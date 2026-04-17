FPT Retail tìm động lực mới từ drone

Trong bối cảnh ngành ICT chịu áp lực giá, FPT Retail đẩy mạnh điện máy, giữ ổn định Long Châu và thử nghiệm drone như hướng đi dài hạn.

Drone được xác định là hướng đi mới của FPT Shop. Ảnh: FRT.

Chiều 17/4, CTCP Bán lẻ Kỹ thuật số FPT - FPT Retail (HoSE: FRT) đã tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 tại TP.HCM.

Năm 2026, FPT Retail lên kế hoạch kinh doanh với mục tiêu doanh thu thuần năm 2026 đạt 59.500 tỷ đồng và lợi nhuận trước thuế đạt 1.550 tỷ đồng , tương ứng tăng 16% và 27% so với thực hiện năm 2025.

Ông Phạm Duy Hoàng Nam, CFO của FRT cho biết trong quý, các diễn biến bất lợi như chiến tranh, lạm phát chưa tác động nhiều đến kết quả kinh doanh của doanh nghiệp.

"Tình hình kinh doanh khá tốt, ước tính doanh thu tăng 30% so với cùng kỳ, hoàn thành 25% kế hoạch năm, lợi nhuận trước thuế tăng 70% so với cùng kỳ và hoàn thành 30% kế hoạch năm. Kết quả giúp chúng tôi cảm thấy tự tin", ông Nam chia sẻ.

Đón "sóng" drone

Theo ông Hoàng Trung Kiên, CEO FPT Shop, khoảng 6 tháng trước, drone đã được Chính phủ đưa vào nhóm sản phẩm công nghệ lõi. Ngay sau đó, liên minh thiết bị bay không người lái và hiệp hội UAV đầu tiên tại Việt Nam được thành lập, với sự tham gia của Tập đoàn FPT trong vai trò thành viên sáng lập.

Trong bối cảnh hệ sinh thái ngành còn ở giai đoạn sơ khai và nhiều yếu tố chưa rõ ràng, FPT Shop lựa chọn chiến lược "đi sớm", bắt đầu từ mảng bán lẻ thiết bị - lĩnh vực doanh nghiệp có thế mạnh.

"Chúng tôi nhìn nhận đây là thị trường mới, khó và còn nhiều yếu tố mù mờ. Tuy nhiên, FPT Shop lựa chọn dấn thân từ những bước đầu tiên để thâm nhập sớm", ông Kiên cho biết.

Không dừng lại ở phân phối sản phẩm, doanh nghiệp kỳ vọng tận dụng nền tảng công nghệ từ hệ sinh thái FPT để mở rộng sang các dịch vụ giá trị gia tăng như bảo hành, sửa chữa, cũng như hợp tác phát triển phần mềm và các dịch vụ liên quan đến UAV.

Về dài hạn, FPT Shop thậm chí tính đến việc triển khai đào tạo và hướng dẫn bay - những mảnh ghép còn thiếu trên thị trường hiện nay.

Đáng chú ý, lãnh đạo doanh nghiệp đánh giá drone là thị trường ngách với yêu cầu cấp phép nghiêm ngặt. Tuy nhiên, chính rào cản pháp lý cao lại có thể trở thành "hàng rào bảo vệ", giúp hạn chế cạnh tranh và tạo lợi thế cho những doanh nghiệp đi trước nếu triển khai thành công.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của FPT Retail. Ảnh: FRT.

Hiện, FPT Shop cũng đang đối mặt với áp lực tăng giá ở mảng kinh doanh cốt lõi là thiết bị ICT. Theo ông Nguyễn Việt Anh, Phó tổng giám đốc FPT Shop, giá laptop đã bắt đầu tăng khoảng 2% từ quý IV/2025 và dự kiến tiếp tục tăng với tốc độ tương tự trong hai quý tới. Giá điện thoại cũng đã tăng khoảng 10%.

Xu hướng này ảnh hưởng trực tiếp đến hành vi tiêu dùng, khi một bộ phận khách hàng chuyển sang lựa chọn sản phẩm giá thấp hơn hoặc hàng đã qua sử dụng.

Để thích ứng, FPT Shop cho biết đã chủ động chuẩn bị nguồn hàng, đặc biệt ở phân khúc giá rẻ, đồng thời tìm kiếm các thương hiệu độc quyền có mức giá cạnh tranh nhằm giảm thiểu tác động.

Ở một hướng đi khác, doanh nghiệp tiếp tục mở rộng sang ngành hàng điện máy - thị trường có quy mô khoảng 5- 6 tỷ USD mỗi năm và vẫn còn phân mảnh.

Long Châu chủ động nguồn cung 4-6 tháng

Trước các diễn biến khó lường về địa chính trị và kinh tế, Chủ tịch HĐQT Nguyễn Bạch Điệp cho biết FPT Retail đã đàm phán về tiền thuê nhà với các chủ nhà, công nợ với các nhà cung cấp. Doanh nghiệp chuẩn bị tối ưu mặt chi phí, đảm bảo khi vấn đề bất thường khó khăn xảy ra sẽ có các phương án an toàn, hiệu quả.

Nếu thị trường có biến động, ưu tiên hàng đầu của FPT Retail là bảo vệ hiệu quả kinh doanh, bảo vệ lưu lượng khách hàng, đồng thời đảm bảo chất lượng tăng trưởng và chất lượng dòng tiền hơn mở rộng bằng mọi giá.

Về vấn đề tăng trưởng trong khi vẫn ổn định giá bán, bà Nguyễn Đỗ Quyên, Phó tổng giám đốc FRT cho biết Long Châu không có ý định hi sinh lợi nhuận để bình ổn giá thuốc.

"Chúng tôi cam kết giá bán ổn định nhưng không hy sinh lợi nhuận. Không đợi chiến sự thì Long Châu đã có kế hoạch dài hạn về nguồn cung. Trong 4-6 tháng tới, công ty hoàn toàn chủ động nguồn cung ổn định nên giá sẽ ổn định", bà Quyên nhấn mạnh.

Về vấn đề dự báo lãi suất và kế hoạch huy động vốn vay, CFO Phạm Duy Hoàng Nam cho biết lãi suất bình quân vay của FPT Retail bình quân khoảng 5%, quý I bình quân lãi suất 6%, tăng khoảng 20%, và quý II mặt bằng lãi suất 7%.

"FPT Retail có hoạt động kinh doanh tốt, tối ưu được dòng vốn, có những dòng tiền nhàn rỗi và đầu tư, các khoản tiền gửi có lãi suất khá tốt", vị CFO nói thêm.