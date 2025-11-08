Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Kinh doanh

Highlands Coffee, Điện Máy Xanh, Long Châu rộng cửa lên sàn

  • Thứ bảy, 8/11/2025 14:43 (GMT+7)
  • 1 giờ trước

Bộ Tài chính cho biết Nghị định 245/2025 đã đơn giản hóa thủ tục, cho phép doanh nghiệp thực hiện IPO và niêm yết cổ phiếu song song, giúp rút ngắn đáng kể thời gian lên sàn.

Highlands Coffee được kỳ vọng là một trong những thương vụ IPO, niêm yết "bom tấn" tại thị trường Việt Nam thời gia tới. Ảnh: Highlands.

Bộ Tài chính vừa có phản hồi về một số vấn đề được dư luận, xã hội quan tâm, trong đó có nội dung liên quan lĩnh vực chứng khoán, phát hành cổ phiếu lần đầu ra công chúng (IPO) và niêm yết doanh nghiệp.

Cụ thể, Bộ Tài chính cho biết thời gian qua, Chính phủ đã triển khai hàng loạt giải pháp, ban hành nhiều chính sách để phát triển mạnh hơn kênh huy động vốn qua phát hành cổ phiếu sơ cấp (IPO) và trái phiếu doanh nghiệp, để 2 kênh này thực sự trở thành trụ cột của thị trường vốn quốc gia,

Trong đó, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 245/2025 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 155/2020, trong đó bổ sung quy định mới về thủ tục niêm yết cổ phiếu đồng thời với IPO, rút ngắn thời gian niêm yết cổ phiếu sau IPO, đảm bảo tốt hơn quyền lợi của nhà đầu tư.

Theo đó, hồ sơ IPO được quy định thống nhất với hồ sơ đăng ký niêm yết; Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và Sở Giao dịch Chứng khoán sẽ đồng thời xem xét hồ sơ đăng ký IPO/hồ sơ đăng ký niêm yết cổ phiếu ngay khi doanh nghiệp gửi hồ sơ. Thời gian xem xét hồ sơ IPO và chấp thuận đăng ký niêm yết cổ phiếu chỉ còn 30 ngày.

Trước đây, đối với hoạt động IPO, Nghị định số 155/2020 quy định hồ sơ đăng ký niêm yết cổ phiếu bao gồm các tài liệu như báo cáo kết quả chào bán chứng khoán, Giấy chứng nhận đăng ký cổ phiếu do Tổng công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam cấp… Do đó, Sở Giao dịch Chứng khoán chỉ đủ cơ sở xem xét hồ sơ niêm yết sau khi doanh nghiệp đã hoàn thành IPO.

Ngoài ra, theo quy định tại Luật Chứng khoán, tổ chức phát hành được phân phối chứng khoán trong thời hạn 90 ngày và được gia hạn tối đa 30 ngày.

Như vậy, đợt IPO thường được phân phối trong 3-4 tháng, dẫn đến việc sau khi hoàn thành IPO, doanh nghiệp phải bổ sung BCTC quý/BCTC bán niên gần nhất trong hồ sơ đăng ký niêm yết cổ phiếu. Điều này dẫn đến thời gian xử lý việc niêm yết cổ phiếu sau IPO trên thực tế còn kéo dài.

Với loạt quy định mới kể trên, thị trường chứng khoán Việt Nam kỳ vọng sắp có loạt hàng hóa mới chất lượng sau nhiều năm im hơi lặng tiếng. Đặc biệt trong bối cảnh nhiều doanh nghiệp đã bày tỏ kế hoạch IPO và niêm yết trong thời gian tới như Highlands Coffee, Điện Máy Xanh, Long Châu...

Trong báo cáo mới của Công ty Chứng khoán VNDirect, các nhà phân tích tại đây cũng dự báo hoạt động IPO sẽ sôi động trở lại nhờ nền tảng vĩ mô ổn định cùng nhiều yếu tố xúc tác hội tụ.

Làn sóng mới dự kiến lan tỏa trên nhiều lĩnh vực như tiêu dùng (Highlands Coffee, Golden Gate), dịch vụ tài chính (TCBS, VPBankS, VPS, F88), giải trí (DatVietVAC, Galaxy), công nghệ (Misa, VNLife, MoMo), bất động sản (Viettel IDC) và bán lẻ (Điện Máy Xanh, Bách Hóa Xanh, Sunhouse).

Một trong những lý do VNDirect đưa ra là khuôn khổ pháp lý ngày càng hoàn thiện giúp doanh nghiệp chuẩn bị IPO có nền tảng quản trị vững vàng hơn. Các quy định về giới hạn sở hữu nước ngoài (room ngoại) và tỷ lệ cổ phiếu tự do chuyển nhượng cũng được điều chỉnh linh hoạt hơn. Việc tiếp tục đẩy mạnh thoái vốn Nhà nước sẽ bổ sung nguồn cung cổ phiếu chất lượng cho thị trường, trong khi thủ tục hành chính cho IPO được đơn giản hóa và cơ chế bảo vệ nhà đầu tư hậu IPO được tăng cường.

Bên cạnh thị trường cổ phiếu, Bộ Tài chính cho biết thị trường trái phiếu doanh nghiệp cũng đã được bổ sung các quy định nhằm hoàn thiện thị trường, hỗ trợ doanh nghiệp huy động vốn.

Trong đó, căn cứ Luật số 56/2024, Nghị định số 245/2020 bổ sung quy định chi tiết liên quan đến xếp hạng tín nhiệm, Đại diện người sở hữu trái phiếu và các yêu cầu về an toàn tài chính của tổ chức phát hành, đảm bảo tính công khai, minh bạch của đợt chào bán và bảo vệ tốt hơn quyền, lợi ích hợp pháp của nhà đầu tư.

Với trái phiếu riêng lẻ, Luật Doanh nghiệp sửa đổi, bổ sung theo Luật số 76/2025, Luật Chứng khoán sửa đổi, bổ sung theo Luật số 56/2024 đã có các quy định để định hướng phát triển thị trường theo thông lệ quốc tế.

Trong đó, nhà đầu tư được tham gia mua, giao dịch, chuyển nhượng trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ là nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp tổ chức; nhà đầu tư chuyên nghiệp cá nhân chỉ được tham gia mua, giao dịch, chuyển nhượng đối với trái phiếu riêng lẻ có xếp hạng tín nhiệm và có tài sản bảo đảm hoặc bảo lãnh thanh toán của tổ chức tín dụng đối với trái phiếu đó.

Các văn bản Luật cũng đã quy định về tỷ lệ vốn vay của doanh nghiệp phát hành; bổ sung thêm trách nhiệm của UBND cấp tỉnh đối với doanh nghiệp sau đăng ký kinh doanh trong phạm vi quản lý địa phương...

Chủ rạp phim Galaxy lần đầu có lãi

Sau nhiều năm thua lỗ, Galaxy EE lần đầu tiên báo lãi kể từ khi công bố thông tin năm 2021 với lợi nhuận sau thuế 68,4 tỷ đồng trong nửa đầu năm 2025.

21 giờ trước

Doanh nghiệp 'ngược đời': Cầm 830 tỷ tiền tươi, vốn hóa chỉ 640 tỷ

Công ty Khu công nghiệp Cao su Bình Long là trường hợp hiếm hoi trên sàn khi sở hữu lượng tiền mặt lớn hơn cả giá trị vốn hóa, không có nợ vay và vẫn báo lãi tăng gấp 3 lần.

28:1686 hôm qua

Chứng khoán bị bán tháo diện rộng, VN-Index thủng mốc 1.600 điểm

Áp lực bán tháo lan rộng trên toàn thị trường trong phiên 7/11 khiến VN-Index rơi mạnh hơn 43 điểm, đánh dấu một trong những phiên giảm sâu nhất kể từ giữa tháng 10.

24 giờ trước

Trong môi trường kinh tế hiện nay, đầu tư đã trở thành khái niệm không mấy xa lạ với hầu hết mọi người. Để độc giả có thể tiếp cận những xu hướng đầu tư mới nhất, Tri Thức - Znews xây dựng chủ đề Đầu tư qua sách - nơi ghi lại những cuốn sách, câu chuyện, xu hướng đầu tư đã và đang diễn ra. Trong đó, các lĩnh vực đầu tư phổ biến bao gồm bất động sản, chứng khoán, ngoại hối và tiền ảo... Ngoài các câu chuyện về đầu tư, Đầu tư qua sách còn bao gồm các kiến thức về quản lý gia sản, tài chính cá nhân.

Minh Khánh

niêm yết sau ipo Tiền mã hóa Công ty cổ phần Chứng khoán VNDIRECT trái phiếu ipo chứng khoán cổ phiếu Highlands Coffee Điện Máy Xanh Long Châu

  • Tiền mã hóa

    Tiền mã hóa (cryptocurrency), hay thường được gọi là "tiền ảo", là một tài sản kỹ thuật số được thiết kế làm phương tiện trao đổi sử dụng cơ chế mã hóa để đảm bảo các giao dịch, kiểm soát việc tạo ra các đơn vị bổ sung và xác minh việc chuyển giao tài sản. Tiền mã hóa được phân loại như là một tập con của các loại tiền tệ kỹ thuật số.

    Bạn có biết: Bitcoin là tiền mã hóa phân tán đầu tiên được tạo ra vào năm 2009 và kể từ đó rất nhiều đơn vị tiền mã hóa tương tự khác được tạo ra. Các đơn vị tiền tệ này sử dụng hệ thống quản lý phi tập trung thay vì các hệ thống trung tâm như các đơn vị tiền tệ điện tử vàngân hàng khác.

  • Công ty Cổ phần Chứng khoán VNDirect

    Công ty Cổ phần Chứng khoán VNDirect

    Công ty Cổ phần Chứng khoán VNDirect là một công ty chứng khoán tại Việt Nam, hoạt động trong lĩnh vực tài chính, chứng khoán với những nghiệp vụ kinh doanh bao gồm: hoạt động môi giới, lưu ký chứng khoán, tư vấn tài chính doanh nghiệp, tự doanh, bảo lãnh phát hành và quản lý danh mục đầu tư.

    • Thành lập: 2006
    • Mã cổ phiếu: VND

Đọc tiếp

Ong Pham Nhat Vuong tao khac biet hinh anh

Ông Phạm Nhật Vượng tạo khác biệt

40 phút trước 15:17 8/11/2025

0

VN-Index lao dốc trong phiên 7/11, kéo tài sản của các tỷ phú Việt Nam giảm sâu. Song, tính chung cả tuần, tài sản của Chủ tịch Vingroup vẫn tăng thêm hàng nghìn tỷ.

'Chot' giam muc thu bo sung tien su dung dat xuong 3,6% hinh anh

'Chốt' giảm mức thu bổ sung tiền sử dụng đất xuống 3,6%

3 giờ trước 13:07 8/11/2025

0

Nghị định 291 quy định khoản thu tiền sử dụng đất bổ sung được áp mức thu 3,6%/năm tính trên số tiền sử dụng đất phải nộp thay vì 5,4% nhằm giảm gánh nặng tài chính cho doanh nghiệp. Trường hợp đã nộp khoản thu bổ sung tiền sử dụng đất theo Nghị định 103 thì cho phép tính lại.

Bạn có thể quan tâm

XEM NHIỀU

Xem thêm

Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

Từ chối Đồng ý