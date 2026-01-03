Long Châu muốn mở thêm 400-500 cửa hàng năm nay

Long Châu dự kiến tiếp tục mở rộng mạng lưới cửa hàng với tiêm chủng và dược phẩm là hai trụ cột tăng trưởng, hướng tới mục tiêu doanh thu tăng mạnh trong 2 năm tới.

Trong năm 2026, Long Châu dự kiến mở thêm 400-500 nhà thuốc và trung tâm tiêm chủng. Ảnh: Long Châu.

Ông Phạm Duy Hoàng Nam, Giám đốc Tài chính FPT Retail, cho biết với Nikkei Asia rằng doanh thu năm 2025 ước tính tăng ít nhất 34% so với năm trước đó, do nhu cầu thuốc kê đơn tiếp tục tăng mạnh.

"Chúng tôi kỳ vọng doanh thu năm 2025 sẽ vượt 5% so với mục tiêu đề ra. Sang 2026, Long Châu dự kiến mở 400-500 nhà thuốc và trung tâm tiêm chủng", ông Nam chia sẻ.

Ước tính của ông Nam cho thấy doanh thu của Long Châu sẽ tăng hơn gấp đôi chỉ trong hai năm, lên 33.800 tỷ đồng vào năm 2025, nhờ vào việc mở rộng mạng lưới nhà thuốc rộng khắp và sự hiện diện trực tuyến. Số lượng nhà thuốc và trung tâm tiêm chủng của công ty đã tăng từ 200 vào năm 2020 lên 2.500 ở thời điểm hiện tại.

Năm 2026, đại diện FPT Retail cho hay vaccine và dược phẩm sẽ là động lực tăng trưởng chính của Long Châu. Trong khi đó, một nguồn tin của Nikkei Asia cho biết chuỗi nhà thuốc này nhiều khả năng sẽ triển khai thêm dịch vụ xét nghiệm lấy mẫu, như xét nghiệm máu, trong thời gian tới.

Bên cạnh việc mở rộng hệ thống, theo ông Nam, Long Châu cũng đang đẩy mạnh ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) và dữ liệu lớn nhằm tối ưu hoạt động vận hành. Các công nghệ này được sử dụng để dự báo nhu cầu theo khu vực và nhóm sản phẩm, quản lý tồn kho tại từng nhà thuốc, đồng thời cá nhân hóa hoạt động tiếp thị và nâng cao tốc độ giao hàng.

Long Châu là công ty con của FPT Retail, thuộc Tập đoàn FPT. Trong 9 tháng đầu năm nay, Long Châu đóng góp gần 70% doanh thu hợp nhất của FPT Retail, vượt xa mảng bán lẻ thiết bị điện tử FPT Shop.

Lãnh đạo FPT Retail cũng cho biết Long Châu có thể xem xét niêm yết trong vòng 3-5 năm tới. Năm vừa qua, doanh nghiệp đã bán tối đa 13% cổ phần cho quỹ đầu tư Creador (Malaysia).