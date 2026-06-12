TP.HCM lên kịch bản điều hành giá hàng hóa, dịch vụ nửa cuối năm

Sở Tài chính TP.HCM cho biết trong những tháng tới, mặt bằng giá cả hàng hóa và dịch vụ được dự báo sẽ tiếp tục chịu nhiều áp lực.

TP.HCM đề nghị các doanh nghiệp tham gia chương trình bình ổn thị trường tăng cường sản lượng cung cấp trong trường hợp thiếu hàng cục bộ xảy ra. Ảnh: Hoài Bảo.

Theo Sở Tài chính TP.HCM, trong năm nay, dự báo kinh tế thế giới tiếp tục diễn biến phức tạp như xung đột quân sự, chính sách thuế đối ứng của Mỹ khó dự đoán... có thể dẫn đến biến động khó lường của giá một số mặt hàng chiến lược và ảnh hưởng đến mặt bằng giá trong nước.

Tại buổi họp báo về tình hình kinh tế - xã hội trên địa bàn TP.HCM chiều 11/6, Sở Tài chính TP.HCM đã đưa ra loạt giải pháp quản lý, điều hành giá trong các tháng cuối năm gắn với mục tiêu thúc đẩy tăng trưởng kinh tế 2 con số, ổn định thị trường và kiểm soát lạm phát trên địa bàn.

Giá vật liệu xây dựng có thể tăng khi đầu tư công tăng tốc

Điểm lại quý đầu năm, Sở Tài chính cho biết mặt bằng giá cả thị trường được kiểm soát tốt. Một số mặt hàng có biến động cục bộ theo tín hiệu thị trường, nhưng không gây ra xáo trộn lớn. Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) duy trì mức tăng hợp lý so với cùng kỳ (tăng 3,36% so với cùng kỳ năm trước và tăng 1,46% so với quý trước).

Trong thời gian tới, theo Sở Tài chính, dưới tác động của nhiều yếu tố trong và ngoài nước, mặt bằng giá cả hàng hóa và dịch vụ được dự báo sẽ tiếp tục chịu nhiều áp lực.

Việc Mỹ áp thuế đối ứng lên nhiều quốc gia dự kiến khiến kinh tế thế giới có nhiều biến động, làm gia tăng căng thẳng thuế quan, thương mại toàn cầu; giá cả nguyên vật liệu, hàng hóa chiến lược trên thị trường thế giới, tỷ giá, lạm phát diễn biến phức tạp. Theo đó, các nước sẽ có những điều chỉnh về chính sách tài khóa, chính sách tiền tệ để ứng phó với tình hình mới.

Giá một số loại vật liệu xây dựng có nguồn cung phụ thuộc vào khai thác tự nhiên như cát, đá xây dựng có thể tăng do tác động của việc đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công và từ yếu tố thị trường bất động sản có thể tiếp tục sôi động trong năm nay, đặc biệt là phân khúc nhà ở xã hội làm tăng nhu cầu vật liệu xây dựng.

Hoạt động sản xuất, kinh doanh, thương mại, tiêu dùng sẽ diễn ra với nhịp độ sôi động hơn do TP.HCM đẩy mạnh giải ngân nguồn vốn đầu tư công, mở rộng tín dụng với nguồn cung tiền lớn được đẩy ra thị trường để kích cầu tiêu dùng, các nguồn lực được tập trung đẩy mạnh để đạt tăng trưởng kinh tế ở mức cao nhất theo mục tiêu Chính phủ đề ra.

TP.HCM giao nhiệm vụ cho từng sở, ngành

Về giải pháp điều hành giá các tháng còn lại, các sở, ngành, UBND cấp xã đã được UBND TP.HCM giao nhiệm vụ riêng.

Trong đó, Sở Tài chính TP.HCM theo dõi diễn biến giá cả thị trường các mặt hàng quan trọng, thiết yếu để phối hợp với các sở, ngành khác để đưa ra biện pháp điều hành phù hợp; chủ động phân tích, dự báo diễn biến thị trường phục vụ kịp thời yêu cầu các lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của Bộ Tài chính và UBND TP.HCM và thực hiện chế độ báo cáo kịp thời theo quy định.

Sở cũng chủ trì, phối hợp với Sở Công Thương và các sở, ngành có liên quan tham mưu UBND TP.HCM công tác quản lý giá đối với các mặt hàng tham gia các chương trình bình ổn thị trường của thành phố; kịp thời điều chỉnh giá các mặt hàng tham gia chương trình phù hợp với tình hình diễn biến thị trường, góp phần ổn định thị trường; tăng cường công tác kiểm tra việc chấp hành pháp luật về giá, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm theo quy định của pháp luật về giá.

Trong khi đó, Sở Công Thương cần có các biện pháp điều tiết cung cầu và bình ổn thị trường nhằm đảm bảo sản xuất, đáp ứng nhu cầu của xã hội, không để xảy ra thiếu hàng, sốt giá, bảo đảm an sinh xã hội.

Bên cạnh đó, đơn vị phải bảo đảm cân đối cung - cầu đối với các nhóm hàng thiết yếu như lương thực, thực phẩm, nhiên liệu xăng dầu, điện, nguyên liệu đầu vào cho sản xuất.

Đặc biệt, với vai trò là cơ quan thường trực của chương trình bình ổn thị trường trên địa bàn đối với các mặt hàng lương thực, thực phẩm và tiêu dùng thiết yếu, UBND TP.HCM yêu cầu Sở Công Thương đề nghị các doanh nghiệp tham gia chương trình phát huy tối đa vai trò trong việc tăng cường sản lượng cung cấp cho thị trường trong trường hợp thiếu hàng cục bộ xảy ra, nhằm góp phần ổn định giá cả trên thị trường.

Cùng với đó, Sở Công Thương cũng tăng cường các biện pháp phòng, chống gian lận thương mại, sản xuất và kinh doanh hàng giả, hàng nhái, hàng kém chất lượng...

UBND TP.HCM giao Sở Xây dựng TP.HCM tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc chấp hành niêm yết giá và bán vé đúng giá niêm yết của các đơn vị kinh doanh vận tải.

Sở Xây dựng chịu trách nhiệm chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan theo dõi chặt chẽ diễn biến thị trường vật liệu xây dựng, chủ động nắm bắt các thông tin thị trường về giá vật liệu xây dựng, đặc biệt là các loại vật liệu chủ yếu phục vụ các công trình trọng điểm trong năm nay, tập trung triển khai đồng bộ các giải pháp bảo đảm nguồn cung nguyên vật liệu xây dựng (cát, đá, sỏi...) phục vụ thi công các dự án.

Cùng với đó, đơn vị được giao thanh tra, kiểm tra việc chấp hành pháp luật và xử lý vi phạm pháp luật về giá vật liệu xây dựng theo quy định, nhất là vi phạm các điều nghiêm cấm trong lĩnh vực giá.

Đồng thời, Sở tăng cường kiểm tra, kiểm soát và có biện pháp xử lý đối với các điểm bán hàng tự phát xung quanh các chợ truyền thống, các chợ đầu mối và khu dân cư; kiểm soát nguồn gốc và chất lượng sản phẩm, đặc biệt là mặt hàng lương thực, thực phẩm thiết yếu...

UBND cấp xã cũng được UBND TP.HCM giao tăng cường kiểm tra, kiểm soát và có biện pháp xử lý đối với các điểm bán hàng tự phát xung quanh các chợ truyền thống, các chợ đầu mối và khu dân cư; kiểm soát nguồn gốc và chất lượng sản phẩm, đặc biệt là mặt hàng lương thực, thực phẩm thiết yếu.

Bên cạnh đó, UBND cấp xã thường xuyên tổ chức kiểm tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về giá trên địa bàn cấp xã; kiên quyết xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm theo thẩm quyền.