sau.

Đối với sản phẩm kim cương, nữ trang: do các thủ tục kiểm tra kim cương và nữ trang phức tạp hơn nên việc thu mua sẽ mất thời gian, dự kiến có thể mất 1-2 ngày.

“Hiện tại, do lưu lượng khách đông, lại sắp cuối tuần nên khách hàng có thể mất thêm thời gian ngày thứ Bảy, Chủ nhật”, đại diện SJC thông tin.

Cũng theo đại diện SJC, lượng khách đến doanh nghiệp này bán vàng, kim cương và trang sức đã tăng mạnh so với bình thường.

Các chính sách thu mua sản phẩm của SJC đang được rất nhiều người dân quan tâm sau khi Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa khởi tố thêm 4 bị can liên quan đến đường dây buôn lậu kim cương. Đáng chú ý là các bị can này nhập kim cương lậu về để tiêu thụ trong hệ thống SJC.

Các bị can bị khởi tố đều ở TP.HCM gồm: Phạm Thị Hồng Duyên (SN 1994), Trưởng phòng Kinh doanh Công ty SJC; Trần Công (SN 1975), ngụ phường Hạnh Thông; Trần Hữu Thanh Quân (SN 1994), ngụ phường Gia Định và Hoàng Trung Bắc (SN 1992), ngụ phường Lái Thiêu.

Các bị can vừa bị khởi tố về tội buôn lậu. Ảnh: Công an Thanh Hóa.

Kết quả điều tra ban đầu xác định, trong thời gian từ năm 2022 đến năm 2024, bà Lê Thúy Hằng, cựu Tổng giám đốc Công ty SJC đã thống nhất, chỉ đạo Phạm Thị Hồng Duyên liên hệ đặt mua kim cương nhập lậu từ Hong Kong (Trung Quốc), vận chuyển trái phép về Việt Nam để đưa vào hệ thống cửa hàng bán lẻ của SJC tiêu thụ.

Duyên là người trực tiếp liên hệ đặt hàng và tiếp nhận nguồn kim cương nhập lậu.

Sau khi hàng được vận chuyển về Việt Nam, Công thực hiện việc bán số kim cương này cho Công ty SJC; còn Quân và Bắc là những người trực tiếp giao số kim cương nhập lậu cho Công ty SJC.

Để che giấu nguồn gốc hàng hóa, trốn tránh sự phát hiện của cơ quan chức năng, Duyên đã sử dụng thông tin cá nhân của nhiều khách hàng khác nhau để nhập vào hệ thống quản lý của Công ty SJC dưới hình thức thu mua lại kim cương từ khách hàng cá nhân.

Bằng thủ đoạn này, số kim cương nhập lậu được hợp thức hóa về hồ sơ trước khi đưa vào kinh doanh.

Sau khi được hợp thức hóa trên hệ thống quản lý, toàn bộ số kim cương nhập lậu tiếp tục được đưa đến Công ty Rồng Vàng SJC (đơn vị kiểm định của SJC) để kiểm định trước khi nhập kho và phân phối ra thị trường.

Để tránh bị phát hiện, các đối tượng chia nhỏ số lượng kim cương trong từng lần kiểm định nhằm hợp thức hóa hồ sơ, tạo vỏ bọc hợp pháp cho số hàng hóa nhập lậu.

Quá trình mở rộng Chuyên án 268V, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa đã thu giữ thêm 354 viên kim cương các loại, tổng trị giá khoảng 68,8 tỷ đồng .

Lời khai của các đối tượng cùng các tài liệu, chứng cứ thu thập được bước đầu xác định, trong thời gian từ năm 2022 đến năm 2024, đường dây này đã buôn lậu khoảng 3.400 viên kim cương, tổng giá trị ước tính hơn 500 tỷ đồng , đưa vào hệ thống bán lẻ của SJC để tiêu thụ.

Trước đó, ngày 2/7, Công an tỉnh Thanh Hóa cũng bắt giữ nhiều đối tượng trong đường dây buôn lậu kim cương.

Đáng chú ý, trong đường dây buôn lậu này có Đặng Ngọc Thảo, Giám đốc Công ty TNHH MTV Giám định PNJ (P-Lab) thuộc Công ty CP Vàng bạc Đá quý Phú Nhuận (PNJ). Thảo bị điều tra về hành vi buôn lậu.

Liên quan vụ án này, ngày 12/7, Công an tỉnh Thanh Hóa cũng khởi tố 4 bị can khác ngụ tại TP.HCM về tội “Buôn lậu” gồm: Lê Thị Ngọc Mỹ (chủ tiệm vàng Kim Lý); Nguyễn Thị Liên (chủ tiệm vàng Ngọc Tâm); Hoàng Thị Thanh Nga (chủ tiệm vàng Ngọc Châu Âu); Trần Tiễn Như Nghi (nhân viên kiểm định thuộc Công ty P-Lab).