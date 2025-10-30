Chủ chuỗi nhà thuốc Long Châu lãi hơn 800 tỷ đồng sau 9 tháng

Long Châu tiếp tục là động lực tăng trưởng của FPT Retail khi đóng góp 69% tổng doanh thu hợp nhất của công ty mẹ.

Doanh thu bình quân mỗi nhà thuốc Long Châu vẫn duy trì ở mức 1,2 tỷ đồng/tháng. Ảnh: FRT.

CTCP Bán lẻ Kỹ thuật số FPT - FPT Retail (HoSE: FRT) đã công bố kết quả kinh doanh hợp nhất 9 tháng đầu năm 2025 với doanh thu đạt 36.170 tỷ đồng , tăng 26% so với cùng kỳ và lợi nhuận trước thuế 804 tỷ đồng , tăng 125%. Trong đó, doanh thu online toàn công ty đạt 6.399 tỷ đồng , tăng 27% so với cùng kỳ.

Kết thúc 9 tháng đầu năm 2025, FPT Retail đã hoàn thành 75% kế hoạch doanh thu và 89% kế hoạch lợi nhuận trước thuế.

Kết quả tích cực nói trên xuất phát từ đà tăng trưởng của cả hai chuỗi FPT Shop và Long Châu.

Trong 3 quý, Long Châu ghi nhận doanh thu lũy kế đạt 24.804 tỷ đồng , tăng 38% so với cùng kỳ, đóng góp 69% tổng doanh thu hợp nhất của FPT Retail. Doanh thu bình quân mỗi nhà thuốc duy trì ở mức 1,2 tỷ đồng /tháng, cho thấy hiệu quả vận hành ổn định ngay trong giai đoạn tích cực mở rộng quy mô.

Kết thúc quý III/2025, Long Châu có 2.317 nhà thuốc và 203 trung tâm tiêm chủng, lần lượt tăng 374 nhà thuốc và 77 trung tâm so với thời điểm đầu năm.

Kết quả kinh doanh liên tục khởi sắc cùng với sự tham gia của đối tác chiến lược mới tạo đà để Long Châu tiến đến một vụ IPO tạo cú hích lớn cho thị trường bán lẻ tại Việt Nam. Nếu thành công, Long Châu không chỉ tạo cú hích cho FPT Retail mà còn có thể trở thành thương vụ mở màn cho làn sóng IPO trong ngành bán lẻ dược phẩm Việt Nam.

Trong khi đó, 9 tháng đầu năm, FPT Shop ghi nhận doanh thu tăng 6% so với cùng kỳ. Trong đó, doanh thu quý III đã tăng 11%, nhờ sự phục hồi rõ nét từ các ngành hàng điện máy, dịch vụ và laptop, đặc biệt là nhóm laptop gaming & AI trong mùa tựu trường. Bên cạnh đó, nhu cầu đặt trước dòng iPhone 17 tăng mạnh cũng đóng góp tích cực vào kết quả kinh doanh.

Doanh thu trung bình mỗi cửa hàng trong quý III đạt 2,4 tỷ đồng /tháng, tăng 14% so với cùng kỳ và gần 30% so với quý II cho thấy hiệu quả vận hành được cải thiện rõ rệt.