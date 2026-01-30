Long Châu thành 'gà đẻ trứng vàng' cho FPT Retail

Chuỗi nhà thuốc và tiêm chủng Long Châu đóng góp 68% doanh thu hợp nhất của FPT Retail trong khi FPT Shop đã có lãi trở lại.

Long Châu tiếp tục là điểm sáng tăng trưởng của FPT Retail. Ảnh: FRT.

Theo bản tin nhà đầu tư năm 2025, Công ty Cổ phần Bán lẻ Kỹ thuật số FPT - FPT Retail (HoSE: FRT) ghi nhận doanh thu hợp nhất đạt 51.083 tỷ đồng , tăng 27% so với năm liền trước, vượt 6% kế hoạch năm. Trong đó, doanh thu online đạt 9.344 tỷ đồng , tăng 30%.

Lợi nhuận trước thuế toàn chuỗi đạt mức kỷ lục 1.219 tỷ đồng , tăng 131% so với năm 2024, vượt 35% kế hoạch đề ra.

Doanh nghiệp cho biết kết quả này đến từ nỗ lực cải thiện hiệu quả vận hành, kiểm soát chi phí và nâng cao chất lượng dịch vụ ở một số mảng kinh doanh của công ty.

Tính đến hết năm 2025, FPT Retail sở hữu mạng lưới 3.263 cửa hàng trên toàn quốc. Trong đó, chuỗi Long Châu có 2.417 nhà thuốc và 223 trung tâm tiêm chủng, lần lượt tăng 474 nhà thuốc và 97 trung tâm so với đầu năm. FPT Shop có 623 cửa hàng duy trì quy mô ổn định và tối ưu hiệu quả vận hành trên cả nước.

Đáng chú ý, Long Châu tiếp tục là "gà đẻ trứng vàng" với doanh thu chuỗi đạt 34.501 tỷ đồng , tăng 36% so với năm 2024, và đóng góp 68% doanh thu hợp nhất của FPT Retail.

Song song với việc mở rộng mạng lưới tại các khu vực ngoài trung tâm, hiệu quả hoạt động tiếp tục được duy trì ổn định, với doanh thu bình quân mỗi nhà thuốc đạt khoảng 1,2 tỷ đồng /tháng.

Doanh nghiệp cho biết năm 2025 đánh dấu sự phục hồi tích cực của chuỗi FPT Shop khi chính thức có lãi trở lại. Doanh thu chuỗi điện thoại, điện máy này đạt 16.809 tỷ đồng , tăng 11% so với năm 2024, vượt 5% kế hoạch năm.

Doanh thu bình quân mỗi cửa hàng đạt 2,8 tỷ đồng /tháng trong quý cuối năm, tăng 19% so với quý III và cao hơn 26% so với cùng kỳ.

Chuỗi này cũng đang tối ưu danh mục sản phẩm, ghi nhận tăng trưởng tích cực ở nhóm Apple, ngành hàng điện máy và gia dụng; dịch vụ MVNO đạt khoảng 620.000 thuê bao giúp đa dạng hóa nguồn thu.