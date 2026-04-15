Giá dầu thô giảm sâu

Giá dầu thô giảm khi thị trường kỳ vọng các cuộc đàm phán hòa bình giữa Mỹ và Iran có thể được nối lại, qua đó giải phóng nguồn cung từ khu vực Trung Đông.

Trong phiên giao dịch 14/4 (giờ Mỹ), giá dầu Brent và WTI đồng loạt lao dốc mạnh. Ảnh: Reuters.

Trong phiên giao dịch ngày 14/4 (giờ Mỹ), giá dầu Brent chuẩn toàn cầu giảm 0,2% xuống 94,5 USD /thùng, thậm chí có thời điểm giảm sâu 2% xuống 92,3 USD /thùng. Trong khi đó, giá dầu WTI tại Mỹ giảm 0,65% xuống 90,7 USD /thùng, có lúc chỉ 88 USD /thùng.

Hợp đồng tương lai dầu Brent giảm 0,55%, xuống còn 94,27 USD /thùng, sau khi đã giảm 4,6% trong phiên trước. Tương tự, hợp đồng tương lai dầu WTI cũng giảm 1,1%, xuống 90,24 USD /thùng, tiếp nối đà giảm 8% ở phiên trước đó.

Về tình hình địa chính trị, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết hôm 14/4 (giờ Mỹ) rằng các cuộc đàm phán nhằm chấm dứt xung đột giữa Mỹ-Israel và Iran có thể được nối lại tại Pakistan trong vài ngày tới, sau khi các cuộc thương lượng cuối tuần trước đổ vỡ khiến Washington áp đặt lệnh phong tỏa các cảng của Iran.

Diễn biến trên làm gia tăng kỳ vọng rằng các cuộc đàm phán có thể giúp giải quyết xung đột và nối lại dòng chảy dầu thô và nhiên liệu, theo Reuters.

Cuộc chiến diễn ra hơn một tháng qua đã khiến eo biển Hormuz, tuyến đường vận chuyển quan trọng đối với dầu thô và các sản phẩm tinh chế từ Vùng Vịnh đến người mua toàn cầu, đặc biệt là ở châu Á và châu Âu, bị đóng cửa.

Dù có lệnh ngừng bắn kéo dài 2 tuần, hoạt động vận chuyển qua eo biển này vẫn chưa hoàn toàn được nối lại, với lưu lượng chỉ một phần nhỏ so với khoảng 130 tàu đi qua mỗi ngày trước khi chiến sự nổ ra.

Schork Group nhận định trong một báo cáo rằng mặc dù các thông tin ngoại giao cho thấy khả năng nối lại đàm phán Mỹ - Iran và thậm chí có thể tạm thời nới lỏng hạn chế vận chuyển, thị trường trên thực tế vẫn đang định giá rủi ro gián đoạn nguồn cung, thay vì kỳ vọng quay trở lại trạng thái cân bằng.

Thị trường có thể tiếp tục mất thêm nguồn cung khi 2 quan chức chính quyền Mỹ nói với Reuters rằng Washington sẽ không gia hạn miễn trừ 30 ngày đối với các lệnh trừng phạt dầu mỏ Iran trên biển, vốn sẽ hết hạn trong tuần này.

Hiện, các nhà đầu tư đang theo dõi dữ liệu tồn kho dầu chính thức của Mỹ do Cơ quan Thông tin Năng lượng (EIA) công bố. Các nguồn tin thị trường dẫn số liệu từ Viện Dầu khí Mỹ (API) cho biết tồn kho dầu thô của Mỹ đã tăng tuần thứ 3 liên tiếp.