Giá vàng thế giới tiếp đà tăng

Giá vàng thế giới tiếp tục tăng trong bối cảnh đồng USD suy yếu và eo biển Hormuz đang "mở cửa hoàn toàn".

Chốt phiên giao dịch 17/4 (giờ Mỹ), giá vàng thế giới giao ngay tăng lên 4.829,4 USD/ounce. Ảnh: Reuters.

Chốt phiên giao dịch 17/4 (giờ Mỹ), giá vàng thế giới giao ngay tăng 41,1 USD lên 4.829,4 USD /ounce, qua đó nâng tổng mức tăng trong tuần lên hơn 2%. Hợp đồng vàng tương lai giao tháng 6 tại Mỹ cũng chốt phiên tăng 1,5% lên 4.879,6 USD /ounce.

Giá vàng bắt đầu phiên giao dịch tuần mới với vùng giá trên 4.700 USD . Đến thứ ba, kim loại quý nhích lên 4.780 USD /ounce và nhanh chóng chạm mốc 4.860 USD /ounce khi đồng USD suy yếu và thị trường theo dõi sát sao cuộc đàm phán giữa Mỹ và Iran. Trong phiên giữa tuần, giá kim quý tiếp tục duy trì ổn định trên 4.800 USD , dù có thời điểm giảm nhẹ xuống 4.760- 4.770 USD /ounce.

Đến ngày 17/4, sau thông tin Iran mở cửa trở lại eo biển Hormuz trong suốt thời gian ngừng bắn, vàng thế giới tăng dựng đứng 84,1 USD lên 4.873,4 USD /ounce, thậm chí có thời điểm tăng hơn 90 USD lên 4.886 USD /ounce.

Đà tăng mạnh của giá vàng đến từ đồng USD trở nên suy yếu sau các phát biểu liên quan đến việc mở lại eo biển Hormuz của Ngoại trưởng Iran Seyed Abbas Araghchi. Đồng USD yếu hơn khiến vàng trở nên hấp dẫn hơn đối với nhà đầu tư nắm giữ các đồng tiền khác, theo Reuters.

Peter Grant, Phó chủ tịch kiêm chiến lược gia kim loại cấp cao tại Zaner Metals, nhận định việc mở lại eo biển là một sự kiện quan trọng. Việc giá dầu quay đầu giảm có thể giúp hạ nhiệt lo ngại lạm phát và khôi phục kỳ vọng cắt giảm lãi suất. Đây đều là yếu tố tích cực cho vàng. Ông cũng cho rằng giá vàng có thể tăng trở lại trên mốc 5.000 USD /ounce trong ngắn hạn.

Trước đó, giá vàng từng giảm hơn 10% sau khi Mỹ và Israel tiến hành không kích Iran vào cuối tháng 2. Chiến sự Trung Đông bùng nổ cũng đẩy giá năng lượng tăng vọt, qua đó làm dấy lên lo ngại lạm phát và khiến thị trường giảm kỳ vọng về việc cắt giảm lãi suất. Do vàng không sinh lãi, kim loại này thường kém hấp dẫn hơn khi chi phí vay tăng cao.

Về tình hình chính trị, Ngoại trưởng Iran cho biết việc tàu thuyền đi qua eo biển Hormuz sẽ tuân theo các tuyến hành trình đã được Tổ chức Cảng và Hàng hải Iran công bố trước đó.

Tổng thống Mỹ Donald Trump cũng cho biết các cuộc đàm phán có thể diễn ra vào cuối tuần này và ông tin rằng một thỏa thuận chấm dứt xung đột Iran sẽ sớm đạt được.

Ở diễn biến khác, các ngân hàng Ấn Độ đã tạm dừng đặt hàng vàng và bạc từ các nhà cung cấp nước ngoài, khiến hàng tấn kim loại bị mắc kẹt tại hải quan do chưa có văn bản chính thức từ chính phủ cho phép nhập khẩu.

Đối với các kim loại khác, giá bạc giao ngay tăng 4,2% lên 81,71 USD /ounce, nâng mức tăng trong tuần lên hơn 7%. Giá bạch kim tăng 1,6% lên 2.118,3 USD /ounce, trong khi palladium cũng tăng 1,6% lên 1.576,15 USD /ounce. Cả 2 kim loại này đều đang hướng tới mức tăng theo tuần.