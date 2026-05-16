Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Kinh doanh

Giá vàng bạc tiếp tục giảm

  • Thứ bảy, 16/5/2026 12:19 (GMT+7)
  • 4 giờ trước

Sáng nay (16/5), giá vàng trong nước tiếp tục giảm, mất mốc 164 triệu đồng/lượng. Giá bạc giảm sâu thêm 2 triệu đồng/kg so với hôm qua.

Vào lúc 9h, Công ty Vàng bạc Đá quý Sài Gòn, DOJI, Phú Quý và Bảo Tín Minh Châu đồng loạt niêm yết giá vàng miếng SJC ở mức 160,5-163,5 triệu đồng/lượng mua vào - bán ra, giảm nửa triệu đồng/lượng so với sáng qua.

Giá vàng nhẫn cũng giảm ở mức tương đương. Theo đó, vàng nhẫn Phú Quý, DOJI, Bảo Tín Minh Châu cùng niêm yết 160,5-163,5 triệu đồng/lượng.

Đây là phiên giảm tiếp theo của thị trường vàng trong nước sau chuỗi ngày biến động mạnh theo xu hướng đi xuống của giá vàng thế giới.


vang bac anh 1

Giá vàng lùi về quanh mốc 163 triệu đồng/lượng.

Cùng thời điểm, giá vàng thế giới niêm yết 4.539 USD/ounce, giảm 73 USD so với sáng qua.

Trong khi đó, giá bạc tiếp tục lao dốc mạnh hơn vàng. Theo đó, bạc thỏi Phú Quý, DOJI có giá 77 triệu đồng/kg, giảm 5 triệu đồng/kg so với sáng qua. Chỉ trong vòng 2 ngày qua, giá bạc giảm 11 triệu đồng/kg.

Theo giới kinh doanh, ngoài tác động từ xu hướng giảm của giá bạc thế giới, nguyên nhân chính khiến bạc lao dốc mạnh là do nhiều nhà đầu tư tranh thủ bán ra chốt lời khi mua được vùng giá thấp.

Trên thị trường tiền tệ, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam công bố tỷ giá trung tâm ở mức 25.131 đồng/USD.

Tại Vietcombank, giá USD được niêm yết ở mức 26.107 - 26.387 đồng/USD (mua vào - bán ra). Giá USD tự do quanh mức 26.428 - 26.528 đồng/USD.

Giá vàng bạc tăng, dầu thô 'sập' mạnh

Giá vàng thế giới bật tăng hơn 100 USD, trong khi dầu thô giảm mạnh sau khi Tổng thống Donald Trump cho biết Mỹ sẽ tạm dừng nỗ lực hộ tống hải quân tại eo biển Hormuz.

17:54 6/5/2026

Quỹ vàng, bạc lớn nhất thế giới đua bán tháo

Các quỹ vàng, bạc liên tục bán ròng hàng chục tấn kim loại quý trong các phiên gần đây, khi nhà đầu tư tranh thủ chốt lời sau giai đoạn giá tăng và tình hình Trung Đông rơi vào bế tắc.

16:19 1/5/2026

'Cá mập' gom mạnh vàng, bạc sau chuỗi bán tháo

Các "cá mập" đã gom mạnh vàng, bạc sau chuỗi ngày liên tục bán tháo hàng chục tấn kim loại. Động thái này diễn ra sau khi giá vàng bạc tiếp đà tăng mạnh.

21:19 15/4/2026

https://tienphong.vn/gia-vang-bac-tiep-tuc-giam-post1843738.tpo

Ngọc Mai/ Tiền Phong

vàng bạc Phú Quý DOJI Bảo Tín Minh Châu Vàng miếng SJC Giá vàng

    Đọc tiếp

    Bạn có thể quan tâm

    XEM NHIỀU

    Xem thêm

    Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

    Từ chối Đồng ý