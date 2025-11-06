FPT Retail 9 năm liên tiếp vào 'Top 10 công ty bán lẻ uy tín'

Công ty Cổ phần Bán lẻ Kỹ thuật số FPT (FPT Retail) được vinh danh “Top 10 công ty bán lẻ uy tín”, đứng thứ hai trong nhóm ngành điện máy - điện lạnh - thiết bị số.

Lễ công bố top 10 - top 5 công ty uy tín năm 2025 ngành thực phẩm - đồ uống - bán lẻ - bao bì - nông nghiệp công nghệ cao do Công ty Cổ phần Báo cáo Đánh giá Việt Nam (Vietnam Report) phối hợp đơn vị báo chí tổ chức, vừa diễn ra tại Hà Nội. FPT Retail được vinh danh “Top 10 công ty Bán lẻ uy tín”, đứng thứ hai trong nhóm ngành điện máy - điện lạnh - thiết bị số, đánh dấu năm thứ 9 liên tiếp doanh nghiệp xuất sắc nhận giải thưởng này.

Bà Nguyễn Thị Ngọc Diệp - Giám đốc kinh doanh vùng Hà Nội - đại diện FPT Retail nhận giải thưởng “Top 10 công ty bán lẻ uy tín 2025”.

Bảng xếp hạng “Top 10 công ty uy tín ngành bán lẻ” do Vietnam Report nghiên cứu, đánh giá và công bố định kỳ từ năm 2017. Bảng xếp hạng vinh danh doanh nghiệp hàng đầu có hoạt động kinh doanh nổi bật, được người tiêu dùng tin tưởng, phát triển bền vững và đóng góp tích cực cho ngành bán lẻ.

Năm nay, Vietnam Report tập trung đánh giá và xếp hạng doanh nghiệp dựa trên 3 tiêu chí chính: Năng lực tài chính thể hiện trên báo cáo tài chính năm gần nhất, uy tín truyền thông được đánh giá bằng phương pháp Media Coding và khảo sát đối tượng nghiên cứu và các bên liên quan được thực hiện trong tháng 8-9/2025.

Đại diện doanh nghiệp được vinh danh tại lễ công bố top 10 - top 5 công ty uy tín năm 2025 ngành thực phẩm - đồ uống - bán lẻ - bao bì - nông nghiệp công nghệ cao.

Trải qua quá trình đánh giá và sàng lọc, FPT Retail xuất sắc vượt qua tiêu chí khắt khe của Vietnam Report, tiếp tục giữ vững vị trí trong bảng xếp hạng những công ty uy tín hàng đầu ngành bán lẻ năm 2025. Đây cũng là năm thứ tư liên tiếp doanh nghiệp đạt vị trí á quân trong nhóm ngành điện máy, điện lạnh, thiết bị số.

Danh hiệu này là sự ghi nhận cho nỗ lực không ngừng nghỉ của FPT Retail suốt 13 năm “tận tâm phục vụ khách hàng”, lấy sự hài lòng và niềm tin của khách hàng là nền tảng tăng trưởng bền vững.

Bày tỏ niềm vinh dự khi nhận giải thưởng “Top 10 công ty bán lẻ uy tín năm 2025”, bà Nguyễn Thị Ngọc Diệp - Giám đốc kinh doanh vùng Hà Nội FPT Retail - chia sẻ FPT Retail luôn nỗ lực nâng tầm chất lượng dịch vụ, mở rộng hệ thống, hợp tác đối tác uy tín trong và ngoài nước để mang sản phẩm - dịch vụ chất lượng nhất đến với người tiêu dùng.

“Giải thưởng này là động lực để chúng tôi không ngừng đổi mới, sáng tạo, tiếp tục sứ mệnh chăm sóc và phục vụ toàn diện nhu cầu của hàng triệu gia đình Việt. Chúng tôi xin gửi lời cảm ơn đến từng khách hàng vì luôn tin tưởng, đồng hành và ủng hộ FPT Retail nói chung, FPT Shop nói riêng trong suốt thời gian qua”, bà Diệp nhấn mạnh.

FPT Shop, F.Studio by FPT liên tục mở rộng danh mục sản phẩm công nghệ, mang đến lựa chọn đa dạng cho người tiêu dùng Việt Nam.

FPT Retail - thông qua chuỗi FPT Shop, F.Studio by FPT, hệ thống nhà thuốc và trung tâm tiêm chủng Long Châu, cam kết mang đến giá trị thiết thực cho người tiêu dùng Việt Nam với sản phẩm chất lượng cao, minh bạch nguồn gốc xuất xứ, tận tâm phục vụ khách hàng và chuyển đổi số toàn diện để nâng tầm trải nghiệm.

Với FPT Shop, công ty chú trọng tối ưu hoạt động trên từng cửa hàng, đa dạng hóa danh mục sản phẩm chính hãng chất lượng cao, mở rộng kinh doanh ở mảng điện máy nhằm đa dạng hoá lựa chọn cho tất cả khách hàng. Đồng thời, FPT Shop tiếp tục khẳng định “ADN” trên thị trường thông qua ứng dụng công nghệ tối ưu hoá quá trình mua sắm, chú trọng đào tạo nâng cao kỹ năng cho đội ngũ nhân viên, chăm sóc khách hàng tận tâm từ tư vấn đến hậu mãi. Đây là bước đi quan trọng nhằm xây dựng hệ sinh thái công nghệ - dịch vụ toàn diện, đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của người tiêu dùng.

Cùng với đó, Long Châu không ngừng mở rộng hệ thống nhà thuốc và trung tâm tiêm chủng khắp cả nước, cung cấp sản phẩm, dịch vụ chất lượng với giá cả hợp lý đến người dân, minh bạch nguồn gốc dược phẩm, chú trọng việc đào tạo liên tục để nâng cao chuyên môn, tay nghề của đội ngũ bác sĩ, dược sĩ, điều dưỡng tại hệ thống, lấy khách hàng - người bệnh làm trung tâm.

Đồng thời, Long Châu không ngừng đổi mới sáng tạo, tiên phong ứng dụng công nghệ, chuyển đổi AI, khuyến khích người dân chăm sóc sức khoẻ chủ động, hướng đến một Việt Nam khỏe mạnh hơn.

Long Châu nỗ lực thúc đẩy tính minh bạch trong hành trình chăm sóc sức khỏe cộng đồng.

Báo cáo của Vietnam Report cho thấy, thị trường bán lẻ khởi sắc hơn, đi cùng sự cạnh tranh khi doanh nghiệp tăng tốc triển khai chiến lược nhằm gia tăng thị phần. Cùng với đó, người tiêu dùng ngày càng khắt khe và cẩn trọng hơn, ưu tiên thương hiệu uy tín và nguồn gốc hàng hóa rõ ràng, chất lượng sản phẩm tốt.

Theo Vietnam Report, đây là cơ hội dành cho doanh nghiệp kiên định với giá trị cốt lõi, đầu tư bài bản vào chất lượng sản phẩm, truy xuất nguồn gốc rõ ràng và trải nghiệm dịch vụ tốt.

Trước đó, vào ngày 21/8, Công ty Cổ phần Bán lẻ Kỹ thuật số FPT (FPT Retail) cũng được vinh danh trong “Top 50 công ty niêm yết tốt nhất năm 2025” do Forbes Việt Nam bình chọn.