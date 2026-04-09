Lãnh đạo bị khởi tố, Hóa chất Đức Giang vẫn dồn lực làm pin xe điện

Hóa chất Đức Giang vẫn theo đuổi tham vọng dịch chuyển sang lĩnh vực năng lượng mới nhằm mở rộng dư địa tăng trưởng dài hạn.

Hóa chất Đức Giang muốn mở rộng dư địa tăng trưởng dài hạn thông qua lĩnh vực pin xe điện. Ảnh: DGC.

Theo Báo cáo thường niên 2025 vừa công bố của CTCP Tập đoàn Hóa chất Đức Giang (HoSE: DGC), định hướng nghiên cứu và phát triển sản phẩm pin lithium tiếp tục được doanh nghiệp xếp vào nhóm ưu tiên cao trong chiến lược dài hạn. Việc này chỉ xếp sau kế hoạch chế biến sâu quặng apatit và phát triển các hợp chất sau phốt pho - mảng kinh doanh cốt lõi của tập đoàn.

Pin lithium, đặc biệt là dòng pin LFP (lithium iron phosphate), đang trở thành công nghệ chủ đạo trong ngành xe điện toàn cầu nhờ chi phí thấp và độ an toàn cao. Với lợi thế sở hữu chuỗi sản xuất phốt pho - nguyên liệu quan trọng của pin LFP, Hóa chất Đức Giang đang từng bước dịch chuyển sang lĩnh vực năng lượng mới nhằm mở rộng dư địa tăng trưởng dài hạn.

Để hiện thực hóa chiến lược này, doanh nghiệp đã tăng quy mô đầu tư dự án Tổ hợp Hóa chất Đức Giang tại Nghi Sơn (Thanh Hóa). Tổng vốn của dự án được điều chỉnh từ 2.400 tỷ đồng lên 2.900 tỷ đồng , trong đó phần vốn bổ sung được dùng để triển khai giai đoạn 2 với dây chuyền sản xuất pin có công suất thiết kế khoảng 2 triệu kWh mỗi năm.

Tính đến cuối năm 2025, dự án đã giải ngân khoảng 1.378 tỷ đồng , tương đương hơn một nửa tổng mức đầu tư và dự kiến có thể chạy thử từ quý III nếu tiến độ thuận lợi.

Song song với đầu tư hạ tầng, Hóa chất Đức Giang cũng xây dựng đội ngũ nghiên cứu chuyên trách cho lĩnh vực pin. Doanh nghiệp cho biết đã phát triển lực lượng hơn 200 nhân sự tham gia nghiên cứu và phát triển công nghệ pin LFP trong khoảng hai năm qua.

Ngoài ra, tập đoàn đã nắm quyền chi phối tại CTCP Ắc quy Tia Sáng nhằm tận dụng kinh nghiệm sản xuất và rút ngắn lộ trình triển khai mảng pin, qua đó từng bước hoàn thiện chuỗi giá trị từ hóa chất đầu vào đến sản phẩm lưu trữ năng lượng.

Chiến lược mở rộng sang pin xe điện được thúc đẩy trong bối cảnh doanh nghiệp vừa trải qua biến cố pháp lý khi một số thành viên HĐQT, trong đó có bố con Chủ tịch Đào Hữu Huyền, bị khởi tố. Vụ việc khiến một lượng lớn hồ sơ, tài liệu kế toán của doanh nghiệp bị cơ quan điều tra niêm phong, dẫn tới việc kiểm toán báo cáo tài chính năm 2025 chưa thể triển khai đúng kế hoạch.

Trước đó, chỉ sau 2 ngày loạt lãnh đạo cấp cao bị khởi tố, Hóa chất Đức Giang đã phát thông báo triệu tập phiên họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2026 vào ngày 8/5 nhằm kiện toàn bộ máy quản trị. Hiện tại, HĐQT Hóa chất Đức Giang chỉ còn lại 2 người là ông Lưu Bách Đạt - Thành viên HĐQT kiêm Tổng giám đốc và bà Nguyễn Thị Thu Hà - Thành viên HĐQT độc lập. Như vậy, số lượng thành viên HĐQT còn lại ít hơn số lượng tối thiểu theo quy định của pháp luật là 3 thành viên.

Nội dung chính của phiên họp bất thường tới đây là bầu bổ sung 3 thành viên HĐQT cùng các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ.

Về kết quả kinh doanh năm 2025, theo báo cáo tự lập, Hóa chất Đức Giang ghi nhận gần 11.266 tỷ đồng doanh thu thuần, tăng 14% so với năm trước. Lợi nhuận sau thuế tăng nhẹ lên 3.188 tỷ, vượt kế hoạch cả năm. Kết quả cho thấy hoạt động sản xuất cốt lõi vẫn duy trì được đà tăng trưởng nhất định, bất chấp bối cảnh thị trường không ít biến động.

Tính đến cuối tháng 12/2025, Tập đoàn Hóa chất Đức Giang duy trì hệ sinh thái với 3 chi nhánh đặt tại Hưng Yên, Bình Dương (nay là TP.HCM) và Lào Cai, cùng 8 công ty con hoạt động trải rộng từ sản xuất công nghiệp, logistics đến thể thao và bất động sản. Tổng vốn đầu tư vào các công ty con đạt 5.585 tỷ đồng .