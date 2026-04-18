3 thành viên HĐQT bị khởi tố, Hóa chất Đức Giang bầu bổ sung

Tập đoàn Hóa chất Đức Giang (DGC) sẽ tổ chức ĐHĐCĐ bất thường ngày 8/5, trình miễn nhiệm và bầu bổ sung 3 thành viên HĐQT trong bối cảnh một số lãnh đạo vướng vấn đề pháp lý.

Năm nay, Hóa chất Đức Giang sẽ không tiếp tục sử dụng dịch vụ kiểm toán của các công ty thuộc Big 4. Ảnh: DGC.

CTCP Tập đoàn Hóa chất Đức Giang (HoSE: DGC) vừa thông báo sẽ triệu tập Đại hội đồng cổ đông bất thường vào sáng 8/5.

Trọng tâm đại hội là hai tờ trình lớn, gồm việc miễn nhiệm và bầu bổ sung 3 thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT) cho phần còn lại của nhiệm kỳ 2024-2029, cùng với tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2025.

Cụ thể, doanh nghiệp sẽ xin ý kiến cổ đông về việc miễn nhiệm đối với Chủ tịch Đào Hữu Huyền, Phó chủ tịch Đào Hữu Duy Anh và thành viên HĐQT Phạm Văn Hùng. Ba cá nhân này hiện đã bị khởi tố theo quyết định của Cơ quan Cảnh sát điều tra, Bộ Công an.

Để đảm bảo cơ cấu HĐQT phù hợp quy định của Luật Doanh nghiệp và điều lệ công ty, HĐQT trình cổ đông thông qua việc bầu bổ sung 3 thành viên mới cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ.

Ở nội dung thứ hai, Ban Kiểm soát đề xuất Đại hội ủy quyền cho HĐQT lựa chọn công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2025. Danh sách đề cử gồm Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C và Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn UHY.

Trong trường hợp không lựa chọn được một trong hai đơn vị trên do không đáp ứng yêu cầu (phạm vi, kế hoạch hay chi phí kiểm toán...), HĐQT sẽ được ủy quyền chọn một công ty kiểm toán khác nằm trong danh sách được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận đối với đơn vị có lợi ích công chúng.

Trước đó, Hóa chất Đức Giang thường sử dụng dịch vụ kiểm toán của các hãng Big 4. Giai đoạn 2021-2024 và các báo cáo bán niên 2021-2025 đều do PwC Việt Nam thực hiện soát xét và kiểm toán.

Về kết quả kinh doanh năm 2025, theo báo cáo tự lập, Hóa chất Đức Giang ghi nhận gần 11.266 tỷ đồng doanh thu thuần, tăng 14% so với năm trước. Lợi nhuận sau thuế tăng nhẹ lên 3.188 tỷ, vượt kế hoạch cả năm. Kết quả cho thấy hoạt động sản xuất cốt lõi vẫn duy trì được đà tăng trưởng nhất định, bất chấp bối cảnh thị trường không ít biến động.

Tính đến cuối tháng 12/2025, Tập đoàn Hóa chất Đức Giang duy trì hệ sinh thái với 3 chi nhánh đặt tại Hưng Yên, Bình Dương (nay là TP.HCM) và Lào Cai, cùng 8 công ty con hoạt động trải rộng từ sản xuất công nghiệp, logistics đến thể thao và bất động sản. Tổng vốn đầu tư vào các công ty con đạt 5.585 tỷ đồng .