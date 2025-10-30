Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Chủ chuỗi nhà thuốc Long Châu lãi hơn 800 tỷ đồng sau 9 tháng

  • Thứ năm, 30/10/2025 09:25 (GMT+7)
  • 2 giờ trước

Long Châu tiếp tục là động lực tăng trưởng của FPT Retail khi đóng góp 69% tổng doanh thu hợp nhất của công ty mẹ.

Doanh thu bình quân mỗi nhà thuốc Long Châu vẫn duy trì ở mức 1,2 tỷ đồng/tháng. Ảnh: FRT.

CTCP Bán lẻ Kỹ thuật số FPT - FPT Retail (HoSE: FRT) đã công bố kết quả kinh doanh hợp nhất 9 tháng đầu năm 2025 với doanh thu đạt 36.170 tỷ đồng, tăng 26% so với cùng kỳ và lợi nhuận trước thuế 804 tỷ đồng, tăng 125%. Trong đó, doanh thu online toàn công ty đạt 6.399 tỷ đồng, tăng 27% so với cùng kỳ.

Kết thúc 9 tháng đầu năm 2025, FPT Retail đã hoàn thành 75% kế hoạch doanh thu và 89% kế hoạch lợi nhuận trước thuế.

Kết quả tích cực nói trên xuất phát từ đà tăng trưởng của cả hai chuỗi FPT Shop và Long Châu.

Trong 3 quý, Long Châu ghi nhận doanh thu lũy kế đạt 24.804 tỷ đồng, tăng 38% so với cùng kỳ, đóng góp 69% tổng doanh thu hợp nhất của FPT Retail. Doanh thu bình quân mỗi nhà thuốc duy trì ở mức 1,2 tỷ đồng/tháng, cho thấy hiệu quả vận hành ổn định ngay trong giai đoạn tích cực mở rộng quy mô.

Kết thúc quý III/2025, Long Châu có 2.317 nhà thuốc và 203 trung tâm tiêm chủng, lần lượt tăng 374 nhà thuốc và 77 trung tâm so với thời điểm đầu năm.

Kết quả kinh doanh liên tục khởi sắc cùng với sự tham gia của đối tác chiến lược mới tạo đà để Long Châu tiến đến một vụ IPO tạo cú hích lớn cho thị trường bán lẻ tại Việt Nam. Nếu thành công, Long Châu không chỉ tạo cú hích cho FPT Retail mà còn có thể trở thành thương vụ mở màn cho làn sóng IPO trong ngành bán lẻ dược phẩm Việt Nam.

Trong khi đó, 9 tháng đầu năm, FPT Shop ghi nhận doanh thu tăng 6% so với cùng kỳ. Trong đó, doanh thu quý III đã tăng 11%, nhờ sự phục hồi rõ nét từ các ngành hàng điện máy, dịch vụ và laptop, đặc biệt là nhóm laptop gaming & AI trong mùa tựu trường. Bên cạnh đó, nhu cầu đặt trước dòng iPhone 17 tăng mạnh cũng đóng góp tích cực vào kết quả kinh doanh.

Doanh thu trung bình mỗi cửa hàng trong quý III đạt 2,4 tỷ đồng/tháng, tăng 14% so với cùng kỳ và gần 30% so với quý II cho thấy hiệu quả vận hành được cải thiện rõ rệt.

Loạt 'bom tấn' IPO Highlands Coffee, Điện Máy Xanh, Long Châu sắp 'nổ'

VNDirect dự báo thị trường chứng khoán Việt Nam sắp bước vào “làn sóng” IPO, với sự góp mặt của loạt doanh nghiệp lớn như Highlands Coffee, Golden Gate, Điện Máy Xanh, Long Châu.

17:44 26/10/2025

FPT Retail đặt cược vào 'bom tấn' tỷ USD Long Châu

Long Châu đang dẫn đầu thị trường chuỗi nhà thuốc về quy mô và hiệu quả kinh doanh, do đó IPO là bước đi tất yếu tiếp theo.

06:00 11/9/2025

Highlands, Bách Hóa Xanh, Long Châu sắp lên sàn: Điều gì sẽ xảy ra?

Giai đoạn 2025-2030 dự báo bùng nổ huy động vốn qua kênh chứng khoán khi những tên "hot" Highlands Coffee, Long Châu, Bách Hóa Xanh, Viettel IDC... khởi động IPO.

10:25 15/8/2025

  • Công ty cổ phần FPT

    Công ty cổ phần FPT

    Công ty cổ phần FPT là một trong số ít doanh nghiệp CNTT và viễn thông đầu tiên tại Việt Nam. FPT đồng thời là nhóm công ty niêm yết sớm nhất trên sàn chứng khoán Việt. Hiện tập đoàn này có 11 công ty thành viên, 3 công ty liên kết.

    • Thành lập: 1988
    • Sáng lập: Trương Gia Bình và cộng sự
    • Mã cổ phiếu: FPT

    Website

Đọc tiếp

Fed 'mu mit' ve tinh hinh lam phat hinh anh

Fed 'mù mịt' về tình hình lạm phát

22 phút trước 11:06 30/10/2025

0

Fed đã hạ lãi suất lần thứ hai trong năm nay. Tuy nhiên, một đợt cắt giảm lãi suất nữa trong cuộc họp tiếp theo vào tháng 12 "không phải là điều chắc chắn".

Chu hang bia Sai Gon lai cao nhat 3 nam hinh anh

Chủ hãng bia Sài Gòn lãi cao nhất 3 năm

59 phút trước 10:29 30/10/2025

0

Dù doanh thu tiếp tục đi lùi, Sabeco vẫn ghi nhận lợi nhuận quý III/2025 cao nhất trong 13 quý, nhờ giá nguyên liệu giảm mạnh và nguồn thu tài chính dồi dào.

