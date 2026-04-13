Tổng thầu dự án đường sắt của Vingroup tăng vốn lên 10.000 tỷ

Tổng thầu đường sắt của Vingroup tăng vốn gấp 10 lần trong bối cảnh tập đoàn này vừa khởi công tuyến đường sắt tốc độ cao Hà Nội - Quảng Ninh.

CTCP Đầu tư và Xây dựng SGC vừa công bố tăng vốn điều lệ từ 1.000 tỷ lên 10.000 tỷ đồng , tức gấp 10 lần.

Với động thái này, quy mô vốn của SGC đã vượt qua nhiều tên tuổi lớn trong ngành xây dựng như Coteccons ( 1.087 tỷ đồng ), Xây dựng Hòa Bình ( 3.472 tỷ đồng ), Đèo Cả ( 5.471 tỷ đồng ) hay Vinaconex ( 6.464 tỷ đồng )...

Theo đăng ký doanh nghiệp, SGC hiện có khoảng 5.000 lao động với ông Phạm Văn Khương giữ chức Tổng giám đốc kiêm người đại diện pháp luật.

Tiền thân của SCG là CTCP Đầu tư và Xây dựng TPCON, thành lập tháng 1/2022 với vốn điều lệ ban đầu 1.000 tỷ đồng , đăng ký 69 ngành nghề kinh doanh, trong đó lĩnh vực chính là chuẩn bị mặt bằng. Cơ cấu cổ đông ban đầu gồm ông Phạm Khắc Phương nắm 90% vốn, hai cổ đông còn lại mỗi người nắm 5%.

Chỉ sau vài tháng hoạt động, công ty đổi tên thành CTCP Đầu tư và Xây dựng TPC, trước khi chính thức mang tên SGC từ tháng 5/2025. Đồng thời, doanh nghiệp mở rộng sang các lĩnh vực liên quan đến đường sắt, bao gồm thi công công trình, vận tải hàng hóa và hành khách đường sắt.

Theo thông tin công bố, SGC là đơn vị thành viên của Vingroup, đảm nhận các hạng mục hạ tầng kỹ thuật như đường sắt tốc độ cao, cầu - hầm TBM và cọc khoan nhồi. Doanh nghiệp này gần đây gây chú ý khi đưa ra kế hoạch tuyển dụng tới 25.000 nhân sự để phục vụ 2 dự án hạ tầng lớn gồm tuyến đường sắt tốc độ cao Hà Nội - Quảng Ninh và tuyến Bến Thành - Cần Giờ, cùng nhiều hạng mục nền móng quy mô lớn.

Động thái tăng vốn lần này diễn ra trong bối cảnh Vingroup vừa khởi công tuyến đường sắt tốc độ cao Hà Nội - Quảng Ninh ngày 12/4, với tổng mức đầu tư hơn 147.000 tỷ đồng , chưa bao gồm chi phí giải phóng mặt bằng.

Tuyến đường sắt này dài hơn 120 km, đi qua Hà Nội, Bắc Ninh, Hải Phòng và Quảng Ninh, được thiết kế đường đôi, khổ ray 1.435 mm, điện khí hóa toàn tuyến, tốc độ tối đa 350 km/h. Điểm đầu tại ga Cổ Loa và điểm cuối tại Hạ Long.

SGC được xác định là một trong những đơn vị thi công chính của dự án. Theo kế hoạch, tuyến đường sắt này dự kiến hoàn thành và khai thác thương mại vào năm 2028, rút ngắn thời gian di chuyển từ Hà Nội đến Quảng Ninh xuống còn khoảng 23 phút, so với hơn 2 giờ hiện nay.

Song song, dự án đường sắt Bến Thành - Cần Giờ do Vingroup đầu tư cũng đã được động thổ từ cuối năm 2025. Tuyến có chiều dài hơn 54 km, tốc độ thiết kế 350 km/h, dự kiến vận hành 6 đoàn tàu thường xuyên và 1 đoàn dự phòng, tổng cộng 56 toa, với mục tiêu khai thác thương mại vào quý IV/2028.