FPT Retail đặt mục tiêu lãi kỷ lục hơn 1.500 tỷ đồng

FPT Retail đặt mục tiêu thu về 1.550 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế năm 2026, tăng 27% so với năm ngoái.

FPT Retail hiện vận hành các chuỗi cửa hàng FPT Shop, Nhà thuốc Long Châu, Tiêm chủng Long Châu và F.Studio by FPT. Ảnh: FRT.

CTCP Bán lẻ Kỹ thuật số FPT (FPT Retail, HoSE: FRT) vừa công bố kế hoạch kinh doanh năm 2026 với mục tiêu lợi nhuận trước thuế đạt 1.550 tỷ đồng , tăng 27% so với kết quả thực hiện năm 2025. Nếu hoàn thành, đây sẽ là mức lợi nhuận cao nhất từ trước đến nay của doanh nghiệp.

Về quy mô doanh thu, FPT Retail đặt kế hoạch đạt 59.500 tỷ đồng trong năm 2026, tăng 16% so với năm trước.

Năm 2025 vừa qua, FPT Retail ghi nhận doanh thu hợp nhất đạt 51.083 tỷ đồng , tăng 27% so với cùng kỳ và hoàn thành 106% kế hoạch năm. Khấu trừ chi phí, lợi nhuận trước thuế của công ty đạt 1.219 tỷ đồng , tăng 131% so với năm 2024 và vượt 35% kế hoạch đề ra. Theo doanh nghiệp, kết quả này đến từ việc cải thiện hiệu quả vận hành và kiểm soát chi phí tại các mảng kinh doanh chính.

Trong năm, kết quả của FPT Retail tiếp tục được thúc đẩy bởi mảng dược phẩm. Doanh thu chuỗi FPT Long Châu đạt 34.501 tỷ đồng , đóng góp 68% doanh thu hợp nhất toàn công ty và tăng 36% so với năm liền trước. Long Châu cũng đã mở mới 474 nhà thuốc và 97 trung tâm tiêm chủng trong năm, nâng tổng quy mô toàn chuỗi lên 2.640 điểm phục vụ khách hàng.

Chuỗi công nghệ FPT Shop cũng ghi nhận tín hiệu phục hồi với doanh thu đạt 16.809 tỷ đồng , tăng 11% dù giảm 11 cửa hàng trong năm 2025 (còn 623 cửa hàng tại thời điểm cuối năm 2025).

Theo FPT Retail, FPT Shop đã có lãi trở lại trong năm 2025. Hiệu quả hoạt động được cải thiện rõ nét trong quý IV, với mức tăng trưởng doanh thu 25%. Doanh thu bình quân mỗi cửa hàng đạt 2,8 tỷ đồng /tháng, tăng 19% so với quý III liền trước và 26% so với quý IV/2024.

Báo cáo mới đây của Chứng khoán SSI nhìn nhận với FPT Retail, Long Châu sẽ tiếp tục là động lực tăng trưởng trong ngắn hạn. Chuỗi này sẽ hưởng lợi bởi sự chuyển dịch rõ nét từ kênh truyền thống sang hiện đại trong ngành bán lẻ dược phẩm tại Việt Nam.

Vào cuối năm 2024, doanh thu của kênh hiện đại đã chiếm khoảng 15% tổng doanh số ngành dược phẩm, trong khi năm 2019 chỉ ở mức 2%, theo số liệu của SSI. Ngoài ra, các quy định pháp lý cũng góp phần thúc đẩy sự chuyển dịch này, bao gồm việc áp dụng đơn thuốc điện tử trên toàn quốc và quy trình đấu thầu nghiêm ngặt hơn tại các nhà thuốc bệnh viện.