VinSpeed khảo sát ở Bắc Ninh cho dự án đường sắt tốc độ cao 5,3 tỷ USD

Rút lui khỏi dự án đường sắt tốc độ cao Bắc - Nam, VinSpeed đang triển khai các bước để nghiên cứu và thiết kế dự án đường sắt cao tốc Hà Nội - Quảng Ninh.

Phối cảnh tuyến đường sắt tốc độ cao Hà Nội - Quảng Ninh do VinSpeed triển khai. Ảnh: Cổng TTĐT Quảng Ninh.

UBND tỉnh Bắc Ninh vừa có công văn gửi Sở Xây dựng cùng các xã phường liên quan, yêu cầu phối hợp, hỗ trợ CTCP Đầu tư và Phát triển Đường sắt cao tốc VinSpeed trong công tác khảo sát, thiết kế dự án đường sắt cao tốc Hà Nội - Quảng Ninh.

Trước đó, VinSpeed đã có công văn gửi UBND tỉnh, đề nghị được hỗ trợ thực hiện khảo sát xây dựng phục vụ nghiên cứu và thiết kế dự án nói trên.

Dự án đường sắt cao tốc Hà Nội - Quảng Ninh dài khoảng 120 km, đi qua địa phận 22 xã, phường của 4 tỉnh, thành phố gồm Hà Nội, Bắc Ninh, Hải Phòng và Quảng Ninh. Tuyến đường sắt tốc độ cao này có khổ rộng 1.435 mm, điện khí hóa. Theo đề xuất của VinSpeed, tổng mức đầu tư cho dự án vào khoảng 138.930 tỷ đồng (tương đương gần 5,3 tỷ USD theo tỷ giá tại thời điểm công bố dự án).

VinSpeed là doanh nghiệp chuyên đầu tư phát triển hạ tầng đường sắt tốc độ cao của Vingroup, thành lập ngày 6/5 với vốn điều lệ ban đầu 6.000 tỷ đồng . Thời điểm đầu, ông Phạm Nhật Vượng góp 3.060 tỷ đồng , tương ứng 51% vốn điều lệ công ty. Hai con trai của ông Vượng là Phạm Nhật Quân Anh và Phạm Nhật Minh Hoàng mỗi người góp 30 tỷ đồng , nắm 0,5% vốn/người.

Ngoài ra, cơ cấu cổ đông VinSpeed còn có Vingroup (10%), CTCP Tập đoàn Đầu tư Việt Nam (35%) và Phó chủ tịch Vingroup Phạm Thúy Hằng (3%).

Đáng chú ý, tính đến ngày 9/12, VinSpeed sở hữu 379,1 triệu cổ phiếu VIC, tương đương 9,77% vốn của Vingroup.

Ngày 25/12 vừa qua, VinSpeed đã hoàn tất tăng vốn điều lệ lên 45.000 tỷ đồng . Doanh nghiệp không cung cấp thêm thông tin về cơ cấu cổ đông sau khi phát hành thêm cổ phiếu.

Cũng trong ngày 25/12, Tập đoàn Vingroup đệ trình Chính phủ công văn xin rút đăng ký đầu tư dự án đường sắt tốc độ cao Bắc - Nam. Dự án này vốn được Vingroup theo đuổi từ ngày mới thành lập VinSpeed, có tổng vốn sơ bộ khoảng 1,7 triệu tỷ đồng , tương đương 67 tỷ USD . Đây là một trong những công trình hạ tầng chiến lược được kỳ vọng tạo động lực tăng trưởng mới cho nền kinh tế.

Hiện VinSpeed đang triển khai một số tuyến hạ tầng giao thông quan trọng như tuyến đường sắt tốc độ cao Bến Thành - Cần Giờ; tuyến đường sắt tốc độ cao Hà Nội - Quảng Ninh. Doanh nghiệp đặt mục tiêu vận hành thương mại 2 tuyến này vào năm 2028.