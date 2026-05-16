Vingroup sắp khởi công dự án mở rộng đường hơn 6 tỷ USD

  • Thứ bảy, 16/5/2026 13:49 (GMT+7)
Vingroup dự kiến khởi công dự án mở rộng quốc lộ 1A, đoạn từ đường Vành đai 1 đến nút giao Cầu Giẽ, vào ngày 19/5 tới.

Theo kế hoạch, ngày 19/5 tới, Tập đoàn Vingroup sẽ khởi công dự án trục không gian quốc lộ 1A dài 36,3 km gắn với chỉnh trang, tái thiết đô thị.

Trước đó, tại kỳ họp thứ hai hôm 11/5, với 100% đại biểu có mặt tán thành, HĐND TP Hà Nội đã thông qua Nghị quyết phê duyệt chủ trương đầu tư dự án này theo phương thức đối tác công tư (PPP), loại hợp đồng xây dựng - chuyển giao (BT), đoạn từ đường Vành đai 1 đến nút giao Cầu Giẽ.

Dự án có chiều dài khoảng 36,3 km, điểm đầu tại khu vực nút giao hầm Kim Liên (Vành đai 1), phường Kim Liên - Bạch Mai, điểm cuối tại Cầu Giẽ thuộc xã Chuyên Mỹ. Tổng diện tích sử dụng đất của dự án vào khoảng 337 ha.

Mặt cắt ngang của tuyến đường sẽ được nâng lên 90 m, tức gần gấp đôi một số đoạn hiện hữu. Sau khi hoàn thành dự kiến vào 2027, tuyến chính của quốc lộ sẽ có 10 làn xe, đường song hành hai bên tuyến chính là 6 làn xe.

Dự án có tổng mức đầu tư khoảng 162.000 tỷ đồng. Liên danh nhà đầu tư thực hiện gồm Tập đoàn Vingroup - Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển bất động sản Cuộc Sống Mới - Công ty TNHH Thương mại tổng hợp Hoàng Vân - CTCP nghiên cứu đầu tư và phát triển Tương lai.

Theo phương án được thông qua sáng nay, quỹ đất dự kiến thanh toán hợp đồng BT cho nhà đầu tư có diện tích khoảng 1.141 ha.

Dự án được thực hiện với mục tiêu xây dựng một tuyến đường hiện đại, đáp ứng nhu cầu giao thông vận tải trong tương lai giữa khu vực trung tâm thành phố Hà Nội với các đại đô thị (Ocean Park, Trump Organization, Khu đô thị Olympic, Đô thị Phú Xuyên, Sun Urban City...), cũng như kết nối Thủ đô Hà Nội với các tỉnh phía Nam và vùng duyên hải, góp phần chỉnh trang và tái thiết đô thị dọc tuyến quốc lộ 1A, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội khu vực dự án đi qua.

Đồng thời, khi dự án hoàn thành sẽ đáp ứng nhu cầu vận tải theo hướng Bắc - Nam, góp phần hoàn thiện mạng lưới giao thông đường bộ của thành phố theo Quy hoạch tổng thể Thủ đô tầm nhìn 100 năm.

Dự án dự kiến hoàn thành trong năm 2027.

Thủy Tiên

  Tập đoàn Vingroup

    Tập đoàn Vingroup

    Tiền thân Tập đoàn Vingroup là Tập đoàn Technocom thành lập tại Ukraine trong lĩnh vực thực phẩm. Từ năm 2000, Vingroup đầu tư về Việt Nam và trở thành nhà phát triển bất động sản lớn nhất trong nước. Hiện công ty phát triển nhiều lĩnh vực khác như sản xuất ôtô, điện thoại, y tế, giáo dục…

    • Thành lập: 1993
    • Sáng lập: Phạm Nhật Vượng và cộng sự
    • Mã cổ phiếu: VIC

