Vàng thế giới rớt giá

Giá vàng thế giới giảm trong phiên 16/4 (giờ Mỹ) khi thị trường tập trung vào các cuộc đàm phán hòa bình giữa Mỹ và Iran.

Chốt phiên giao dịch 16/4 (giờ Mỹ), giá vàng thế giới giao ngay giảm xuống dưới vùng 4.800 USD/ounce.

Chốt phiên giao dịch 16/4 (giờ Mỹ), giá vàng thế giới giao ngay giảm xuống dưới vùng 4.790 USD /ounce. Hợp đồng vàng tương lai giao tháng 6 tại Mỹ chốt phiên cũng giảm 0,3% xuống 4.808,3 USD /ounce.

Trước đó trong phiên, giá kim quý có thời điểm giao dịch trên vùng 4.830 USD , tuy nhiên giá mặt hàng này nhanh chóng rớt về vùng 4.770 USD /ounce trước khi phục hồi và đi ngang ở vùng giá trên 4.790 USD /ounce trong suốt phiên còn lại.

Trong phiên giao dịch đang diễn ra, giá kim quý thế giới vẫn phổ biến dao động dưới vùng 4.800 USD /ounce, cao hơn 14% so với đáy ghi nhận khoảng nửa tháng trước nhưng vẫn thấp hơn 12% so với đỉnh đầu tháng 3.

Giá kim loại quý này đã giảm gần 10% sau khi Mỹ và Israel phát động chiến dịch quân sự nhằm vào Iran vào cuối tháng 2. Diễn biến này khiến nhà đầu tư lo ngại về lạm phát gia tăng và thanh khoản thị trường suy giảm, theo Reuters.

Ông David Meger, Giám đốc giao dịch kim loại tại High Ridge Futures, nhận định nếu căng thẳng Mỹ - Iran hạ nhiệt hoặc chiến sự chấm dứt, khả năng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) cắt giảm lãi suất trong tương lai sẽ tăng lên và điều này có thể hỗ trợ cho đà tăng của nhóm kim loại quý.

Hiện, thị trường kỳ vọng Mỹ và Iran sẽ đạt được một thỏa thuận hòa bình lâu dài và chấm dứt xung đột, qua đó giúp hạ nhiệt giá năng lượng và giảm áp lực tăng lãi suất. Đây cũng là các yếu tố hỗ trợ cho giá vàng phục hồi trở lại. Các nhà giao dịch đánh giá khoảng 32% khả năng Mỹ sẽ cắt giảm lãi suất trong năm nay.

Mới đây, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết trong một bài đăng trên mạng xã hội rằng một lệnh ngừng bắn sẽ bắt đầu vào lúc 17h (theo giờ bờ Đông), nhằm chấm dứt cuộc xung đột giữa Israel và lực lượng Hezbollah tại Lebanon, lực lượng có liên hệ với Iran, vốn bùng nổ trở lại sau cuộc chiến Mỹ - Israel chống Iran.

Mặt khác, số đơn xin trợ cấp thất nghiệp mới tại Mỹ giảm trong tuần qua, cho thấy thị trường lao động vẫn ổn định. Tuy nhiên, các doanh nghiệp vẫn thận trọng trong tuyển dụng khi cuộc chiến với Iran tiếp tục phủ bóng lên triển vọng kinh tế.

Đối với các kim loại khác, giá bạc giao ngay giảm 1%, xuống còn 78,29 USD /ounce. Thị trường bạc đang hướng tới năm thứ 6 liên tiếp thâm hụt nguồn cung, với 762 triệu ounce đã được rút khỏi kho dự trữ kể từ năm 2021. Điều này làm gia tăng rủi ro thiếu thanh khoản trở lại, dù triển vọng nhu cầu suy yếu.

Trong khi đó, giá bạch kim giảm 0,6% xuống 2.096,2 USD /ounce và palladium giảm 0,7% xuống 1.561,5 USD /ounce.