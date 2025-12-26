Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
VinSpeed tăng vốn lên 45.000 tỷ đồng

Công ty phát triển đường sắt của tỷ phú Phạm Nhật Vượng đã hoàn tất tăng vốn từ 33.000 tỷ lên 45.000 tỷ đồng.

Tại thời điểm mới thành lập VinSpeed, ông Phạm Nhật Vượng nắm 51% cổ phần công ty này. Ảnh: VIC.

Theo công bố trên Cổng thông tin đăng ký doanh nghiệp, VinSpeed - công ty đường sắt của tỷ phú Phạm Nhật Vượng - vừa tăng vốn từ 33.000 tỷ lên 45.000 tỷ đồng. Việc tăng vốn được hoàn tất vào ngày 25/12, cùng ngày tập đoàn mẹ Vingroup rút đề xuất đăng ký làm đường sắt tốc độ cao Bắc - Nam.

Hiện vốn điều lệ VinSpeed đã cao gấp 7,5 lần so với thời điểm cách đây 7 tháng. Doanh nghiệp không cung cấp thêm thông tin về cơ cấu cổ đông sau khi phát hành thêm cổ phiếu.

VinSpeed là doanh nghiệp chuyên đầu tư phát triển hạ tầng đường sắt tốc độ cao của Vingroup, thành lập ngày 6/5 với vốn điều lệ ban đầu 6.000 tỷ đồng. Thời điểm đầu, ông Phạm Nhật Vượng góp 3.060 tỷ đồng, tương ứng 51% vốn điều lệ công ty. Hai con trai của ông Vượng là Phạm Nhật Quân Anh và Phạm Nhật Minh Hoàng mỗi người góp 30 tỷ đồng, nắm 0,5% vốn/người.

Ngoài ra, cơ cấu cổ đông VinSpeed còn có Vingroup (10%), CTCP Tập đoàn Đầu tư Việt Nam (35%) và Phó chủ tịch Vingroup Phạm Thúy Hằng (3%).

Đáng chú ý, tính đến ngày 9/12, VinSpeed sở hữu 379,1 triệu cổ phiếu VIC, tương đương 9,77% vốn của Vingroup.

VinSpeed đang triển khai một số tuyến hạ tầng giao thông quan trọng như tuyến đường sắt tốc độ cao Bến Thành - Cần Giờ; tuyến đường sắt tốc độ cao Hà Nội - Quảng Ninh với tổng vốn khoảng 202.000 tỷ đồng. Doanh nghiệp đặt mục tiêu vận hành thương mại 2 tuyến này vào năm 2028.

Chân dung 'đại bàng' cùng VinSpeed làm đường sắt tốc độ cao

Với hàng trăm năm kinh nghiệm, Siemens Mobility là đơn vị đặt nền móng cho nhiều hệ thống đường sắt cao tốc hiện đại tại Mỹ, Nga, Trung Quốc…

06:00 20/12/2025

Vingroup rút lui, còn những ai muốn làm đường sắt cao tốc Bắc - Nam?

Sau khi Vingroup xin rút khỏi dự án đường sắt tốc độ cao Bắc - Nam, hiện vẫn còn một số nhà đầu tư quan tâm dự án như Tập đoàn Thaco, Công ty CP Vận tải đường sắt Việt Nam...

7 giờ trước

Vingroup rút đăng ký đầu tư dự án đường sắt tốc độ cao Bắc - Nam

Ngày 25/12, Tập đoàn Vingroup chính thức đệ trình Chính phủ công văn xin rút đăng ký đầu tư dự án đường sắt tốc độ cao Bắc - Nam.

24 giờ trước

