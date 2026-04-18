Vingroup muốn chi 6 tỷ USD làm trục không gian 36 km dọc Quốc lộ 1A

Vingroup đề xuất làm trục không gian hơn 36 km dọc Quốc lộ 1A, tổng vốn gần 158.000 tỷ đồng, kết nối trung tâm Hà Nội với cửa ngõ phía nam, triển khai theo phương thức PPP, hợp đồng BT.

Tuyến Quốc lộ 1A đoạn qua Ngọc Hồi hiện tại. Ảnh: Đinh Hà.

Báo cáo đánh giá tác động môi trường (ĐTM) của phân kỳ 1 dự án trục không gian Quốc lộ 1A theo hình thức PPP vừa được công bố, cho thấy tuyến đường dài khoảng 36,3 km, với tổng diện tích sử dụng đất khoảng 337 ha.

Dự án do Vingroup đề xuất đầu tư theo hợp đồng xây dựng - chuyển giao (BT). Tuyến được định hướng là một phần của trục không gian Quốc lộ 1A, kết nối khu vực trung tâm Hà Nội với các tỉnh phía Nam và khu vực duyên hải, đồng thời đáp ứng nhu cầu vận tải Bắc - Nam.

Theo báo cáo, điểm đầu tuyến nằm tại nút giao Vành đai 1, khu vực đường Lê Duẩn (các phường Bạch Mai, Kim Liên), trong khi điểm cuối khớp nối với cầu Giẽ, thuộc xã Chuyên Mỹ.

Toàn tuyến đi qua nhiều khu vực đông dân cư như Phương Liệt, Tương Mai, Định Công, Hoàng Mai, Hoàng Liệt, Yên Sở, Thanh Trì, Ngọc Hồi, Thường Tín, Hồng Vân, Thượng Phúc, Chương Dương, Phú Xuyên và Đại Xuyên.

Tuyến đường có mặt cắt ngang tối đa 90 m, gồm đường chính và lề an toàn rộng khoảng 39,5 m; dải phân cách khoảng 9,5 m; hệ thống đường gom và lề an toàn khoảng 23 m; cùng vỉa hè hai bên tổng cộng khoảng 18 m.

Tổng mức đầu tư riêng phân kỳ 1 ước tính khoảng 157.931 tỷ đồng (xấp xỉ 6 tỷ USD ). Nhà đầu tư dự kiến tự thu xếp toàn bộ nguồn vốn, trong đó vốn chủ sở hữu chiếm 15%, phần còn lại là vốn vay và các nguồn huy động hợp pháp khác.

Theo đề xuất, công tác giải phóng mặt bằng sẽ triển khai từ quý II đến quý IV năm nay, dự án dự kiến đưa vào vận hành trong quý IV/2027.

Tổng thể dự án Trục không gian Quốc lộ 1A gắn với chỉnh trang và tái thiết đô thị theo phương thức đối tác công tư (PPP), loại hợp đồng xây dựng - chuyển giao (BT), được chia thành hai phân kỳ đầu tư. Trong đó, phân kỳ 1 là đoạn từ Vành đai 1 đến nút giao cầu Giẽ, dài khoảng 36,3 km và cũng là phần đang được đề xuất triển khai trước.

Phân kỳ 2 là đoạn còn lại từ đường Điện Biên Phủ đến Vành đai 1, dài khoảng 2,5 km, với mặt cắt ngang 50 m, hoàn thiện kết nối tuyến vào khu vực trung tâm. Toàn tuyến được xếp vào công trình đường đô thị cấp đặc biệt, với tốc độ thiết kế 80 km/h.