Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Kinh doanh

Vingroup muốn chi 6 tỷ USD làm trục không gian 36 km dọc Quốc lộ 1A

  • Thứ bảy, 18/4/2026 15:41 (GMT+7)
Vingroup đề xuất làm trục không gian hơn 36 km dọc Quốc lộ 1A, tổng vốn gần 158.000 tỷ đồng, kết nối trung tâm Hà Nội với cửa ngõ phía nam, triển khai theo phương thức PPP, hợp đồng BT.

Tuyến Quốc lộ 1A đoạn qua Ngọc Hồi hiện tại. Ảnh: Đinh Hà.

Báo cáo đánh giá tác động môi trường (ĐTM) của phân kỳ 1 dự án trục không gian Quốc lộ 1A theo hình thức PPP vừa được công bố, cho thấy tuyến đường dài khoảng 36,3 km, với tổng diện tích sử dụng đất khoảng 337 ha.

Dự án do Vingroup đề xuất đầu tư theo hợp đồng xây dựng - chuyển giao (BT). Tuyến được định hướng là một phần của trục không gian Quốc lộ 1A, kết nối khu vực trung tâm Hà Nội với các tỉnh phía Nam và khu vực duyên hải, đồng thời đáp ứng nhu cầu vận tải Bắc - Nam.

Theo báo cáo, điểm đầu tuyến nằm tại nút giao Vành đai 1, khu vực đường Lê Duẩn (các phường Bạch Mai, Kim Liên), trong khi điểm cuối khớp nối với cầu Giẽ, thuộc xã Chuyên Mỹ.

Toàn tuyến đi qua nhiều khu vực đông dân cư như Phương Liệt, Tương Mai, Định Công, Hoàng Mai, Hoàng Liệt, Yên Sở, Thanh Trì, Ngọc Hồi, Thường Tín, Hồng Vân, Thượng Phúc, Chương Dương, Phú Xuyên và Đại Xuyên.

Tuyến đường có mặt cắt ngang tối đa 90 m, gồm đường chính và lề an toàn rộng khoảng 39,5 m; dải phân cách khoảng 9,5 m; hệ thống đường gom và lề an toàn khoảng 23 m; cùng vỉa hè hai bên tổng cộng khoảng 18 m.

Tổng mức đầu tư riêng phân kỳ 1 ước tính khoảng 157.931 tỷ đồng (xấp xỉ 6 tỷ USD). Nhà đầu tư dự kiến tự thu xếp toàn bộ nguồn vốn, trong đó vốn chủ sở hữu chiếm 15%, phần còn lại là vốn vay và các nguồn huy động hợp pháp khác.

Theo đề xuất, công tác giải phóng mặt bằng sẽ triển khai từ quý II đến quý IV năm nay, dự án dự kiến đưa vào vận hành trong quý IV/2027.

Tổng thể dự án Trục không gian Quốc lộ 1A gắn với chỉnh trang và tái thiết đô thị theo phương thức đối tác công tư (PPP), loại hợp đồng xây dựng - chuyển giao (BT), được chia thành hai phân kỳ đầu tư. Trong đó, phân kỳ 1 là đoạn từ Vành đai 1 đến nút giao cầu Giẽ, dài khoảng 36,3 km và cũng là phần đang được đề xuất triển khai trước.

Phân kỳ 2 là đoạn còn lại từ đường Điện Biên Phủ đến Vành đai 1, dài khoảng 2,5 km, với mặt cắt ngang 50 m, hoàn thiện kết nối tuyến vào khu vực trung tâm. Toàn tuyến được xếp vào công trình đường đô thị cấp đặc biệt, với tốc độ thiết kế 80 km/h.

Tri Thức - Znews giới thiệu độc giả Tủ sách kiến thức kinh tế với đa dạng cuốn sách, câu chuyện trong lĩnh vực kinh doanh, kinh tế. Những cuốn sách, câu chuyện trong Tủ sách không đơn thuần là những tác phẩm của tri thức mà còn chứa đựng bí quyết, kinh nghiệm quý báu từ các tác giả, nhà quản lý có uy tín và kinh nghiệm lâu năm trong ngành.

Đọc sách không chỉ giúp tiếp cận những kiến thức mới mà còn giúp mở rộng tầm nhìn và phát triển bản thân. Tủ sách kiến thức kinh tế mong muốn lan tỏa tri thức trong lĩnh vực kinh doanh, đồng thời phát triển văn hóa đọc cho người Việt.

Thủy Tiên

quốc lộ 1a Hà Nội Vingroup vingroup mở rộng quốc lộ dự án của vingroup

  Tập đoàn Vingroup

    Tập đoàn Vingroup

    Tiền thân Tập đoàn Vingroup là Tập đoàn Technocom thành lập tại Ukraine trong lĩnh vực thực phẩm. Từ năm 2000, Vingroup đầu tư về Việt Nam và trở thành nhà phát triển bất động sản lớn nhất trong nước. Hiện công ty phát triển nhiều lĩnh vực khác như sản xuất ôtô, điện thoại, y tế, giáo dục…

    • Thành lập: 1993
    • Sáng lập: Phạm Nhật Vượng và cộng sự
    • Mã cổ phiếu: VIC

Đọc tiếp

Bạn có thể quan tâm

XEM NHIỀU

Xem thêm

Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

Từ chối Đồng ý