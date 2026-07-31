Tín hiệu mới từ FPT Shop

Long Châu tiếp tục là động lực tăng trưởng chính của FPT Retail. Nhưng đồng thời, mảng kinh doanh khác là FPT Shop cũng đã cải thiện hiệu quả hoạt động sau thời gian gặp khó.

FPT Shop đã có những tín hiệu lạc quan trở lại. Ảnh: FRT.

Theo báo cáo tài chính quý II/2026, CTCP Bán lẻ Kỹ thuật số FPT (HoSE: FRT) ghi nhận doanh thu thuần 15.626 tỷ đồng , tăng 37% so với cùng kỳ. Lợi nhuận sau thuế đạt hơn 450 tỷ đồng , gần gấp 3 lần quý II/2025.

Lũy kế 6 tháng, doanh nghiệp thu về hơn 30.700 tỷ đồng doanh thu và hơn 825 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế.

Điểm đáng chú ý nhất trong báo cáo lần này nằm ở mảng bán lẻ công nghệ.

Trong văn bản giải trình gửi cơ quan quản lý, FPT Retail cho biết báo cáo tài chính riêng của công ty mẹ ghi nhận lợi nhuận sau thuế hơn 1 tỷ đồng trong quý II, trong khi cùng kỳ năm ngoái lỗ hơn 27 tỷ đồng . Đây là tín hiệu cho thấy hoạt động cốt lõi của FPT Shop đã cải thiện hiệu quả sau thời gian dài chịu áp lực từ sức mua điện thoại và điện máy suy giảm.

Theo doanh nghiệp, kết quả này đến từ việc FPT Shop chủ động điều chỉnh danh mục sản phẩm, phối hợp với các hãng để ổn định nguồn cung, mở rộng các phân khúc phù hợp với nhu cầu thị trường và triển khai các giải pháp tài chính linh hoạt nhằm kích cầu tiêu dùng.

Song song đó, FPT Shop tiếp tục tối ưu chi phí vận hành, góp phần cải thiện hiệu quả kinh doanh.

Những con số hoạt động cũng phản ánh sự phục hồi này. Trong nửa đầu năm, chuỗi FPT Shop đạt doanh thu 9.387 tỷ đồng , tăng 32% so với cùng kỳ. Doanh thu bình quân mỗi cửa hàng đạt khoảng 2,5 tỷ đồng /tháng, tăng hơn 34% so với năm trước.

Hoạt động kinh doanh những năm gần đây của FRT Nguồn: BCTC DN Nhãn 2022 2023 2024 2025 6T2026 Doanh thu thuần tỷ đồng 30276 31975 40241 51232 30700 Lợi nhuận sau thuế

398 -329 408 984 825

Dù vậy, trong kỳ báo cáo này, Long Châu vẫn tiếp tục là trụ cột lớn nhất của FPT Retail. Cụ thể, chuỗi nhà thuốc đạt doanh thu 21.448 tỷ đồng , tăng 33% so với cùng kỳ năm ngoái. Hệ thống tiếp tục mở rộng lên 2.639 nhà thuốc và 236 trung tâm tiêm chủng trên toàn quốc.

Không chỉ dẫn đầu về doanh thu, Long Châu còn là nguồn tạo lợi nhuận chủ yếu cho tập đoàn.

Theo báo cáo bộ phận, mảng dược phẩm tạo ra khoảng 1.430 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế, lãi vay và khấu hao (EBITDA), trong khi mảng bán lẻ công nghệ đạt khoảng 202 tỷ đồng . Điều này đồng nghĩa Long Châu đóng góp gần 90% lợi nhuận vận hành của hai mảng kinh doanh chính.

Trong văn bản giải trình, FPT Retail cho biết động lực tăng trưởng của Long Châu tiếp tục đến từ việc mở rộng mạng lưới có chọn lọc, hợp tác với các hãng dược để bổ sung thuốc hiếm, thuốc thế hệ mới, đồng thời nâng cao hiệu quả vận hành tại từng điểm bán.

Việc cả Long Châu và FPT Shop cùng cải thiện hiệu quả giúp lợi nhuận hợp nhất của FPT Retail tăng mạnh hơn tốc độ tăng doanh thu.

Tuy nhiên, tăng trưởng cũng đi kèm nhu cầu vốn lớn hơn. Đến cuối tháng 6, hàng tồn kho của doanh nghiệp đã tăng lên gần 14.900 tỷ đồng , trong khi vay ngắn hạn vượt 13.000 tỷ đồng nhằm phục vụ hoạt động kinh doanh và mở rộng hệ thống.