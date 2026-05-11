Hà Nội duyệt chủ trương mở rộng quốc lộ 1A do Vingroup đầu tư

Dự án mở rộng quốc lộ 1A (đoạn từ Vành đai 1 đến nút giao Cầu Giẽ) dài khoảng 36,3 km, tổng mức đầu tư khoảng 162.000 tỷ đồng,

Sáng 11/5, tại kỳ họp thứ hai, với 100% đại biểu có mặt tán thành, HĐND TP Hà Nội đã thông qua Nghị quyết phê duyệt chủ trương đầu tư dự án trục không gian quốc lộ 1A gắn với chỉnh trang và tái thiết đô thị theo phương thức đối tác công tư (PPP), loại hợp đồng xây dựng - chuyển giao (BT), đoạn từ đường Vành đai 1 đến nút giao Cầu Giẽ.

Dự án có chiều dài khoảng 36,3 km, điểm đầu tại khu vực nút giao hầm Kim Liên (Vành đai 1), phường Kim Liên - Bạch Mai, điểm cuối tại Cầu Giẽ thuộc xã Chuyên Mỹ. Tổng diện tích sử dụng đất của dự án vào khoảng 337 ha.

Mặt cắt ngang của tuyến đường sẽ được nâng lên 90 m, tức gần gấp đôi một số đoạn hiện hữu. Sau khi hoàn thành dự kiến vào 2027, tuyến chính của quốc lộ sẽ có 10 làn xe, đường song hành hai bên tuyến chính là 6 làn xe.

Dự án có tổng mức đầu tư khoảng 162.000 tỷ đồng . Liên danh nhà đầu tư thực hiện gồm Tập đoàn Vingroup - Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển bất động sản Cuộc Sống Mới - Công ty TNHH Thương mại tổng hợp Hoàng Vân - CTCP nghiên cứu đầu tư và phát triển Tương lai.

Theo phương án được thông qua sáng nay, quỹ đất dự kiến thanh toán hợp đồng BT cho nhà đầu tư có diện tích khoảng 1.141 ha.

Trong đó, diện tích lấy tại khu đô thị mới Liên Hà (xã Thư Lâm) khoảng 464 ha; khu đô thị mới Bắc Hồng (thuộc các xã Nội Bài, Quang Minh và Phúc Thịnh) khoảng 354 ha; khu đô thị mới Yên Thường (xã Đông Anh, Phù Đổng) khoảng 322 ha.

Dự án được thực hiện với mục tiêu xây dựng một tuyến đường hiện đại, đáp ứng nhu cầu giao thông vận tải trong tương lai giữa khu vực trung tâm thành phố Hà Nội với các đại đô thị (Ocean Park, Trump Organization, Khu đô thị Olympic, Đô thị Phú Xuyên, Sun Urban City...), cũng như kết nối Thủ đô Hà Nội với các tỉnh phía Nam và vùng duyên hải, góp phần chỉnh trang và tái thiết đô thị dọc tuyến quốc lộ 1A, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội khu vực dự án đi qua.

Đồng thời, khi dự án hoàn thành sẽ đáp ứng nhu cầu vận tải theo hướng Bắc - Nam, góp phần hoàn thiện mạng lưới giao thông đường bộ của thành phố theo Quy hoạch tổng thể Thủ đô tầm nhìn 100 năm.

Theo kế hoạch của thành phố, dự án sẽ được khởi công ngày 19/5.