Giá dầu rơi thẳng đứng, vàng tăng sau tin Iran mở cửa eo biển Hormuz

Giá dầu thô lao dốc trong khi giá vàng tăng mạnh hơn 90 USD, sau khi Ngoại trưởng Iran Seyed Abbas Araghchi tuyên bố eo biển Hormuz đã "hoàn toàn mở cửa".

Trong phiên giao dịch ngày 17/4 (giờ Mỹ), giá dầu thô giảm mạnh xuống dưới 90 USD/thùng. Ảnh: Reuters.

Trong phiên giao dịch ngày 17/4 (giờ Mỹ), giá dầu Brent chuẩn toàn cầu giảm một mạch 13,2% xuống 86,29 USD /thùng. Đây là cú lao dốc mạnh nhất đối với giá dầu Brent kể từ khi chiến sự Trung Đông nổ ra vào cuối tháng 2. Trong những ngày gần đây, giá dầu Brent duy trì giao dịch trên mốc 90 USD /thùng.

Tương tự, giá dầu WTI tại Mỹ cũng giảm mạnh 14,43% xuống 81 USD /thùng, chính thức đánh dấu lần đầu tiên xuống dưới 90 USD /thùng trong hơn 5 tuần qua.

Hợp đồng dầu Brent tiếp đà giảm 10,5% xuống còn 88,95 USD /thùng, còn hợp đồng dầu WTI giảm 11,1% xuống 84,26 USD /thùng.

Ngược lại, trên thị trường kim loại, trong phiên giao dịch cùng ngày, giá vàng thế giới giao ngay tăng dựng đứng 84,1 USD lên 4.873,4 USD /ounce, thậm chí có thời điểm tăng hơn 90 USD lên 4.886 USD /ounce.

Chỉ một ngày trước đó, giá vàng còn giao dịch dưới vùng 4.770 USD /ounce trước khi phục hồi và đi ngang ở vùng giá trên 4.790 USD /ounce trong suốt phiên còn lại.

Không chỉ vàng, thị trường chứng khoán Mỹ cũng bùng nổ khi chỉ số Dow Jones tăng 554,22 điểm (+1,14%) lên 49.136,99 điểm. Chỉ số S&P 500 tăng 54,59 điểm (+0,78%) lên 7.095,87 điểm, thậm chí có thời điểm tăng 1,3% và đánh dấu lần đầu tiên vượt mốc 7.100 điểm; trong khi chỉ số Nasdaq Composite tăng 252,37 điểm (+1,05%) lên 24.355,07 điểm.

Israel và Lebanon đã đạt được thỏa thuận ngừng bắn kéo dài 10 ngày, bắt đầu từ 17h tối 16/4 (giờ địa phương). Israel trước đó đã tiến hành chiến dịch quân sự tại Lebanon nhằm vào Hezbollah, lực lượng vũ trang được Iran hậu thuẫn. Cuộc xung đột này đã cản trở các nỗ lực đàm phán của Mỹ với Iran.

Sau thông báo ngừng bắn giữa Israel và Lebanon, Iran cho biết họ sẽ mở lại eo biển Hormuz cho hoạt động vận tải.

Dù vậy, trên mạng xã hội X, Ngoại trưởng Iran Seyed Abbas Araghchi nói rằng các tàu đi qua tuyến hàng hải quan trọng này phải di chuyển theo "lộ trình phối hợp" do cơ quan hàng hải Iran quy định, theo CNBC.

Đáp lại, ông Trump cảm ơn Iran vì đã mở lại eo biển trong một bài đăng trên Truth Social. Tuy nhiên, ở một bài đăng khác, ông cho biết lệnh phong tỏa hải quân của Mỹ đối với các cảng của Iran vẫn sẽ được duy trì ở mức "toàn diện" cho đến khi hai bên đạt được thỏa thuận.

Ông Trump cho biết Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu và Tổng thống Lebanon Joseph Aoun sẽ được mời tới Nhà Trắng cho cuộc đối thoại mà theo ông mô tả là cuộc đàm phán thực chất đầu tiên giữa hai nước kể từ năm 1983.

Về vấn đề trên, Bộ Ngoại giao Mỹ cũng thông báo cả 2 bên đều hướng tới việc tạo điều kiện cho một nền hòa bình lâu dài, bao gồm công nhận chủ quyền lẫn nhau. Nỗ lực này bao gồm việc tăng cường an ninh biên giới và tái khẳng định quyền tự vệ của Israel. Đồng thời, cơ quan này cũng lưu ý những lo ngại chung về việc các nhóm vũ trang ngoài nhà nước có thể làm suy yếu chủ quyền của Lebanon.

Trước thông tin eo biển Hormuz được mở cửa trở lại, các nhà giao dịch trên thị trường hợp đồng lãi suất của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) cũng điều chỉnh kỳ vọng, từ việc cho rằng ngân hàng trung ương sẽ giữ nguyên chính sách đến tận năm 2027 sang khả năng nối lại chu kỳ cắt giảm lãi suất vào cuối năm nay.