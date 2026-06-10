Ôm 'cục đắng' vì mua bạc, 5 tháng lỗ gần 60 triệu/kg

Sau hơn 5 tháng kể từ khi lập đỉnh lịch sử, giá bạc trong nước đã giảm tới 57 triệu đồng/kg, kéo những nhà đầu tư mua ở vùng giá cao rơi vào cảnh thua lỗ gần 60 triệu đồng/kg.

Giá bạc trong nước giảm sâu khiến nhà đầu tư thua lỗ đậm. Ảnh: Việt Linh.

Trong phiên giao dịch hôm nay, giá bạc trong nước tiếp tục lao dốc tại hầu hết doanh nghiệp, với mức giảm lên tới 130.000 đồng/lượng.

Giá bạc chính thức thủng đáy năm

Sau điều chỉnh, giá bạc miếng Phú Quý được niêm yết ở mức 2,43 - 2,5 triệu đồng/lượng (mua - bán); giá bạc miếng của Sacombank giao dịch quanh 2,49 - 2,6 triệu/lượng; bạc miếng Ancarat giảm còn 2,45 - 2,51 triệu/lượng, trong khi bạc miếng DOJI được niêm yết ở mức 2,45 - 2,53 triệu đồng mỗi lượng.

Đáng chú ý, phân khúc bạc thỏi kg ghi nhận mức giảm sâu hơn, với biên độ lên tới hơn 3 triệu đồng mỗi kg. Hiện giá bạc thỏi Phú Quý được giao dịch ở mức 64,69 - 66,69 triệu đồng/kg; bạc thỏi Ancarat ở mức 65,36 - 67,1 triệu đồng/kg; còn bạc thỏi Sacombank được niêm yết tại 66,32 - 68,4 triệu đồng/kg.

Diễn biến giảm giá mạnh hôm nay đã kéo giá bạc trong nước từ mức đỉnh lịch sử 123,68 triệu đồng/kg ngày 29/1 xuống chỉ còn quanh 67 triệu đồng/kg trong phiên hôm nay, chính thức thủng đáy từ đầu năm.

Như vậy, chỉ trong hơn 5 tháng, giá bạc trong nước đã "bốc hơi" khoảng 57 triệu đồng/kg.

Trong bối cảnh chênh lệch giá mua - bán hiện vẫn được các doanh nghiệp duy trì quanh mốc 2 triệu đồng/kg, những người mua bạc ở vùng đỉnh hồi cuối tháng 1 hiện đã lỗ tới gần 59 triệu đồng/kg.

Trên thị trường quốc tế, giá bạc giao ngay hiện giao dịch quanh mức 64 USD /ounce, giảm gần 2% so với giá chốt phiên liền trước. Trước đó, vào cuối tháng 1, bạc thế giới từng lập đỉnh ở mức 121 USD /ounce. So với vùng đỉnh này, giá bạc hiện đã giảm tới 57 USD /ounce, tương đương mất gần một nửa giá trị.

Vì sao giá bạc lao dốc?

Trao đổi với Tri Thức - Znews, các chuyên gia phân tích của Tập đoàn Phú Quý cho rằng đà giảm của bạc trong nước chủ yếu phản ánh xu hướng suy yếu trên thị trường thế giới.

Theo các chuyên gia, giá bạc quốc tế đang chịu áp lực kép từ những bất ổn địa chính trị và kỳ vọng chính sách tiền tệ của Mỹ. Việc các cuộc đàm phán giữa Mỹ và Iran chưa đạt được tiến triển mới làm dấy lên lo ngại giá dầu duy trì ở mức cao, kéo theo nguy cơ lạm phát gia tăng trở lại.

Trong khi đó, báo cáo việc làm tháng 5 của Mỹ tích cực hơn dự báo cho thấy nền kinh tế nước này vẫn duy trì sức chống chịu tương đối tốt. Điều này khiến thị trường giảm kỳ vọng về khả năng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) sớm hạ lãi suất. Thay vào đó, giới đầu tư đang nghiêng về kịch bản Fed giữ lãi suất ở mức cao lâu hơn, thậm chí không loại trừ khả năng tiếp tục thắt chặt nếu áp lực lạm phát quay trở lại.

Trong tuần này, tâm điểm chú ý của thị trường bạc sẽ tập trung vào hai yếu tố chính gồm tiến trình đàm phán Mỹ - Iran và dữ liệu lạm phát của Mỹ. Do đó, báo cáo chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 5 của Mỹ sẽ là dữ liệu được giới đầu tư đặc biệt theo dõi. Nếu lạm phát tiếp tục tăng mạnh như dự báo, áp lực lên Fed sẽ gia tăng, qua đó hỗ trợ đồng USD và lợi suất trái phiếu Chính phủ Mỹ, những yếu tố thường gây bất lợi cho các tài sản không sinh lãi như bạc.

"Nếu giá bạc không sớm phục hồi trở lại trên mốc 71 USD /ounce, áp lực giảm có thể tiếp tục mở rộng về vùng hỗ trợ sâu hơn quanh 62 USD /ounce. Ngược lại, nếu xuất hiện nhịp hồi kỹ thuật, vùng 71 USD /ounce sẽ là ngưỡng kháng cự gần nhất cần theo dõi", các chuyên gia của Phú Quý nhận định.