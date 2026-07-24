Giá vàng thế giới bất ngờ phục hồi

Sau khi đi ngang ở phiên sáng, giá vàng thế giới đang trải qua nhịp tăng mạnh lên sát 4.060 USD/ounce.

Giá vàng thế giới đã phục hồi khoảng 30 USD từ vùng đáy thiết lập trước đó trong phiên 24/7. Ảnh: Reuters.

Theo cập nhật ở phiên giao dịch chiều 24/7, giá vàng thế giới đã tăng khoảng 30 USD so với vùng đáy thiết lập trước đó trong phiên, lên quanh mốc 4.056 USD /ounce. Tuy nhiên, nếu tính từ vùng đỉnh 4.158 USD /ounce ghi nhận trong phiên 22/7, giá vàng đã có cú trượt dài và hiện mất gần 2,5% giá trị.

Trong khi đó, hợp đồng vàng tương lai Mỹ giao tháng 8 lại giảm nhẹ 0,3%, xuống 4.039,8 USD /ounce.

Ông Brian Lan, Giám đốc điều hành của GoldSilver Central, nhận định giá vàng đã dao động trong vùng từ khoảng 3.980 USD đến 4.170 USD suốt nhiều tuần qua. Mỗi khi giá tiến sát mốc 4.000 USD hoặc thấp hơn, lực mua lớn lại xuất hiện và kéo giá phục hồi.

Hiện, giới đầu tư toàn cầu vẫn theo dõi sát sao tình hình căng thẳng địa chính trị tại Trung Đông. Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố sẽ có “biện pháp trừng phạt quân sự mạnh mẽ” đối với Iran và các đồng minh Houthi, sau khi lực lượng này tấn công hai tàu chở dầu của Saudi Arabia trên Biển Đỏ, theo Reuters.

Tình hình trên khiến giá dầu Brent tăng vọt 7% trong phiên 24/7, vượt mốc 100 USD /thùng lần đầu tiên kể từ tháng 5, đánh dấu một trong những đợt tăng mạnh nhất kể từ khi xung đột bùng phát. Giá dầu ở mức cao khiến thị trường lo ngại lạm phát sẽ kéo dài và buộc các ngân hàng trung ương phải duy trì lãi suất ở mức cao trong thời gian lâu hơn.

Dù vàng thường được xem là công cụ phòng ngừa lạm phát, sức hấp dẫn của kim loại quý này lại suy giảm trong môi trường lãi suất cao do vàng không mang lại lợi suất.

Thị trường dự đoán các nhà hoạch định chính sách của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) sẽ giữ nguyên lãi suất trong cuộc họp tuần tới. Tuy nhiên, theo công cụ CME FedWatch, thị trường đang định giá khoảng 81% khả năng Fed sẽ nâng lãi suất vào tháng 9.

Còn trên thị trường kim loại khác, giá bạc giao ngay tăng 0,1% lên 57,76 USD /ounce và đang hướng tới mức tăng 3,4% trong tuần. Trong khi đó, giá bạch kim giảm 1% xuống 1.583,91 USD /ounce và palladium giảm 1,7% xuống 1.236,16 USD /ounce, cả hai đều đang trên đà giảm trong tuần này.