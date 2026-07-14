Cây cầu người dân miền Tây mong chờ bắt đầu hợp long

Sau hơn một thập kỷ triển khai với nhiều trắc trở, cầu Phước Khánh là mắt xích cuối cùng trên cao tốc Bến Lức - Long Thành đang được dồn toàn lực thi công khẩn trương khối hợp long.

Theo ghi nhận của Tri Thức - Znews vào ngày 12/7, tại vị trí hợp long giữa của 2 nhịp chính đã được nhà thầu thi công lao cáp dự ứng lực, chuẩn bị cho công tác lắp đặt ván khuôn lõi và lắp đặt cốt thép cho khối hợp long trong thời gian sắp tới.

Đơn vị thi công cũng đã hoàn thành lắp đặt hệ gông liên kết giữa hai bản mặt cầu tại trụ P15 và P16, đồng thời hoàn thiện ván khuôn đáy của khối hợp long.

Ông Lê Văn Khánh, tư vấn giám sát cầu Phước Khánh cho biết để đảm bảo tiến độ, nhà thầu tổ chức thi công 3 ca, 4 kíp liên tục. Ban ngày, mỗi trụ có khoảng 80-85 kỹ sư, công nhân làm việc, ban đêm duy trì 40-50 người. Lực lượng giám sát cũng túc trực 24/24 nhằm kiểm soát chất lượng và nghiệm thu tại chỗ.

Các hạng mục hoàn thiện như lắp đặt dải phân cách, lan can và hệ thống phòng cháy chữa cháy, vệ sinh mặt cầu cũng đang được khẩn trương triển khai trên công trường. Dự kiến đến tháng 9/2026, toàn bộ cây cầu sẽ hoàn thành theo kế hoạch.

Ông Phan Văn Quân - Phó giám đốc CTCP Xây dựng hạ tầng Bắc Trung Nam cho biết ngoài tĩnh không thuộc nhóm cao nhất cả nước để tàu thuyền siêu trọng đi qua, cây cầu còn có kết cấu dây văng đặc biệt, thi công phức tạp hơn một số cầu lớn khác tại Việt Nam.

Mỗi trụ bố trí hai mặt phẳng dây văng dạng rẻ quạt với 56 bó cáp, dây văng được nối liên tục giữa hai nhịp, đoạn giữa vắt qua trụ tháp bằng kết cấu neo "yên ngựa". Hai đầu cáp sau đó được neo vào dầm cứng ở hai phía.

Cách thiết kế này giúp hai bên dầm cầu cùng tham gia chịu lực thông qua hệ cáp liên tục, song làm quá trình thi công và cân chỉnh phức tạp hơn.

Ngoài hệ dây văng, trụ tháp của cầu Phước Khánh và Bình Khánh cũng được thiết kế để chịu tác động động đất và va tàu.

Dự án cao tốc Bến Lức - Long Thành có chiều dài toàn tuyến 58 km. Dự án đã hoàn thành khoảng 55 km, trong đó 30 km đã đưa vào khai thác tạm thời. Cầu Phước Khánh được xác định là nút thắt cuối cùng để thông trục toàn bộ tuyến đường.

Trước đó, gói thầu xây dựng cầu Phước Khánh do Tổng công ty Đầu tư phát triển đường cao tốc Việt Nam (VEC) ký hợp đồng với liên danh Sumitomo Mitsui - Cienco 4, khởi công từ tháng 1/2016. Tuy nhiên, do vướng mắc về bố trí vốn và gia hạn hiệp định vay, dự án phải tạm dừng từ năm 2020 khi đã hoàn thành hơn 80% khối lượng. Sau gần 5 năm đình trệ, gói thầu này mới được tái khởi động (tháng 5/2025) với nhà thầu mới để tiếp tục thi công.

Dự án cao tốc TP.HCM - Mộc Bài có tổng chiều dài 51 km, đang được các nhà thầu tập kết nhiều máy móc, phát quang mặt bằng, thi công đường gom dân sinh, cầu vượt ngang.

Đoạn đường Hồ Chí Minh từ nút giao Quốc lộ 22 đến xã An Ninh đang được tăng tốc thi công để sớm khép kín tuyến dài 73 km, kết nối Tây Ninh với TP.HCM.

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