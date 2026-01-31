Duyệt chủ trương đầu tư đường sắt cao tốc Hà Nội - Quảng Ninh

Quảng Ninh duyệt chủ trương đầu tư tuyến đường sắt Hà Nội - Quảng Ninh dài 120 km, tốc độ tối đa 350 km/h, vốn hơn 147.000 tỷ đồng, dự kiến khai thác năm 2028.

Tuyến đường sắt tốc độ cao Hà Nội - Quảng Ninh dài khoảng 120 km, tốc độ thiết kế tối đa 350 km/h. Ảnh: TL.

UBND tỉnh Quảng Ninh vừa phê duyệt chủ trương đầu tư dự án đường sắt tốc độ cao Hà Nội - Quảng Ninh, đồng thời chấp thuận nhà đầu tư là CTCP Đầu tư và Phát triển đường cao tốc VinSpeed.

Dự án có quy mô đầu tư gồm tuyến đường đôi khổ 1.435 mm, điện khí hóa. Tổng chiều dài khoảng 120 km, tốc độ thiết kế tối đa 350 km/h. Điểm đầu tại ga Cổ Loa (Hà Nội), điểm cuối tại khu vực Công viên công cộng Tuần Châu, phường Tuần Châu. Dự án được đầu tư theo phương thức đối tác công - tư (PPP), dự kiến hoàn thành và đưa vào khai thác trong năm 2028.

Theo chủ trương, dự án sử dụng khoảng 551 ha đất, trong đó Hà Nội 44 ha, Bắc Ninh 19 ha, Hải Phòng 210 ha và Quảng Ninh 278 ha.

Tổng mức đầu tư khoảng 147.370 tỷ đồng , chưa bao gồm khoảng 10.270 tỷ đồng chi phí giải phóng mặt bằng do ngân sách nhà nước chi trả. Vốn của nhà đầu tư là 22.110 tỷ đồng , phần còn lại hơn 125.000 tỷ đồng do nhà đầu tư huy động, chiếm khoảng 85% tổng vốn. Mức đầu tư này tăng so với đề xuất trước đó khoảng 138.930 tỷ đồng .

Theo UBND tỉnh, tuyến đường sắt được xây dựng nhằm đáp ứng nhu cầu vận tải hành khách trên trục Hà Nội - Bắc Ninh - Hải Phòng - Quảng Ninh, tạo động lực phát triển kinh tế - xã hội nhanh và bền vững, phát huy lợi thế trên hành lang kinh tế khu vực, đồng thời tăng cường kết nối mạng lưới đường sắt trong nước và quốc tế.

Tại cuộc họp ngày 29/1 về chủ trương đầu tư dự án, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ninh Quản Minh Cường yêu cầu nhà đầu tư và các cơ quan liên quan bảo đảm khởi công tuyến Hà Nội - Hạ Long vào đầu tháng 3.