Giá dầu thô lao dốc

Giá dầu thô giảm sau khi ông Trump cho rằng cuộc chiến tại Iran sẽ sớm kết thúc, trong khi lệnh ngừng bắn giữa Israel và Lebanon có thể giúp nguồn cung được cải thiện.

Trong phiên giao dịch 16/4 (giờ Mỹ), giá dầu Brent chuẩn toàn cầu giảm hơn 1% xuống 98,3 USD /thùng, thậm chí có thời điểm rớt xuống còn 91 USD /thùng. Trong khi đó, giá dầu WTI tại Mỹ cũng giảm 1,4% xuống 93,3 USD /thùng.

Như vậy, sau nhiều ngày neo giá trên 100 USD /thùng, đến nay cả dầu thô Brent và WTI đều đã giảm xuống dưới mốc quan trọng này.

Hợp đồng tương lai dầu Brent cũng tiếp đà giảm 1,11% xuống 98,36 USD /thùng; còn hợp đồng dầu WTI giảm 1,45%, xuống còn 93,32 USD /thùng, qua đó thu hẹp mức tăng trong phiên liền trước.

Giá dầu đã tăng tới 50% trong tháng 3 và chỉ mới giảm xuống dưới mốc 100 USD /thùng gần đây. Tuy nhiên, giá dầu vẫn duy trì quanh vùng 90 USD trong tuần này.

Mới đây, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết Tehran đã đề xuất không sở hữu vũ khí hạt nhân trong hơn 20 năm. "Chúng ta sẽ chờ xem điều gì xảy ra. Nhưng tôi nghĩ chúng ta đang rất gần với việc đạt được một thỏa thuận với Iran", ông Trump nói với các phóng viên bên ngoài Nhà Trắng.

Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết cả 2 bên đều hướng tới việc tạo dựng các điều kiện cho một nền hòa bình lâu dài, bao gồm việc công nhận chủ quyền lẫn nhau. Cơ quan này cũng cho biết nỗ lực đó bao gồm việc tăng cường an ninh biên giới và tái khẳng định quyền tự vệ của Israel, theo CNBC.

Đáng chú ý, chiến dịch quân sự của Israel tại Lebanon là một trở ngại lớn đối với nỗ lực đạt được thỏa thuận hòa bình mà ông Trump theo đuổi nhằm chấm dứt cuộc chiến với Iran.

Các nhà đàm phán Mỹ và Iran đã hạ thấp kỳ vọng về một thỏa thuận hòa bình toàn diện, thay vào đó cả 2 nước đang hướng tới một bản ghi nhớ tạm thời nhằm ngăn chặn xung đột diễn biến phức tạp hơn, theo nguồn tin của Reuters.

Tuy giá dầu có xu hướng giảm trong những ngày gần đây, các nhà phân tích của ING nhận định thị trường dầu vật chất đang ngày càng thắt chặt khi dòng chảy dầu qua eo biển Hormuz vẫn chưa được khôi phục. Ngay cả khi tính đến việc chuyển hướng đường ống dẫn dầu, ING ước tính khoảng 13 triệu thùng/ngày nguồn cung đã bị gián đoạn và con số này có thể còn tăng thêm nếu Mỹ áp đặt lệnh phong tỏa.