Ngày mai VinSpeed khởi công dự án đường sắt tốc độ cao 5,6 tỷ USD

Ngày mai (12/4), dự án đường sắt tốc độ cao Hà Nội - Quảng Ninh sẽ khởi công. Dự án này có tổng vốn hơn 147.000 tỷ đồng, tương đương 5,6 tỷ USD, dự kiến khai thác từ năm 2028.

Phối cảnh ga Hạ Long - điểm cuối của dự án. Ảnh: CĐT.

Dự án đường sắt tốc độ cao Hà Nội - Quảng Ninh do CTCP Đầu tư và Phát triển Đường sắt cao tốc VinSpeed (thành viên Tập đoàn Vingroup) làm chủ đầu tư.

Theo kế hoạch, lễ khởi công sẽ diễn ra tại khu vực xây dựng ga Hạ Long, thuộc địa bàn phường Tuần Châu và phường Việt Hưng (tỉnh Quảng Ninh).

Tuyến đường sắt tốc độ cao Hà Nội - Quảng Ninh có tổng chiều dài hơn 120 km, đi qua 4 địa phương gồm Hà Nội, Bắc Ninh, Hải Phòng và Quảng Ninh. Tổng vốn đầu tư dự án hơn 147.000 tỷ đồng , tương đương khoảng 5,6 tỷ USD .

Theo chủ trương, dự án sử dụng khoảng 551 ha đất, trong đó Hà Nội 44 ha, Bắc Ninh 19 ha, Hải Phòng 210 ha và Quảng Ninh 278 ha.

Công trình được thiết kế theo tiêu chuẩn đường đôi, khổ 1.435 mm, điện khí hóa toàn tuyến. Tốc độ thiết kế tối đa 350 km/h, riêng đoạn qua Hà Nội khoảng 120 km/h. Điểm đầu đặt tại ga Cổ Loa (khu Trung tâm Triển lãm Việt Nam - Vinhomes Global Gate, Hà Nội) và điểm cuối tại ga Hạ Long (tỉnh Quảng Ninh).

Dự kiến, công trình sẽ hoàn thành và đưa vào khai thác từ năm 2028, rút ngắn thời gian di chuyển giữa Hà Nội và Quảng Ninh từ 2-2,5 giờ xuống còn khoảng 23 phút.

Trước đó, cuối tháng 1, UBND tỉnh Quảng Ninh đã phê duyệt chủ trương đầu tư dự án và chấp thuận nhà đầu tư. Theo UBND tỉnh, tuyến đường sắt được xây dựng nhằm đáp ứng nhu cầu vận tải hành khách trên trục Hà Nội - Bắc Ninh - Hải Phòng - Quảng Ninh, tạo động lực phát triển kinh tế - xã hội nhanh và bền vững, phát huy lợi thế trên hành lang kinh tế khu vực, đồng thời tăng cường kết nối mạng lưới đường sắt trong nước và quốc tế.

Về phía chủ đầu tư, VinSpeed là doanh nghiệp được Chủ tịch Vingroup Phạm Nhật Vượng thành lập từ ngày 6/5/2025, có vốn điều lệ ban đầu 6.000 tỷ đồng , trong đó ông Vượng góp 3.060 tỷ đồng , tương ứng 51% vốn điều lệ. Hai con trai của ông Vượng là Phạm Nhật Quân Anh và Phạm Nhật Minh Hoàng mỗi người góp 30 tỷ đồng , tương ứng 0,5% vốn.