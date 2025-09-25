Sàn tiền số lớn thứ 2 Hàn Quốc sắp vào Việt Nam

Bithumb, sàn giao dịch tiền mã hóa lớn thứ 2 tại Hàn Quốc, đang tiến vào thị trường Việt Nam và dự kiến tham gia dưới hình thức góp vốn cổ phần.

Bithumb, sàn giao dịch tiền mã hóa lớn thứ 2 tại Hàn Quốc, dự kiến đầu tư vào thị trường Việt Nam. Ảnh: Reuters.

Bithumb đang thúc đẩy việc tham gia chương trình vận hành thí điểm một sàn giao dịch tài sản mã hóa tại Việt Nam. Sàn giao dịch này tin rằng Việt Nam có tiềm năng lớn khi đứng thứ 5 trên thế giới về mức độ chấp nhận tiền số, theo Business Korea.

Động thái này diễn ra sau quyết định của Chính phủ cho phép triển khai thí điểm hoạt động sàn giao dịch tài sản mã hóa.

Cụ thể, Chính phủ đã ban hành Nghị quyết 05/2025 về việc triển khai thí điểm thị trường tài sản mã hóa tại Việt Nam. Nghị quyết quy định về triển khai thí điểm chào bán, phát hành tài sản mã hóa, tổ chức thị trường giao dịch tài sản mã hóa và cung cấp dịch vụ tài sản mã hóa; quản lý Nhà nước về thị trường tài sản mã hóa tại Việt Nam.

Theo nghị quyết, điều kiện để tổ chức trong nước được cấp phép cung cấp dịch vụ tổ chức thị trường giao dịch tài sản mã hóa gồm vốn điều lệ tối thiểu 10.000 tỷ đồng . Trong đó, ít nhất 65% vốn thuộc các tổ chức, tối thiểu 35% phải do ít nhất 2 tổ chức là ngân hàng thương mại, công ty chứng khoán, công ty quản lý quỹ, bảo hiểm hoặc doanh nghiệp công nghệ góp.

Ngoài ra, tổng mức góp vốn, mua cổ phần của các nhà đầu tư nước ngoài vào tổ chức cung cấp dịch vụ tài sản mã hóa không được vượt quá 49% vốn điều lệ của tổ chức cung cấp dịch vụ tài sản mã hóa. Do đó, Bithumb được kỳ vọng tham gia dự án thành lập sàn giao dịch tại Việt Nam dưới hình thức góp vốn cổ phần.

Ngay sau khi điều kiện mở sàn giao dịch tài sản mã hóa được công bố, hàng loạt công ty chứng khoán, ngân hàng Việt Nam đã công bố kế hoạch tham gia thị trường đầy tiềm năng này.

Trong đó, Công ty Chứng khoán SSI, Chứng khoán Kỹ thương (TCBS), Chứng khoán VPBank (VPBankS), Chứng khoán VIX, Chứng khoán HD (HDS) hay Ngân hàng MB đều đã có những động thái bước đầu, mở đường tham gia mở sàn giao dịch tài sản mã hóa.

Giữa tháng 8, MB đã công bố hợp tác với Tập đoàn Dunamu - đơn vị quản lý Upbit, sàn giao dịch tài sản mã hóa lớn nhất Hàn Quốc và đứng thứ 3 thế giới về khối lượng giao dịch.

Theo thỏa thuận, Dunamu sẽ trở thành đối tác chiến lược của MB, chuyển giao công nghệ, hạ tầng và tư vấn toàn diện từ tuân thủ pháp lý, bảo vệ nhà đầu tư cho tới đào tạo nguồn nhân lực.

Đáng chú ý, Upbit hiện chiếm khoảng 80% thị phần giao dịch tiền số tại Hàn Quốc với hơn 6 triệu khách hàng, khối lượng giao dịch năm 2024 vượt 1.100 tỷ USD và quản lý hơn 80 tỷ USD tài sản số.

Việc các doanh nghiệp Hàn Quốc gia tăng sự hiện diện tại thị trường Việt Nam phản ánh tiềm năng to lớn của ngành tiền mã hóa trong nước. Theo số liệu từ VinaCapital, Việt Nam hiện có khoảng 17 triệu người sở hữu tiền số, với tổng giá trị thị trường vượt 100 tỷ USD .

Báo cáo của công ty thanh toán tiền kỹ thuật số Triple-A (Singapore) cũng cho thấy tỷ lệ sở hữu tiền mã hóa của Việt Nam trong năm ngoái đạt 17,4%, cao hơn rất nhiều so với mức trung bình toàn cầu là 6,8%.