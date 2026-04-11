Vingroup nhận thêm 47 ha đất tại đảo Vũ Yên, Hải Phòng

UBND TP Hải Phòng giao hơn 47 ha đất tại đảo Vũ Yên cho Vingroup phát triển nhà ở thương mại. Trước đó, doanh nghiệp đã chi hơn 4.841 tỷ đồng để đấu giá quyền sử dụng khu đất này.

Một phần đảo Vũ Yên. Ảnh: VHM.

UBND TP Hải Phòng vừa ban hành Quyết định số 1362/QĐ-UBND, giao hơn 47 ha đất cho CTCP Tập đoàn Vingroup để thực hiện dự án đầu tư xây dựng nhà ở thương mại tại đảo Vũ Yên (phường Thủy Nguyên, thành phố Hải Phòng) - khu vực còn được gọi là "đảo tỷ phú".

Theo quyết định, tổng diện tích giao đất hơn 47 ha, trong đó khoảng 21,5 ha (45,55%) là đất ở và 25,7 ha (54,45%) dành cho hạ tầng kỹ thuật, cây xanh và giao thông nội khu.

Thời hạn sử dụng đất ở là 50 năm kể từ ngày giao đất, theo hình thức Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất thông qua đấu giá. Đáng chú ý, người nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất ở trong dự án sẽ được sử dụng ổn định lâu dài theo quy định.

Đối với phần hạ tầng kỹ thuật, Vingroup có trách nhiệm đầu tư xây dựng hoàn chỉnh theo quy hoạch được duyệt, sau đó bàn giao cho cơ quan nhà nước quản lý, vận hành.

Chủ tịch UBND thành phố cũng giao các sở, ngành liên quan tổ chức triển khai, đồng thời tăng cường kiểm tra, giám sát việc sử dụng đất; xử lý kịp thời các vi phạm nếu có.

Về phía nhà đầu tư, Tập đoàn Vingroup có trách nhiệm sử dụng đất đúng mục đích, thực hiện đầy đủ nghĩa vụ của người sử dụng đất theo Luật Đất đai và các quy định pháp luật liên quan. Trường hợp vi phạm sẽ bị xử lý theo quy định.

Trước đó, UBND TP Hải Phòng đã công nhận kết quả trúng đấu giá quyền sử dụng đất của Vingroup cho dự án này, với số tiền hơn 4.841 tỷ đồng .

Tại Vũ Yên, Vingroup đã triển khai dự án Thành phố Đảo Hoàng Gia (tên thương mại Vinhomes Royal Island) với tổng vốn đầu tư khoảng 56.000 tỷ đồng , phát triển đa dạng sản phẩm từ nhà liền kề, shophouse đến biệt thự cùng hệ thống tiện ích đồng bộ.

Dự án này được chủ đầu tư định vị ở phân khúc cao cấp, 11 phân khu với các loại hình nhà ở như biệt thự, liền kề, shophouse bao quanh sân golf. Ngoài ra, dự án cũng có các hạng mục khác như khu vui chơi giải trí, trung tâm thương mại, công viên, trường đua ngựa... Đến nay, phần lớn hạng mục tại dự án đều đã được đưa vào vận hành, bàn giao cho nhà đầu tư.