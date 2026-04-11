Giá dầu vừa có tuần giảm mạnh nhất từ 2022

Giá dầu thô ghi nhận mức giảm theo tuần mạnh nhất kể từ năm 2022, trước các cuộc đàm phán giữa Mỹ và Iran nhằm đạt được một lệnh ngừng bắn lâu dài.

Chốt phiên giao dịch ngày 10/4 (giờ Mỹ), giá dầu Brent và dầu WTI đều giảm sâu dưới 100 USD/thùng.

Chốt phiên giao dịch ngày 10/4 (giờ Mỹ), giá dầu Brent chuẩn toàn cầu giảm 1,5% xuống 94,45 USD /thùng. Trong khi đó, giá dầu WTI tại Mỹ cũng giảm mạnh 2,3% xuống 95,63 USD /thùng.

Xét trên biểu đồ giá hàng ngày, giá dầu Brent mở đầu tuần với mốc giao dịch trên 100 USD /thùng. Đến khi Mỹ thông báo sẽ ngừng các cuộc tấn công vào Iran trong vòng 2 tuần, dầu Brent rơi một mạch xuống 91 USD /thùng và trong các ngày sau đó chỉ giao dịch quanh vùng giá 93- 95 USD .

Tương tự, giá dầu WTI cũng trải qua tuần giao dịch biến động khi lao dốc từ vùng 115 USD /thùng xuống 94 USD /thùng. Dù các ngày sau đó dầu WTI có tăng nhẹ trở lại nhưng vẫn ở vùng giá thấp, chủ yếu dao động quanh 95- 97 USD /thùng.

Bên cạnh đó, hợp đồng tương lai dầu Brent chốt phiên giảm 0,8%, xuống còn 95,2 USD /thùng, khép lại tuần với mức giảm 12,7%. Đà giảm này diễn ra sau làn sóng bán tháo mạnh khi Iran và Mỹ đồng ý lệnh ngừng bắn kéo dài 2 tuần. Đây là mức giảm theo tuần mạnh nhất của Brent kể từ tháng 8/2022, theo Reuters.

Còn hợp đồng tương lai dầu WTI giảm 1,3%, xuống 96,57 USD /thùng. Tính trong một tuần, hợp đồng loại dầu này đã giảm 13,4%, mức lớn nhất kể từ tháng 4/2020 trong giai đoạn phong tỏa vì đại dịch.

Các nhà phân tích của Commerzbank cho biết vấn đề then chốt đối với thị trường dầu nằm ở việc liệu hoạt động vận chuyển qua eo biển Hormuz có được nối lại hay không. Cho đến nay, thị trường vẫn chưa có dấu hiệu nào cho thấy điều này xảy ra. Nếu nguồn cung dầu từ Vịnh Ba Tư tiếp tục bị gián đoạn, giá dầu nhiều khả năng sẽ tăng trở lại.

Một quan chức tại Tehran chia sẻ Iran muốn thu phí đối với các tàu đi qua eo biển trong khuôn khổ một thỏa thuận hòa bình. Tuy nhiên, các lãnh đạo phương Tây và cơ quan hàng hải của Liên Hợp Quốc đã phản đối ý tưởng này.

Tuyến vận chuyển dầu khí quan trọng này gần như bị đóng cửa do xung đột bắt đầu từ ngày 28/2, khi Mỹ và Israel tiến hành không kích Iran. Hơn 60 cơ sở hạ tầng năng lượng trên khắp khu vực Vùng Vịnh đã bị tấn công bằng drone và tên lửa.

Lưu lượng tàu qua eo biển này vẫn dưới 10% so với mức bình thường, khi Tehran cảnh báo các tàu phải di chuyển trong vùng lãnh hải của mình. Dữ liệu theo dõi tàu cho thấy phần lớn các tàu đi qua trong ngày qua có liên quan đến Iran.

Báo cáo của Cơ quan Thông tin Năng lượng Mỹ (EIA) chỉ ra rằng các nhà sản xuất Trung Đông đã cắt giảm khoảng 7,5 triệu thùng/ngày sản lượng dầu trong tháng 3 do hạn chế về khả năng lưu trữ và con số này dự kiến tăng lên 9,1 triệu thùng/ngày trong tháng 4.

Mặt khác, cú sốc lớn đối với sản lượng dầu toàn cầu từ cuộc xung đột Iran có thể khiến thị trường dầu chuyển sang trạng thái thiếu hụt nguồn cung trong năm nay, đảo ngược hoàn toàn các dự báo trước đó về dư cung. Tuy vậy, các nhà sản xuất Trung Đông đã yêu cầu các nhà máy lọc dầu châu Á nộp kế hoạch nhận dầu cho tháng 4 và 5, nhằm chuẩn bị cho việc nối lại vận chuyển qua eo biển Hormuz trong tương lai.